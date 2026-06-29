Τι είχε πει η Μαριέττα Χρουσαλά για την οικογένειά της σε παλαιότερη της συνέντευξη/MEGA

Στις εξέδρες ενός από τους πιο πολυσυζητημένους αγώνες του Μουντιάλ 2026 βρέθηκε η Μαριέττα Χρουσαλά προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά τους αγώνες.



Η παρουσιάστρια και επιχειρηματίας μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους την τόσο όμορφη εμπειρία που έζησε, δημοσιεύοντας φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.



Η Μαριέττα πόζαρε στις κερκίδες παρακολουθώντας τον αγώνα ανάμεσα στην Πορτογαλία και την Κολομβία, φορώντας ένα καπέλο που έγραφε “Love freely” δηλαδή “αγαπώ ελεύθερα.



Από αυτό το σπουδαίο ταξίδι δεν θα μπορούσαν να λείπουν ο σύζυγός της Λέων Πατίτσας και τα τρία παιδιά τους: Μάργκω, Σπύρος και Κωνσταντίνος. Το ζευγάρι απόλαυσε τη σπουδαία ποδοσφαιρική αναμέτρηση χαρίζοντας μία μοναδική ευκαιρία και στα παιδιά του.

