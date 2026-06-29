Μαριέττα Χρουσαλά: Ταξίδεψε για το Μουντιάλ

Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε η επιχειρηματίας

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Τι είχε πει η Μαριέττα Χρουσαλά για την οικογένειά της σε παλαιότερη της συνέντευξη/MEGA

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαριέττα Χρουσαλά παρακολούθησε τον αγώνα Πορτογαλία - Κολομβία στο Μουντιάλ 2026.
  • Μοιράστηκε την εμπειρία της μέσω φωτογραφιών στο Instagram.
  • Φορούσε καπέλο με το μήνυμα "Love freely".
  • Στο ταξίδι συμμετείχε και ο σύζυγός της Λέων Πατίτσας, καθώς και τα τρία τους παιδιά.
  • Η οικογένεια απόλαυσε τη σπουδαία ποδοσφαιρική αναμέτρηση μαζί.

Στις εξέδρες ενός από τους πιο πολυσυζητημένους αγώνες του Μουντιάλ 2026 βρέθηκε η Μαριέττα Χρουσαλά προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά τους αγώνες.

Η Μαριέττα Χρουσαλά σε ένα «μαγικό μέρος!»


Η παρουσιάστρια και επιχειρηματίας μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους την τόσο όμορφη εμπειρία που έζησε, δημοσιεύοντας φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

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Μαριέττα Χρουσαλά: Ταξίδεψε για το Μουντιάλ


Η Μαριέττα πόζαρε στις κερκίδες παρακολουθώντας τον αγώνα ανάμεσα στην Πορτογαλία και την Κολομβία, φορώντας ένα καπέλο που έγραφε “Love freely” δηλαδή “αγαπώ ελεύθερα.

Μαριέττα Χρουσαλά: Ταξίδεψε για το Μουντιάλ


Από αυτό το σπουδαίο ταξίδι δεν θα μπορούσαν να λείπουν ο σύζυγός της Λέων Πατίτσας και τα τρία παιδιά τους: Μάργκω, Σπύρος και Κωνσταντίνος. Το ζευγάρι απόλαυσε τη σπουδαία ποδοσφαιρική αναμέτρηση χαρίζοντας μία μοναδική ευκαιρία και στα παιδιά του.
 

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