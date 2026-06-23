Η Μαριέττα Χρουσαλά σε ένα «μαγικό μέρος!»

Η φωτογραφία που δημοσίευσε η παρουσιάστρια

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Επιμέλεια STAR.GR
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Tι είχε πει η Μαριέττα Χρουσαλά σε συνέντευξή της για τη μοναχοκόρη της Μάργκω/ MEGA

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Σε ένα «μαγευτικό» μέρος βρέθηκε η Μαριέττα Χρουσαλά, όπως η ίδια αποκάλυψε στους διαδικτυακούς της φίλους.

Μαριέττα Χρουσαλά: Δείτε τη με τέλειο bikini body πάνω στο σκάφος!

Η Μαριέττα Χρουσαλά σε ένα «μαγικό μέρος!»

Η παρουσιάστρια και επιχειρηματίας, χωρίς να πει στους ακόλουθούς της στα social media πού βρίσκεται, δημοσίευσε μία φωτογραφία της με μαγιό και τόνισε πόσο όμορφα περνάει. 

Χρουσαλά - Πατίτσας: Γιορτάζουν 16 χρόνια γάμου - Η τρυφερή φωτογραφία

 

 

Η Μαριέττα και ο σύζυγός της Λέων Πατίτσας λατρεύουν τα ταξίδια και όταν δεν έχουν κάποια επαγγελματική υποχρέωση φτιάχνουν τις βαλίτσες και ταξιδεύουν. 

 

 

Ένα από τα πιο πρόσφατα ταξίδια τους ήταν στη Νότια Αφρική και πιο συγκεκριμένα στο Cape Town. Μαζί με το ζευγάρι ήταν και τα τρία παιδιά: η 13χρονη Μάργκω, ο 11χρονος Σπύρος και ο 8χρονος Κωνσταντίνος. 

 

 

Εκεί η Μαριέττα έζησε ξεχωριστές εμπειρίες. Επισκέφθηκε την πολύχρωμη γειτονιά του Cape Town, κολύμπησε δίπλα σε καρχαρίες και έκανε σαφάρι στην Άγρια Φύση. 

H επιχειρηματίας στο ίδιο ταξίδι είχε και μία απρόσμενη συνάντηση, καθώς συνάντησε πιγκουίνους την ώρα που απολάμβανε το μπάνιο της στην αμμουδένια παραλία. 

Η Μαριέττα Χρουσαλά σε ένα «μαγικό μέρος!»

Μαριέττα και Λέων είναι από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz.  Είναι μαζί 20 χρόνια τα 16 απο τα οποία είναι παντρεμένοι.

Η Μαριέττα Χρουσαλά και ο Λέων Πατίτσας σε βόλτα τους στη Γλυφάδα πριν λίγο καιρό/ φωτογραφία από NDP/ Νίκος Ζότος

Η Μαριέττα Χρουσαλά και ο Λέων Πατίτσας σε βόλτα τους στη Γλυφάδα πριν λίγο καιρό/ φωτογραφία από NDP/ Νίκος Ζότος

Πάντα ο ένας μιλάει με πολύ τρυφερά λόγια για τον άλλον, όπως έγινε και στην πρόσφατη επέτειο γάμου του ζευγαριού στις αρχές Ιουνίου. Τότε η Μαριέττα δημοσίευσε φωτογραφία με τον συνοδοιπόρο της ζωής της ενώ κάτω από τη λεζάντα έγραψε:

Η Μαριέττα Χρουσαλά σε ένα «μαγικό μέρος!»

«Χρόνια πολλά αγάπη μου, ευτυχισμένη επέτειο», 

 

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