Tι είχε πει η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου για την οικογένειά της στο Breakfast@Star

Τον καλό καιρό εκμεταλλεύεται η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και με τα δύο της παιδιά, τον τρίχρονο Βλάσση και τον δίχρονο Βασίλη πάνε για μπάνιο.



Η παρουσιάστρια είπε να δώσει μία αίσθηση δροσιάς στους ακόλουθούς της στα social media και έτσι δημοσίευσε μία φωτογραφία στην οποία και φαίνεται το beach look της.

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου



Η Κωνσταντίνα φοράει ένα βεραμάν κιμονό με λάστιχο στη μέση και ίδιο μαγιό από μέσα, ενώ τα μαλλιά της είναι τα μισά πιασμένα και τα άλλα μισά κάτω.Από το look της δεν λείπουν και τα αξεσουάρ χρυσού χρώματος: γυαλιά, βραχιόλια και φυσικά η ίδιου χρώματος τσάντα της. Την τελευταία πινελιά στην κομψή της εμφάνιση δίνουν τα λευκά σκουλαρίκια.

Η παρουσιάστρια πάντα στη θάλασσα παίρνει και ένα δεύτερο μαγιό! Αυτή τη φορά το μαγιό που επέλεξε είχε χρυσό χρώμα. Εμφανώς ευδιάθετη απόλαυσε την ηλιοθεραπεία και τον καφέ της στη θάλασσα, ενώ δεν έλειψαν φυσικά και τα παιχνίδια με τα παιδιά της.

Oι τρεις τους μάζεψαν κοχύλια, έκαναν βουτιές και απόλαυσαν το μεσημεριανό τους γεύμα στην ξαπλώστρα.

Η παρουσιάστρια έχει λατρεία με τα μαγιό! Πριν δύο μέρες, είχε βρεθεί πάλι με τα παιδιά της και τον σύζυγό της Βασίλη Σταθοκωστόπουλο για μπάνιο φορώντας ένα ολόσωμο κόκκινο μαγιό με λευκές λεπτομέρειες.



Η παρουσιάστρια έχει λατρεία με τα μαγιό! Πριν δύο μέρες, είχε βρεθεί πάλι με τα παιδιά της και τον σύζυγό της Βασίλη Σταθοκωστόπουλο για μπάνιο φορώντας ένα ολόσωμο κόκκινο μαγιό με λευκές λεπτομέρειες. Η Κωνσταντίνα είχε συνδυάσει το ολόσωμο μαγιό της με ένα πολύχρωμο παρεό με ζιγκ ζαγκ γραμμές.