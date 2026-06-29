Όμιλος Συγγελίδη: Ύψιστη διάκριση στο Παρίσι

Τα συγκινητικά λόγια του Πολυχρόνη Συγγελίδη

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Όμιλος Συγγελίδη: Ύψιστη διάκριση στο Παρίσι
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O Όμιλος Συγγελίδη και το επίσημο δίκτυο διανομέων της  Citroën στην Ελλάδα, απέσπασαν την σημαντικότερη πανευρωπαϊκή διάκριση κατά τη διάρκεια της ετήσιας εκδήλωσης Citroën Brand Day 2026, που πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιουνίου στο Παρίσι, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 1.400 συμμετέχοντες από 56 χώρες. 

Στην Ελληνική Αντιπροσωπεία απονεμήθηκε το βραβείο “Highest Performer in Europe”, από τον CEO της Citroen, Xavier Chardon.  H διάκριση αυτή αποτελεί επιστέγασμα της στοχοπροσήλωσης και της υποδειγματικής  οργάνωσης του Επίσημου Δικτύου Διανομέων της Citroёn στην Ελλάδα, το οποίο σημείωσε κορυφαίες επιδόσεις στους ακόλουθους στρατηγικούς δείκτες:  

Μερίδιο αγοράς 

Υπηρεσίες Sales & After Sales 

Ικανοποίηση Πελατών 

Διείσδυση στην Ηλεκτροκίνηση 

Ρυθμός ανάπτυξης 

Όμιλος Συγγελίδη: Ύψιστη διάκριση στο Παρίσι

 Η σημαντική αυτή επιτυχία αποτελεί αναγνώριση της στρατηγικής  ανάπτυξης και της συστηματικής δουλειάς που πραγματοποιείται υπό την ηγεσία των Γιώργου Ρέτζιου, Γενικού Διευθυντή των μαρκών Peugeot, Citroen, Opel, DS Automobiles, Γιώργου Παππά, Εμπορικού Διευθυντή των μαρκών Peugeot, Citroen, Opel, DS Automobiles και Γιώργου Αλπού, Brand Director Citroen, καθώς και της αφοσίωσης ολόκληρου του Δικτύου  συνεργατών της Citroën στην Ελλάδα.  

Η Citroën εκπροσωπείται στην ελληνική αγορά από τον Όμιλο Συγγελίδη από το 1970, διαθέτοντας σήμερα ένα πανελλαδικό Δίκτυο 40 σημείων πώλησης και 54 σημείων τεχνικής εξυπηρέτησης, το οποίο καλύπτει στο 100% την ελληνική επικράτεια και προσφέρει στους πελάτες της μάρκας, εδώ και περισσότερες από πέντε δεκαετίες,  υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και σχέσεις εμπιστοσύνης. 

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσαν τα λόγια του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου, κ. Πολυχρόνη Συγγελίδη, ο οποίος εξήρε το πάθος, τη  δέσμευση και τα εξαιρετικά αποτελέσματα του Ελληνικού Δικτύου Διανομέων της Citroën. To βραβείο παρέλαβε εκ μέρους της Ελληνικής αποστολής, ο κ. Π. Συγγελίδης από τον CEO της Citroёn, κ. Xavier Chardon.  

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε το νέο όραμα της Citroën, ενώ ξεχώρισαν η συνεργασία της μάρκας με τον Omar Sy, η αγωνιστική ομάδα της Formula E  και η επίσημη ανακοίνωση της επιστροφής του εμβληματικού Citroën 2CV.  H εκδήλωση Citroën Brand Day ολοκληρώθηκε με ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας και αισιοδοξίας, υπογραμμίζοντας ότι η επιτυχία μιας μάρκας δεν χτίζεται μόνο μέσα από τα προϊόντα της, αλλά κυρίως από τους ανθρώπους που πιστεύουν σε αυτήν και εργάζονται καθημερινά για την εξέλιξή της. 

Η πανευρωπαϊκή αυτή διάκριση επιβεβαιώνει τη σταθερή αναπτυξιακή πορεία της Citroën στην Ελλάδα και αναγνωρίζει την καθημερινή προσπάθεια του Ομίλου Συγγελίδη και του Επίσημου Δικτύου Διανομέων να προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, ενισχύοντας διαρκώς την εμπιστοσύνη των Ελλήνων πελατών προς τη μάρκα. 

 

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ΟΜΙΛΟΣ ΣΥΓΓΕΛΙΔΗ
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ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ
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CITROËN BRAND DAY 2026
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