Ακύρωση του νόμου για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών ζητά ο Γραμματέας Πολιτικού Σχεδισμού της ΝΔ (βίντεο Star)

Αντιδράσεις προκάλεσε η πρόταση του γραμματέα Πολιτικού Σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας Βασίλη Φεύγα, ο οποίος με επιστολή του στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ζητά μεταξύ άλλων την κατάργηση του νόμου για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών.

Όπως ανέφερε η δημοσιογράφος του Star Ράνια Τραγόμαλλου στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων, προτάσεις στρατηγικής που αγγίζουν ευαίσθητες ισορροπίες στη ΝΔ έθεσε ο Βασίλης Φεύγας στην επιστολή που έστειλε στον Πρωθυπουργό. Υποστηρίζει ότι η αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές προϋποθέτει την επανασύνδεση με το παραδοσιακό κομματικό ακροατήριο και μεταξύ άλλων ζητά να καταργηθεί το νομοθετικό πλαίσιο για τον γάμο ομόφυλων ζευγαριών.

Η συζήτηση έχει «ανάψει», ενώ δύο από τα κορυφαία στελέχη της κυβερνητικής πλειοψηφίας, Θάνος Πλεύρης και Μάκης Βορίδης, επανέλαβαν σήμερα πως διαφωνούν ανοιχτά με το νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια αν και δεν φάνηκαν να προκρίνουν σε αυτή τη φάση μια κίνηση για ακύρωση του νόμου. Υπενθυμίζεται ότι 1 στους 3 βουλευτές της ΝΔ δεν είχε υπερψηφίσει.

Αποστάσεις Π. Μαρινάκη από την πρόταση Φεύγα για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών

Ερωτηθείς πάντως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απέρριψε την ακύρωση του νόμου.

«Σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει μια επιστολή του κυρίου Φεύγα τη Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στον προγραμματισμό της κυβέρνησης», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος

Πάντως ο γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού κάνει λόγο για προτάσεις δημιουργικές και δεν θεωρεί ότι είναι εκτός γραμμής, γιατί όπως λέει εκφράζει μια μερίδα ψηφοφόρων.

