Γάμος ομόφυλων ζευγαριών: Ακύρωση ζητά ο Γραμματέας Π. Σχεδιασμού της ΝΔ

Αποστάσεις  Π. Μαρινάκη από την πρόταση του Βασίλη Φεύγα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.06.26 , 18:03 Αθηνά Οικονομάκου: Αποκαλύφθηκε το νυφικό του γάμου στην Πλάκα
29.06.26 , 17:34 Συμφωνία κυβέρνησης και αγοράς για «παγωμένες» τιμές το καλοκαίρι
29.06.26 , 17:30 Όμιλος Συγγελίδη: Ύψιστη διάκριση στο Παρίσι
29.06.26 , 17:21 Η Κατερίνα Καινούργιου «λιώνει» για την κόρη της - Το τρυφερό post
29.06.26 , 17:04 Η απόλυτη vintage αισθητική επί τρία στο Cash or Trash!
29.06.26 , 16:52 Γάμος ομόφυλων ζευγαριών: Ακύρωση ζητά ο Γραμματέας Π. Σχεδιασμού της ΝΔ
29.06.26 , 16:52 Καιρός: «Δροσερό» το Αιγαίο - Θαλάσσιος καύσωνας στη Μεσόγειο
29.06.26 , 16:30 Το beauty event που μας έμαθε τα «μυστικά» για λεία επιδερμίδα!
29.06.26 , 16:28 Pirelli: Ο George Russell κέρδισε στην Αυστρία
29.06.26 , 16:00 Ποιους θα επηρεάσει η Πανσέληνος στον Αιγόκερω στις 30 Ιουνίου;
29.06.26 , 15:59 Το beach look της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου
29.06.26 , 15:48 Λιβαδειά: Συντετριμμένος ο πατέρας της 35χρονης- Πέθανε μετά τη γέννα
29.06.26 , 15:43 Πάνος Τελάλης: «Υπάρχουν εξαιρετικοί μάγειρες! Δεν τους φτάνω καν...»
29.06.26 , 15:31 Γερμανία: Πέντε νεκροί από ένοπλη επίθεση σε κέντρο νεότητας στο Στάντε
29.06.26 , 15:25 Απολαμβάνει τον ήλιο στη Μύκονο ο Ζορζίνιο, μαζί με την Κάθριν Χάρντινγκ
Μαίρη Συνατσάκη: Οι οικογενειακές φωτογραφίες από τον γάμο της Οικονομάκου
Άση Μπήλιου: Εβδομάδα κόλαση με Άναδρομo Ερμή, Πανσέληνο και μια σπάνια όψη
Τσιμτσιλή: Με τον σύζυγό της, Θέμη Σοφό στη βάφτιση της κόρης της Τσολάκη
Καιρός: Πλησιάζει ο καύσωνας – Πότε αρχίζει η έντονη ζέστη
Θωμάς Στρακόσια-Μαρία Φεύγα αγκαλιά, στα σοκάκια της Μυκόνου
Λιβαδειά: «Ρωτούσα πού είναι η γυναίκα μου. Θα το φτάσω μέχρι τέλους»
Αν. Βαρθακούρη: «Χάσαμε όλο μας το βιός. Μου έφευγαν τούφες από τα μαλλιά»
Μενεξιά: Ανέβασε σε βίντεο το τρυφερό φιλί της με τον Τάσο στο MasterChef
MasterChef: Παίκτες αποκάλυψαν ότι είναι ζευγάρι στον μεγάλο τελικό!
Η Κατερίνα Καινούργιου «λιώνει» για την κόρη της - Το τρυφερό post
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Ακύρωση του νόμου για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών ζητά ο Γραμματέας Πολιτικού Σχεδισμού της ΝΔ (βίντεο Star)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού της ΝΔ, Βασίλης Φεύγας, ζητά την κατάργηση του νόμου για τον γάμο ομόφυλων ζευγαριών.
  • Η πρόταση του Φεύγα προκάλεσε αντιδράσεις και συζητήσεις εντός της ΝΔ, με στόχο την επανασύνδεση με το παραδοσιακό ακροατήριο.
  • Κορυφαία στελέχη της ΝΔ, Θάνος Πλεύρης και Μάκης Βορίδης, διαφωνούν με το νόμο αλλά δεν προτείνουν άμεσες ενέργειες για την ακύρωσή του.
  • Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απέρριψε την πρόταση Φεύγα, δηλώνοντας ότι δεν εκφράζει τη ΝΔ.
  • 1 στους 3 βουλευτές της ΝΔ δεν είχε υπερψηφίσει τον νόμο για τους ομόφυλους γάμους.

Αντιδράσεις προκάλεσε η πρόταση του γραμματέα Πολιτικού Σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας Βασίλη Φεύγα, ο οποίος με επιστολή του στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ζητά  μεταξύ άλλων την κατάργηση  του νόμου για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών.

Όπως ανέφερε η δημοσιογράφος του Star Ράνια Τραγόμαλλου στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων, προτάσεις στρατηγικής που αγγίζουν ευαίσθητες ισορροπίες στη ΝΔ έθεσε ο Βασίλης Φεύγας στην επιστολή που έστειλε στον Πρωθυπουργό.  Υποστηρίζει ότι η αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές προϋποθέτει την επανασύνδεση με το παραδοσιακό κομματικό ακροατήριο και μεταξύ άλλων ζητά να καταργηθεί το νομοθετικό πλαίσιο για τον γάμο ομόφυλων ζευγαριών.   

Γάμος ομόφυλων ζευγαριών: Ποιοι θα καταψηφίσουν και ποιοι θα απέχουν  

Η συζήτηση έχει «ανάψει», ενώ δύο από τα κορυφαία στελέχη της κυβερνητικής πλειοψηφίας, Θάνος Πλεύρης και Μάκης Βορίδης, επανέλαβαν σήμερα πως  διαφωνούν ανοιχτά με το νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια αν και δεν φάνηκαν να προκρίνουν σε αυτή τη φάση μια κίνηση για ακύρωση του νόμου.  Υπενθυμίζεται ότι 1 στους 3 βουλευτές της ΝΔ  δεν είχε υπερψηφίσει. 

Ομόφυλα ζευγάρια: Πώς αποτιμούν τα κόμματα την ψηφοφορία  

Αποστάσεις Π. Μαρινάκη από την πρόταση Φεύγα για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών

Ερωτηθείς πάντως  ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απέρριψε την ακύρωση του νόμου.

 

«Σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει μια επιστολή του κυρίου Φεύγα τη Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στον προγραμματισμό της κυβέρνησης», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος

Πάντως ο  γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού κάνει λόγο για προτάσεις δημιουργικές και δεν θεωρεί ότι είναι εκτός γραμμής, γιατί όπως λέει εκφράζει μια μερίδα ψηφοφόρων.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΑΜΟΣ ΟΜΟΦΥΛΩΝ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ
 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΕΥΓΑΣ
 |
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
 |
ΘΑΝΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ
 |
ΜΑΚΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top