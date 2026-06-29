Η απόλυτη vintage αισθητική επί τρία στο Cash or Trash!

Νέο ραντεβού από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 20:50!

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Cash or Trash, Δευτέρα - Πέμπτη, στις 20:50 στο Star!

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η εκπομπή Cash or Trash με τη Δέσποινα Μοιραράκη αλλάζει ώρα και προβάλλεται Δευτέρα έως Πέμπτη στις 20:50 στο Star.
  • Η εκπομπή συνεχίζει για 5η σεζόν, προσφέροντας δημοπρασίες και μοναδικά αντικείμενα με ιστορίες.
  • Στο νέο επεισόδιο συμμετέχουν τρεις πωλητές και ο εκτιμητής Θάνος Λούδος αξιολογεί τα αντικείμενά τους.
  • Η Χριστίνα Χαλιλοπούλου εκπροσωπεί έναν συλλέκτη με σπάνιο αντικείμενο που αναμένεται να κεντρίσει το ενδιαφέρον.
  • Η εκπομπή αναδεικνύει την αξία παλιών αντικειμένων και προσφέρει ευκαιρίες για κέρδη στους συμμετέχοντες.

Το Cash or Trash, με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη, αλλάζει ώρα προβολής και από σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου, θα προβάλλεται Δευτέρα έως Πέμπτη στις 20:50, στο Star.

Η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπά τα παλιά αντικείμενα συνεχίζει για 5η σεζόν να χαρίζει δυνατές δημοπρασίες, μοναδικά αντικείμενα και ιστορίες που κρύβουν ξεχωριστή αξία.

Στο αποψινό επεισόδιο, η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχεται τρεις νέους πωλητές, ενώ ο ειδικός εκτιμητής της εκπομπής, Θάνος Λούδος, αξιολογεί τα αντικείμενά τους, που κρύβουν ξεχωριστές ιστορίες.

Η απόλυτη vintage αισθητική επί τρία στο Cash or Trash!

Η ιδιαίτερα δραστήρια δικηγόρος Χριστίνα Χαλιλοπούλου αποφάσισε να εκπροσωπήσει έναν συλλέκτη φίλο της, παρουσιάζοντας στο Cash or Trash ένα ξεχωριστό συλλεκτικό αντικείμενο. Παρακολουθώντας καθημερινά την εκπομπή, έχει κάνει τη δική της έρευνα και είναι βέβαιη πως το συγκεκριμένο αντικείμενο θα κεντρίσει το ενδιαφέρον του Φοίβου Στρουγγάρη. Θα επιβεβαιωθεί η εκτίμησή της στο δωμάτιο των πέντε αγοραστών;

Η απόλυτη vintage αισθητική επί τρία στο Cash or Trash!

Η επιτομή του vintage... και μάλιστα επί τρία! Τα εντυπωσιακά κόκκινα αντικείμενα του Χρήστου προκαλούν έντονο ανταγωνισμό ανάμεσα στους αγοραστές, με την επίμονη διεκδίκησή τους να δοκιμάζει τις ισορροπίες. Ποιος θα καταφέρει τελικά να τα αποκτήσει σε αυτή τη συναρπαστική μάχη προσφορών;

Η απόλυτη vintage αισθητική επί τρία στο Cash or Trash!

Ένα από τα παλαιότερα και πιο ολοκληρωμένα παιχνίδια του προηγούμενου αιώνα κάνει την εμφάνισή του στο Cash or Trash. Η αποκάλυψή του ξυπνά αναμνήσεις και εξάπτει τη φαντασία των αγοραστών. Θα αποδειχθεί η συλλεκτική του αξία αρκετή για να ανεβάσει τις προσφορές στα ύψη;

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια! Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες θα… «κονταροχτυπιούνται» για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; Το Cash or Trash θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας! Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash!

Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι! Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα! Μην το σκέφτεσαι, έλα και εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

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ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΙΡΑΡΑΚΗ
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ΘΑΝΟΣ ΛΟΥΔΟΣ
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