Mιμή Ντενίση: «Η Μαριτίνα έφερε ζεστασιά στη ζωή μου»

«Κανένας ρόλος δε συγκρίνεται με τον ρόλο της μάνας» έγραψε

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Επιμέλεια STAR.GR
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Tι είχε δηλώσει στο Happy Day για την κόρη της Μαριτίνα/ βίντεο από Alpha

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μιμή Ντενίση εξέφρασε την περηφάνια της για την κόρη της Μαριτίνα μέσω social media.
  • Η ηθοποιός δήλωσε ότι ο ρόλος της μητέρας είναι ο πιο σημαντικός και ικανοποιητικός στη ζωή της.
  • Η Μαριτίνα ολοκληρώνει τις σπουδές της και ξεκινά τον δικό της δρόμο, στηριζόμενη στις δικές της δυνάμεις.
  • Η Ντενίση έχει αναφέρει σε προηγούμενες δηλώσεις ότι η κόρη της είναι ο μεγαλύτερος σταθμός στη ζωή της.
  • Η ηθοποιός θεωρεί ότι η γέννηση ενός παιδιού είναι πιο σπουδαία από τις επαγγελματικές της επιτυχίες.

Την περηφάνια της για την κόρη της Μαριτίνα που της άλλαξε όλη της τη ζωή εξέφρασε μέσα από μία ανάρτησή της στα social media η Μιμή Ντενίση.

Μιμή Ντενίση: Η νέα σικ εμφάνιση με την κόρη της Μαριτίνα στο πλευρό της

«Είμαι ευγνώμων για όλες τις χαρές που μου έχει προσφέρει η δουλειά μου. Όπως και για την αγάπη που μου δείχνει τόσα χρόνια ο κόσμος. Όλοι οι ρόλοι που έχω παίξει μου έχουν προσφέρει στιγμές συγκίνησης κ χαράς. Κανένας ρόλος όμως για μένα δεν συγκρίνεται με τον ρόλο της μητέρας. Ο πιο δύσκολος ο πιο απαιτητικός και υπεύθυνος. Αυτός όμως που δίνει τη μεγαλύτερη ικανοποίηση και περηφάνια. Και η Μαριτίνα εκτός από τ ότι έφερε χαρά κ ζεστασιά στη ζωή μου με κάνει και περήφανη. Τώρα που τελειώνει τις σπουδές της και ξεκινάει τον δικό της δρόμο στη ζωή με κάνει ακόμα πιο περήφανη καθώς στηρίζεται στις δικές της δυνάμεις και καθόλου στη δική μου βοήθεια. Είμαστε περήφανες για τα παιδιά μας και τα στηρίζουμε όπως μπορούμε» έγραψε η ηθοποιός δημοσιεύοντας και φωτογραφίες της.

 

 

 

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η ηθοποιός εκφράζει τόσο γλυκά συναισθήματα για την κόρη της καθώς σε παλαιότερες συνεντεύξεις της έχει πει πως είναι ο πιο μεγάλος σταθμός στη ζωή της.

 

«Δε νομίζω ότι υπάρχει κάτι πιο σημαντικό από το να έρθει στη ζωή σου ένα παιδί. Το θεωρώ πιο σπουδαίο και από τις επιτυχίες και από το θέατρο, απ’ όλα. Το να έχεις την ευθύνη και να διαμορφώνεις τη ζωή ενός καινούριου ανθρώπου είναι για μένα ό,τι σημαντικότερο. Θα έλεγα ότι η κόρη μου είναι ο πιο μεγάλος μου σταθμός» είχε δηλώσει στο Happy Day.

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