Την περηφάνια της για την κόρη της Μαριτίνα που της άλλαξε όλη της τη ζωή εξέφρασε μέσα από μία ανάρτησή της στα social media η Μιμή Ντενίση.

«Είμαι ευγνώμων για όλες τις χαρές που μου έχει προσφέρει η δουλειά μου. Όπως και για την αγάπη που μου δείχνει τόσα χρόνια ο κόσμος. Όλοι οι ρόλοι που έχω παίξει μου έχουν προσφέρει στιγμές συγκίνησης κ χαράς. Κανένας ρόλος όμως για μένα δεν συγκρίνεται με τον ρόλο της μητέρας. Ο πιο δύσκολος ο πιο απαιτητικός και υπεύθυνος. Αυτός όμως που δίνει τη μεγαλύτερη ικανοποίηση και περηφάνια. Και η Μαριτίνα εκτός από τ ότι έφερε χαρά κ ζεστασιά στη ζωή μου με κάνει και περήφανη. Τώρα που τελειώνει τις σπουδές της και ξεκινάει τον δικό της δρόμο στη ζωή με κάνει ακόμα πιο περήφανη καθώς στηρίζεται στις δικές της δυνάμεις και καθόλου στη δική μου βοήθεια. Είμαστε περήφανες για τα παιδιά μας και τα στηρίζουμε όπως μπορούμε» έγραψε η ηθοποιός δημοσιεύοντας και φωτογραφίες της.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η ηθοποιός εκφράζει τόσο γλυκά συναισθήματα για την κόρη της καθώς σε παλαιότερες συνεντεύξεις της έχει πει πως είναι ο πιο μεγάλος σταθμός στη ζωή της.

«Δε νομίζω ότι υπάρχει κάτι πιο σημαντικό από το να έρθει στη ζωή σου ένα παιδί. Το θεωρώ πιο σπουδαίο και από τις επιτυχίες και από το θέατρο, απ’ όλα. Το να έχεις την ευθύνη και να διαμορφώνεις τη ζωή ενός καινούριου ανθρώπου είναι για μένα ό,τι σημαντικότερο. Θα έλεγα ότι η κόρη μου είναι ο πιο μεγάλος μου σταθμός» είχε δηλώσει στο Happy Day.