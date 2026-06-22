Ελληνικό Πεντάγωνο: Εγκαινιάστηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων Κυβερνοάμυνας

Πανίσχυρη «ασπίδα» προστασίας από κυβερνοεπιθέσεις και ψηφιακές απειλές

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Το κτίριο της ψηφιακής Άμυνας της χώρας, στο Πεντάγωνο, εγκαινίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια.

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Ελληνικό Πεντάγωνο: Εγκαινιάστηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων Κυβερνοάμυνας

Ο Κώστας Συμεωνίδης, εξήγησε στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα, ποια θα είναι η λειτουργία αυτού του Κέντρου. 

Πρόκειται για το νέο Κέντρο Επιχειρήσεων Κυβερνοάμυνας. Εδώ θα χτυπά η «καρδιά» της ψηφιακής Άμυνας της χώρας.

Ελληνικό Πεντάγωνο: Εγκαινιάστηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων Κυβερνοάμυνας

Κάθε μέρα, όλο το 24ωρο, το προσωπικό της μονάδας αυτής θα θωρακίζει ένα τεράστιο στρατιωτικό ψηφιακό οικοσύστημα. Δηλαδή, δίκτυα διοίκησης και ελέγχου, συστήματα αεράμυνας, ναυτικά και αεροπορικά κέντρα επιχειρήσεων, δορυφορικές επικοινωνίες και διάφορες υποδομές στρατηγικής σημασίας.

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Έμπειρα στελέχη του ΓΕΕΘΑ θα παρακολουθούν και θα ανιχνεύουν συνεχώς απόπειρες κυβερνοεπιθέσεων και ψηφιακών απειλών με τη βοήθεια και της Τεχνητής Νοημοσύνης.

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Το νέο κτίριο, εγκαινιάστηκε από τον Πρωθυπουργό, παρουσία του υπουργού Άμυνας.

Ελληνικό Πεντάγωνο: Εγκαινιάστηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων Κυβερνοάμυνας

Είναι συνολικής έκτασης περίπου 2.500 τετραγωνικών μέτρων, τριών επιπέδων, και δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τα αντίστοιχα κέντρα επιχειρήσεων Κυβερνοάμυνας προηγμένων νατοϊκών χωρών.  

Κ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα θωρακίζεται απέναντι στις κυβερνοαπειλές

Μήνυμα ότι η ασφάλεια της χώρας δεν κρίνεται πλέον μόνο στα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων, αλλά και στο ψηφιακό περιβάλλον, έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα «κομβική για την ασφάλεια της πατρίδας», τονίζοντας ότι η νέα εγκατάσταση αποτελεί ένα υπερσύγχρονο επιχειρησιακό κέντρο, που ενισχύει καθοριστικά τις δυνατότητες της χώρας στον τομέα της κυβερνοάμυνας.

«Οι πόλεμοι σήμερα δεν διεξάγονται μόνο στο πεδίο. Διεξάγονται πρωτίστως στο ψηφιακό μέτωπο», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι οι σύγχρονες απειλές αποκτούν ολοένα και περισσότερο υβριδικό χαρακτήρα, με αιχμή τις νέες τεχνολογίες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στους κινδύνους που προέρχονται από κυβερνοεπιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές, όπως τα δίκτυα ηλεκτροδότησης, τα τραπεζικά συστήματα και τα νοσοκομεία, αλλά και στις εκστρατείες παραπληροφόρησης που στοχεύουν στη δημιουργία σύγχυσης και στην υπονόμευση των δημοκρατικών θεσμών.

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«Πρόκειται για ακήρυκτους πολέμους σε αθέατα πεδία μάχης, οι οποίοι είναι εξίσου καταστροφικοί και απαιτούν συνεχή εγρήγορση», υπογράμμισε.

Ο πρωθυπουργός συνέδεσε το έργο με τον ευρύτερο μετασχηματισμό των Ενόπλων Δυνάμεων στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030», σημειώνοντας ότι η ενίσχυση της κυβερνοάμυνας αποτελεί μία από τις λιγότερο ορατές, αλλά ιδιαίτερα κρίσιμες πτυχές του σχεδιασμού για την αναβάθμιση της εθνικής άμυνας.

Όπως είπε, το νέο κτίριο συγκεντρώνει πλέον το σύνολο των δραστηριοτήτων κυβερνοασφάλειας των Ενόπλων Δυνάμεων, διαθέτοντας κέντρο δεδομένων, αίθουσες επιχειρήσεων με συστήματα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο και εργαστήρια ψηφιακής έρευνας, καλύπτοντας όλο το φάσμα της επιχειρησιακής ετοιμότητας στο ψηφιακό πεδίο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις προκλήσεις που δημιουργεί η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, σημειώνοντας ότι καθιστά ευάλωτα πολλά από τα υφιστάμενα συστήματα ασφαλείας και επιβάλλει συνεχή τεχνολογική αναβάθμιση των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας.

Ο κ. Μητσοτάκης εξήρε παράλληλα το έργο της στρατιωτικής ηγεσίας και των στελεχών πληροφορικής των Ενόπλων Δυνάμεων, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ και στην ομάδα που στελεχώνει τις δομές κυβερνοχώρου, την οποία χαρακτήρισε «τεχνολογική ραχοκοκαλιά του στρατεύματος».

Ξεχωριστή αναφορά έκανε και στη δωρεά του Ιδρύματος Αθανασίου και Μαρίνας Λασκαρίδη, χάρη στην οποία, όπως είπε, κατέστη δυνατή η δημιουργία του νέου «ψηφιακού οχυρού» των Ενόπλων Δυνάμεων.

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Μάλιστα, αξιοποίησε την παρουσία του κ. Λασκαρίδη για να απευθύνει ευρύτερο κάλεσμα προς την ελληνική επιχειρηματική και ναυτιλιακή κοινότητα να ενισχύσει μέσω κοινωφελών πρωτοβουλιών την κοινωνία και την πατρίδα.

Επικαλέστηκε ενδεικτικά στοιχεία για τη συνολική περιουσία των ισχυρότερων ναυτιλιακών οικογενειών της χώρας, υποστηρίζοντας ότι η υιοθέτηση του παραδείγματος μεγάλων εθνικών ευεργετών, όπως ο Αριστοτέλης Ωνάσης και ο Σταύρος Νιάρχος, θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα σημαντικό αποθεματικό πόρων προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας.

Κλείνοντας, ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε όλους όσοι εργάστηκαν για την ολοκλήρωση του έργου σε λιγότερο από 18 μήνες και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η νέα δομή θα ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις του σύγχρονου περιβάλλοντος ασφαλείας.

«Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι από σήμερα η πατρίδα μας θα είναι ακόμη πιο ασφαλής, ειδικά στον ευαίσθητο χώρο του κυβερνοχώρου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ν. Δένδιας: Οι Ένοπλες Δυνάμεις μετατρέπονται σε υπερσύγχρονο μηχανισμό μέσων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών

Μιλώντας στα εγκαίνια των νέων εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου (ΔΙΠΛΗΚΥΒ) - όπου θα στεγάζεται και η ειδική μονάδα κυβερνοασφάλειας με την ονομασία Μονάδα 1864 - του Γενικού Επιτελείου Εθνικής 'Αμυνας (ΓΕΕΘΑ), ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας τόνισε ότι η «Ατζέντα 2030» με συνέπεια «επιχειρεί να μετατρέψει τις Ένοπλες Δυνάμεις από αξιόμαχη παράταξη στελεχών και συστημάτων σε έναν υπερσύγχρονο μηχανισμό μέσων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών».

«Ο κόσμος έχει αλλάξει: Οι Ένοπλες Δυνάμεις πρέπει να αλλάξουν» ανέφερε.

Η «Ατζέντα 2030» περιγράφει «την πορεία αυτής της αλλαγής» σημείωσε, τονίζοντας ότι η μεταρρύθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων είναι όρος επιβίωσης για την πατρίδα.

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Έκανε ιδιαίτερη μνεία στην νέα δομή των Ενόπλων Δυνάμεων και στη διακλαδικότητα του Σώματος Πληροφορικής, υπογραμμίζοντας ότι στον πυρήνα των αλλαγών βρίσκεται η ανάπτυξη λογισμικού και η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών.

Υπενθύμισε, δε, ότι και η «Ασπίδα του Αχιλλέα» έχει πέντε επίπεδα και πέρα από τη στεριά, θάλασσα και τον αέρα περιλαμβάνει τόσο τον κυβερνοχώρο όσο και το διάστημα.

Για τη μονάδα 1864, είπε ότι διαθέτει «δυνατότητες κάθε είδους επιχειρήσεων κυβερνοπολέμου» ενώ πρόσθεσε: «Η συγκρότηση αυτής της εθνικής ικανότητας εδράζεται σε μια νέα δομή με κατάλληλη υποδομή και διαρκή ανάπτυξη μέσων».

Για τη δωρεά, εξέφρασε εκ μέρους των Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και της ελληνικής κοινωνίας την ευγνωμοσύνη του στον δωρητή κ. Λασκαρίδη.

 

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