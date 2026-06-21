Όσο οι Τούρκοι προκαλούν, ετοιμάζοντας νόμο που θα «ντύνει» με νομικό περίβλημα τις αναθεωρητικές διεκδικήσεις τους για το Αιγαίο, ο ελληνικός στρατός προετοιμάζεται για παν ενδεχόμενο. Στο φως της δημοσιότητας έρχονται εντυπωσιακά πλάνα από τη θερινή εκπαίδευση των Σπουδαστών της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών, στο Λιτόχωρο.

Επιστρατεύθηκαν πλωτά και εναέρια μέσα. Οι σπουδαστές δοκιμάστηκαν σε βολές. Έκαναν έρπειν. Χρησιμοποίησαν και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τους πρωταγωνιστές της νέας εποχής.

Στην άσκηση συμμετείχε και τμήμα της Γαλλικής Σχολής Υπαξιωματικών, στέλνοντας μήνυμα ετοιμότητας και αποτροπής και δείχνοντας για ακόμη μία φορά τι εστί το «Ελλάς - Γαλλία - Συμμαχία».

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