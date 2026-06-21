Εντυπωσιακή άσκηση στο Λιτόχωρο: Mήνυμα ετοιμότητας και αποτροπής

Στην άσκηση συμμετείχε και τμήμα της Γαλλικής Σχολής Υπαξιωματικών

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Πηγή: Δελτίο ειδήσεων Star
Απόσπασμα από το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star (21/6/2026)

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Όσο οι Τούρκοι προκαλούν, ετοιμάζοντας νόμο που θα «ντύνει» με νομικό περίβλημα τις αναθεωρητικές διεκδικήσεις τους για το Αιγαίο, ο ελληνικός στρατός προετοιμάζεται για παν ενδεχόμενο. Στο φως της δημοσιότητας έρχονται εντυπωσιακά πλάνα από τη θερινή εκπαίδευση των Σπουδαστών της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών, στο Λιτόχωρο.

Δένδιας από τη Λαμία: Θεσμική τομή η κατάταξη εθελοντριών γυναικών

Εντυπωσιακή άσκηση στο Λιτόχωρο: Mήνυμα ετοιμότητας και αποτροπής

Εντυπωσιακή άσκηση στο Λιτόχωρο: Mήνυμα ετοιμότητας και αποτροπής

Εντυπωσιακή άσκηση στο Λιτόχωρο: Mήνυμα ετοιμότητας και αποτροπής

Επιστρατεύθηκαν πλωτά και εναέρια μέσα. Οι σπουδαστές δοκιμάστηκαν σε βολές. Έκαναν έρπειν. Χρησιμοποίησαν και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τους πρωταγωνιστές της νέας εποχής.

Το Μήνυμα Αρχιλοχία Για Την Εθελοντική Στράτευση Γυναικών

Στην άσκηση συμμετείχε και τμήμα της Γαλλικής Σχολής Υπαξιωματικών, στέλνοντας μήνυμα ετοιμότητας και αποτροπής και δείχνοντας για ακόμη μία φορά τι εστί το «Ελλάς - Γαλλία - Συμμαχία». 

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Εντυπωσιακή άσκηση στο Λιτόχωρο: Mήνυμα ετοιμότητας και αποτροπής

 

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