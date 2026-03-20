Μέση Ανατολή: Πύραυλος έπεσε δίπλα σε ρεπόρτερ την ώρα που ήταν live

«Το Ισραήλ προσπάθησε να με σκοτώσει», λέει ο δημοσιογράφος

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δημοσιογράφος και εικονολήπτης του Russia Today τραυματίστηκαν από πύραυλο του Ισραήλ κατά τη διάρκεια live ρεπορτάζ στον νότιο Λίβανο.
  • Ο δημοσιογράφος κατηγόρησε το Ισραήλ για στοχευμένη επίθεση και έλλειψη προειδοποίησης.
  • Αναφέρθηκε σε επιχείρηση εθνοκάθαρσης και υποστήριξε ότι οι δυτικές δυνάμεις είναι συνεργοί στα εγκλήματα του Ισραήλ.
  • Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών ζήτησε αντίδραση από διεθνείς οργανισμούς.
  • Το βίντεο του συμβάντος κυκλοφορεί ευρέως στα social media.

Δημοσιογράφος και εικονολήπτης του Russia Today τραυματίστηκαν όταν ένας πύραυλος που εκτόξευσε το Ισραήλ έπεσε ακριβώς δίπλα τους την ώρα που μετέδιδαν live ρεπορτάζ για τις εξελίξεις του πολέμου από τον νότιο Λίβανο

Νότιος Λίβανος: Τα σημεία- «κλειδιά» που σφυροκοπά το Ισραήλ

Το βίντεο, που κάνει τον γύρο του κόσμου στα social media κόβει την ανάσα, καθώς έχει καταγράψει τη στιγμή που ο πύραυλος εξερράγη ακριβώς δίπλα από τον δημοσιογράφο. 

 

 

Σύμφωνα με το Russia Today, ο επικεφαλής του τηλεοπτικού καναλιού στον Λίβανο, Στιβ Σουίνι και ο εικονολήπτης της ομάδας του, τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο έχοντας τις αισθήσεις τους. 

Το Ισραήλ ετοιμάζει μεγάλη χερσαία επέμβαση στον Λίβανο

Ο δημοσιογράφος εμφανίστηκε και πάλι με εμφανή τα τραύματά του και κατηγόρησε το Ισραήλ ότι προσπάθησε να τον σκοτώσει. 

«Σήμερα το Ισραήλ προσπάθησε να με σκοτώσει με στοχευμένη αεροπορική επιδρομή στο νότιο Λίβανο, την ώρα που κάλυπτα δημοσιογραφικά τις επιθέσεις σε γέφυρες και τον αναγκαστικό εκτοπισμό ενός εκατομμυρίου ανθρώπων — μια επιχείρηση εθνοκάθαρσης σε μεγαλύτερη κλίμακα από τη Νάκμπα», ανέφερε σε βίντεο και πρόσθεσε:

 

@theroguednc

Steve Sweeney, an RT British journalist who survived an earlier Israeli strike, says he is safe but urged people to focus on what he called the larger crisis in southern Lebanon. He said he believes he was targeted because of his reporting.

♬ original sound - RogueDNC

 

«Δεν έχω καμία απολύτως αμφιβολία ότι αυτό ήταν σκόπιμο. Παρά τους ισχυρισμούς, δεν υπήρξαν προειδοποιήσεις πριν από το χτύπημα ούτε ενημερώθηκε ο λιβανέζικος στρατός, ο οποίος μας είχε επιτρέψει να κινηματογραφούμε. Όπως έχουμε δει στη Γάζα, θέλουν να φιμώσουν τους δημοσιογράφους που καταγράφουν και αναδεικνύουν τα εγκλήματα πολέμου τους».

Ισραήλ: Βομβάρδισε την τράπεζα της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό

«Είναι οι δυτικές δυνάμεις που παρέχουν πολιτική και στρατιωτική στήριξη στο Ισραήλ, εξοπλίζοντάς το πλήρως για να πραγματοποιεί γενοκτονία στη Γάζα και εθνοκάθαρση εδώ στον Λίβανο. Δεν είναι απλώς συνεργοί, αλλά ενεργοί συμμετέχοντες και θα πρέπει να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους. Αλλά αν το Ισραήλ πιστεύει ότι το σημερινό χτύπημα θα μας φιμώσει και θα μας κρατήσει μακριά από το πεδίο, κάνει πολύ μεγάλο λάθος» κατέληξε ο επικεφαλής του γραφείου του RT στον Λίβανο.

Το συμβάν σχολίασε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα, η οποία, όπως επισημαίνει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, τόνισε ότι «η Ρωσία αναμένει την αντίδραση των διεθνών οργανισμών».

