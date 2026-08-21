Χαλαρές διακοπές στην Ελλάδα κάνει αυτό το διάστημα η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, επιλέγοντας να περάσει τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου στα Δωδεκάνησα.

Μετά από την Πάτμο και τους Λειψούς, το εντυπωσιακό μοντέλο «πετάχτηκε» μια βόλτα στη Λέρο, όπου έζησε στιγμές απόλυτης χαλάρωσης στη θάλασσα, ενώ έκανε μια στάση και στα τουριστικά μαγαζιά, για να αγοράσει τα απαραίτητα souvenirs.

Μέσα από την ανάρτησή της, η παρουσιάστρια και κριτής του GNTM αποκάλυψε τον συνεπιβάτη του ταξιδιού της, που δεν είναι άλλος από τον μέλλοντα σύζυγό της, Γιάννη Καραβασάνη. Οι δυο τους πόζαραν κατά τη διάρκεια βραδινής τους εξόδου, με το μονόπετρο στο χέρι της Ηλιάνας να βγάζει μάτι.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Η βραδινή έξοδος με τον Γιάννη Καραβασάνη στη Λέρο

Ιδιαίτερα εντυπωσιακά ήταν τα στιγμιότυπα, όπου η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ποζάρει με μαύρο μπικίνι, αφού έχει κάνει πρώτα μια βουτιά στα καταγάλανα νερά.

Κορμί και αλάτι η Ηλιάνα Παπαγεωργίου

Μετά το τέλος των γυρισμάτων για τον 7ο κύκλο του διαγωνισμού ομορφιάς στο Star, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου σάλπαρε για τα ελληνικά νησιά. Σε κάποιους από τους προορισμούς που επισκέφτηκε, την ακολούθησε ο αγαπημένος της, ο οποίος έχει διακριτική παρουσία στο πλευρό της.

Τα στιγμιότυπα από τις καλοκαιρινές διακοπές της Ηλιάνας Παπαγεωργίου στη Λέρο

Το όμορφο ζευγάρι προετοιμάζεται για την πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής του, με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου να κάνει μόνο μερικές αποκαλύψεις για τον επικείμενο γάμο τους, καθώς ο αρραβωνιαστικός της αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας.