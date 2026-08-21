Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Η selfie με τον Γιάννη Καραβασάνη στη Λέρο

Το στιγμιότυπο από τη βραδινή τους έξοδο στο γραφικό νησί των Δωδεκανήσων

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Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Το... έκαψε σε παραδοσιακό γλέντι

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ηλιάνα Παπαγεωργίου απολαμβάνει διακοπές στα Δωδεκάνησα, μετά την Πάτμο και τους Λειψούς.
  • Στη Λέρο, πόζαρε με τον μέλλοντα σύζυγό της, Γιάννη Καραβασάνη, δείχνοντας το μονόπετρο στο χέρι της.
  • Η Ηλιάνα έκανε βουτιές και αγόρασε souvenirs από τουριστικά μαγαζιά.
  • Μετά τα γυρίσματα του GNTM, το ζευγάρι προετοιμάζεται για τον γάμο του, με τον Καραβασάνη να αποφεύγει τη δημοσιότητα.

Χαλαρές διακοπές στην Ελλάδα κάνει αυτό το διάστημα η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, επιλέγοντας να περάσει τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου στα Δωδεκάνησα.

Μετά από την Πάτμο και τους Λειψούς, το εντυπωσιακό μοντέλο «πετάχτηκε» μια βόλτα στη Λέρο, όπου έζησε στιγμές απόλυτης χαλάρωσης στη θάλασσα, ενώ έκανε μια στάση και στα τουριστικά μαγαζιά, για να αγοράσει τα απαραίτητα souvenirs.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Καλοκαρινή εξόρμηση σε Πάτμο και Λειψούς

Μέσα από την ανάρτησή της, η παρουσιάστρια και κριτής του GNTM αποκάλυψε τον συνεπιβάτη του ταξιδιού της, που δεν είναι άλλος από τον μέλλοντα σύζυγό της, Γιάννη Καραβασάνη. Οι δυο τους πόζαραν κατά τη διάρκεια βραδινής τους εξόδου, με το μονόπετρο στο χέρι της Ηλιάνας να βγάζει μάτι.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Η βραδινή έξοδος με τον Γιάννη Καραβασάνη στη Λέρο

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Η βραδινή έξοδος με τον Γιάννη Καραβασάνη στη Λέρο

Ιδιαίτερα εντυπωσιακά ήταν τα στιγμιότυπα, όπου η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ποζάρει με μαύρο μπικίνι, αφού έχει κάνει πρώτα μια βουτιά στα καταγάλανα νερά.

Κορμί και αλάτι η Ηλιάνα Παπαγεωργίου

Κορμί και αλάτι η Ηλιάνα Παπαγεωργίου

Μετά το τέλος των γυρισμάτων για τον 7ο κύκλο του διαγωνισμού ομορφιάς στο Star, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου σάλπαρε για τα ελληνικά νησιά. Σε κάποιους από τους προορισμούς που επισκέφτηκε, την ακολούθησε ο αγαπημένος της, ο οποίος έχει διακριτική παρουσία στο πλευρό της.

GNTM 7: Το μήνυμα της Ηλιάνας Παπαγεωργίου μετά το τέλος των γυρισμάτων

 

Τα στιγμιότυπα από τις καλοκαιρινές διακοπές της Ηλιάνας Παπαγεωργίου στη Λέρο

Το όμορφο ζευγάρι προετοιμάζεται για την πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής του, με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου να κάνει μόνο μερικές αποκαλύψεις για τον επικείμενο γάμο τους, καθώς ο αρραβωνιαστικός της αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας.

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ΗΛΙΑΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΒΑΣΑΝΗΣ
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