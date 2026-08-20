Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Καλοκαρινή εξόρμηση σε Πάτμο και Λειψούς

Τα άλμπουμ που μοιράστηκε από την απόδρασή της στα Δωκεδάνησα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.08.26 , 16:00 Ο «κανόνας 3-6-9» μπορεί να σου δείξει αν η σχέση σου έχει μέλλον
20.08.26 , 15:57 Τζένη Μπότση: Η φωτογραφία χωρίς ίχνος μακιγιάζ από την Ικαρία
20.08.26 , 15:52 Σκάνδαλο με εξωσωματικές στα κατεχόμενα της Κύπρου
20.08.26 , 15:44 Μειώσεις τιμών σε 1.500 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου
20.08.26 , 15:14 Θητεία 9 μηνών για όσους τελειώνουν το Λύκειο και πάνε αμέσως στρατό
20.08.26 , 15:13 Παπαδημητρίου: Το challenge ισορροπίας με τον Γεροντιδάκη στην παραλία
20.08.26 , 15:07 Γερμανία: Σφοδρές καταιγίδες και ανεμοστρόβιλοι - Νεκρή μία γυναίκα
20.08.26 , 14:59 Φωτιά τώρα στη Λακωνία - Επιχειρούν 3 αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο
20.08.26 , 14:45 Ρούλα Ρέβη - Αποστόλης Τότσικας: Σε πανηγύρι με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη!
20.08.26 , 14:43 Θεσσαλονίκη: Ανατροπή στην υπόθεση της 25χρονης που τραυμάτισε 31χρονος
20.08.26 , 14:42 Πρόβλημα υγείας για Παπακωνσταντίνου: Ακυρώνει τις συναυλίες
20.08.26 , 14:14 Το girly chic look της Μαρίας Μπεκατώρου ως νονά στην Κεφαλονιά
20.08.26 , 14:13 Πρίγκιπας Χάρι - Μέγκαν Μαρκλ: Επιστρέφουν στη Βρετανία
20.08.26 , 14:00 Τα beauty essentials που πρέπει να περιέχει το ιδανικό νεσεσέρ των διακοπών
20.08.26 , 13:55 Ιός Δυτικού Νείλου: Κρούσματα σε 48 δήμους της χώρας
Καλομοίρα: Στην Κεφαλονιά με τον Γιώργο Μπούσαλη και τα παιδιά τους
Κώστας Σόμμερ - Βαλεντίνη Παπαδάκη: Οικογενειακή εξόρμηση στην Αρκαδία
Τούνη για σχέση Δημήτρη με Πάρη: «Κανείς δεν μπλέκει ρόλους»
Πρόβλημα υγείας για Παπακωνσταντίνου: Ακυρώνει τις συναυλίες
Το girly chic look της Μαρίας Μπεκατώρου ως νονά στην Κεφαλονιά
Βανδή - Μπισμπίκης: Συνεχίζουν τις διακοπές τους στην Αντίπαρο
Σε κλίμα βαθιάς οδύνης η κηδεία του Στέφανου Μάνου: Ποιοι έδωσαν το «παρών»
Γιώργος Πατούλης - Νάνσυ Κοιλού: Το ξέγνοιαστο καλοκαίρι με τον γιο τους
Φωτιά τώρα στη Λακωνία - Επιχειρούν 3 αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο
Καιρός: «Κύμα» καύσωνα σαρώνει τη χώρα – Έως και 41°C την επόμενη εβδομάδα
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου διασκέδασε σε παραδοσιακό γλέντι

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ταξίδεψε στα Δωδεκάνησα για καλοκαιρινές διακοπές, επισκεπτόμενη την Πάτμο και τους Λειψούς.
  • Απολάμβανε χαλαρές στιγμές με φίλους και βουτιές στα κρυστάλλινα νερά, δημοσιεύοντας φωτογραφίες στο Instagram.
  • Πρόσφατα ολοκλήρωσε τα γυρίσματα του νέου κύκλου του GNTM, όπου θα είναι παρουσιάστρια και μέλος της κριτικής επιτροπής.
  • Στη κριτική επιτροπή συμμετέχουν επίσης οι Λάκης Γαβαλάς, Άγγελος Μπράτης, Μπέττυ Μαγγίρα και Ζενεβιέβ Μαζαρί.

Σε ένα διάλειμμα από την καθημερινότητά της, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ταξίδεψε στα Δωδεκάνησα για λίγες στιγμές ξεκούρασης πριν την επιστροφή στην κανονικότητα.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Το παραδοσιακό γλέντι και η εντυπωσιακή εμφάνιση

Η παρουσιάστρια έκανε αρχικά μια στάση στην Πάτμο, την οποία έχει επισκεφθεί και στο παρελθόν. Το μπλε της θάλασσας και του ουρανού, αλλά και οι χαλαρές συζητήσεις με φίλους ήταν ακριβώς ό,τι χρειαζόταν για να αποφορτιστεί, ύστερα από μια απαιτητική περίοδο στα επαγγελματικά της.

Στη συνέχεια μετακινήθηκε στους Λειψούς, ένα ακόμη γραφικό νησί στο Αιγαίο. Η ίδια δεν αποχωρίστηκε ούτε μία μέρα το μαγιό της, με τις βουτιές στα κρυστάλλινα νερά να δίνουν και να παίρνουν.

Στα φωτογραφικά της άλμπουμ, η ίδια πόζαρε πιο όμορφη και χαλαρή από ποτέ, εκπέμποντας μια καλοκαιρινή αύρα που δεν άφησε κανέναν από τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram ασυγκίνητο!

 

 

Οι αναρτήσεις της Ηλιάνας Παπαγεωργίου από την Πάτμου και τους Λειψούς

Οι προηγούμενες μέρες βρήκαν την Ηλιάνα Παπαγεωργίου σε εργασιακό αναβρασμό, με την ίδια να μοιράζεται με τους followers της τη χαρά και τον ενθουσιασμό της για την ολοκλήρωση των γυρισμάτων του νέου κύκλου του GNTM και όσα πρόκειται να δουν οι τηλεθεατές σε λίγες μέρες μέσα από την οθόνη του Star.

GNTM 7: Το μήνυμα της Ηλιάνας Παπαγεωργίου μετά το τέλος των γυρισμάτων

Η Ηλιάνα θα έχει και φέτος πρωταγωνιστικό ρόλο στον διαγωνισμό ομορφιάς, συμμετέχοντας τόσο ως παρουσιάστρια όσο και ως μέλος της κριτικής επιτροπής. Μαζί με τον Λάκη Γαβαλά, τον Άγγελο Μπράτη, την Μπέττυ Μαγγίρα και τη Ζενεβιέβ Μαζαρί, συνθέτουν τη dream team της μόδας, που θα δίνει τα φώτα της στα επίδοξα μοντέλα.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΗΛΙΑΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τζένη Μπότση
Celebrities & Gossip Νεα
Τζένη Μπότση: Η φωτογραφία χωρίς ίχνος μακιγιάζ από την Ικαρία
Ντορεττα Παπαδημητρίου - Γιώργος Γεροντιδακης
Celebrities & Gossip Νεα
Παπαδημητρίου: Το challenge ισορροπίας με τον Γεροντιδάκη στην παραλία
Ρέβη, Τότσικας Και Λεβεντογιάννης Μαζί Σε Πανηγύρι
Celebrities & Gossip Νεα
Ρούλα Ρέβη - Αποστόλης Τότσικας: Σε πανηγύρι με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη!
Βασίλης Παπακωνσταντίνου
Celebrities & Gossip Νεα
Πρόβλημα υγείας για Παπακωνσταντίνου: Ακυρώνει τις συναυλίες
Μαρία Μπεκατώρου
Celebrities & Gossip Νεα
Το girly chic look της Μαρίας Μπεκατώρου ως νονά στην Κεφαλονιά
Καλομοίρα: Οικογενειακές Διακοπές Στην Κεφαλονιά
Celebrities & Gossip Νεα
Καλομοίρα: Στην Κεφαλονιά με τον Γιώργο Μπούσαλη και τα παιδιά τους
Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου
Celebrities & Gossip Νεα
Η Ελληνίδου τρολάρει τον Αλεξάνδρου: «Ήπιε 3 μαργαρίτες και ναυάγησε…»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Celebrities & Gossip Νεα
Ελένη Χατζίδου: Το ντουέτο με την 7χρονη Μελίτα στο πάρτι γενεθλίων της
Ιωάννα Τούνη
Celebrities & Gossip Νεα
Τούνη για σχέση Δημήτρη με Πάρη: «Κανείς δεν μπλέκει ρόλους»
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top