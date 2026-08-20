Σε ένα διάλειμμα από την καθημερινότητά της, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ταξίδεψε στα Δωδεκάνησα για λίγες στιγμές ξεκούρασης πριν την επιστροφή στην κανονικότητα.

Η παρουσιάστρια έκανε αρχικά μια στάση στην Πάτμο, την οποία έχει επισκεφθεί και στο παρελθόν. Το μπλε της θάλασσας και του ουρανού, αλλά και οι χαλαρές συζητήσεις με φίλους ήταν ακριβώς ό,τι χρειαζόταν για να αποφορτιστεί, ύστερα από μια απαιτητική περίοδο στα επαγγελματικά της.

Στη συνέχεια μετακινήθηκε στους Λειψούς, ένα ακόμη γραφικό νησί στο Αιγαίο. Η ίδια δεν αποχωρίστηκε ούτε μία μέρα το μαγιό της, με τις βουτιές στα κρυστάλλινα νερά να δίνουν και να παίρνουν.

Στα φωτογραφικά της άλμπουμ, η ίδια πόζαρε πιο όμορφη και χαλαρή από ποτέ, εκπέμποντας μια καλοκαιρινή αύρα που δεν άφησε κανέναν από τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram ασυγκίνητο!

Οι αναρτήσεις της Ηλιάνας Παπαγεωργίου από την Πάτμου και τους Λειψούς

Οι προηγούμενες μέρες βρήκαν την Ηλιάνα Παπαγεωργίου σε εργασιακό αναβρασμό, με την ίδια να μοιράζεται με τους followers της τη χαρά και τον ενθουσιασμό της για την ολοκλήρωση των γυρισμάτων του νέου κύκλου του GNTM και όσα πρόκειται να δουν οι τηλεθεατές σε λίγες μέρες μέσα από την οθόνη του Star.

Η Ηλιάνα θα έχει και φέτος πρωταγωνιστικό ρόλο στον διαγωνισμό ομορφιάς, συμμετέχοντας τόσο ως παρουσιάστρια όσο και ως μέλος της κριτικής επιτροπής. Μαζί με τον Λάκη Γαβαλά, τον Άγγελο Μπράτη, την Μπέττυ Μαγγίρα και τη Ζενεβιέβ Μαζαρί, συνθέτουν τη dream team της μόδας, που θα δίνει τα φώτα της στα επίδοξα μοντέλα.