Άγγελος Μπράτης: Ο κριτής του GNTM καλεσμένος στον «Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα»

Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου!

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Άγγελος Μπράτης, κριτής του GNTM, είναι καλεσμένος στην εκπομπή "Πρώτος Καφές με τη Ζήνα".
  • Η Ζήνα Κουτσελίνη υποδέχεται τον Άγγελο Μπράτη για μια εκ βαθέων συζήτηση.
  • Ο Μπράτης μιλάει για τη νέα σεζόν του GNTM και τις εντυπώσεις του από τους φετινούς διαγωνιζόμενους.
  • Η καριέρα του Μπράτη έχει επεκταθεί διεθνώς, χάρη στη μοναδική του αισθητική και ματιά στο styling.
  • Η εκπομπή θα προβληθεί τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου.

Η νέα εβδομάδα στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» ξεκινά με απαράμιλλο στιλ, υψηλή αισθητική και άποψη!

Η Ζήνα Κουτσελίνη υποδέχεται στον αέρα της εκπομπής και καλωσορίζει στον φιλόξενο καναπέ της τον καταξιωμένο σχεδιαστή μόδας και αγαπημένο κριτή του GNTM, Άγγελο Μπράτη

GNTM: «Ακατέργαστα διαμάντια» στις auditions – Όσα αποκάλυψαν οι κριτές

Ο διακεκριμένος fashion designer ανοίγει τα χαρτιά του σε μια εκ βαθέων συζήτηση, μιλώντας τη νέα σεζόν του δημοφιλούς διαγωνισμού ομορφιάς του Star, αλλά και για τις εντυπώσεις που του έχουν αφήσει μέχρι στιγμής οι φετινοί διαγωνιζόμενοι. 

Ο κριτής του GNTM, Άγγελος Μπράτης, στον «Πρώτο Κάφε με τη Ζήνα»!

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GNTM: Η audition της Κιάρα - «Είσαι ολοκληρωμένο μοντέλο»

Η κομψή και διαχρονική αισθητική που χαρακτηρίζει κάθε του δημιουργία, σε συνδυασμό με την ξεχωριστή του ματιά στον χώρο του styling, τον οδήγησε πολύ γρήγορα εκτός ελληνικών συνόρων, χαράσσοντας μια λαμπρή διεθνή καριέρα στον απαιτητικό κόσμο της μόδας.

Ο Άγγελος Μπράτης, λοιπόν, πίνει τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου τον πρώτο του πρωινό καφέ μαζί με τη Ζήνα Κουτσελίνη, δίνοντας στους τηλεθεατές μια πρώτη, δυνατή γεύση από όσα πρόκειται να παρακολουθήσουμε στο πολυσυζητημένο bootcamp του GNTM!

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα»

 

 

 

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ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΡΑΤΗΣ
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ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
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ΖΗΝΑ ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ
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