Σκηνές «Άγριας Δύσης» στις Αχαρνές: «Γάζωσαν» αυτοκίνητο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σκηνές «Άγριας Δύσης» σημειώθηκαν στις Αχαρνές με πυροβολισμούς τα ξημερώματα.
  • Αστυνομικοί βρήκαν λευκό αυτοκίνητο με τρύπες από σφαίρες και 4 κάλυκες από 9άρι πιστόλι.
  • 26χρονος Ρομά τραυματίστηκε από σφαίρα στα πλευρά και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο ΚΑΤ.
  • Η αστυνομία ερευνά το υλικό από κάμερες για να εντοπίσει το όχημα διαφυγής των δραστών.
  • Αναζητείται το κίνητρο πίσω από την αιματηρή επίθεση.

Σκηνές «Άγριας Δύσης» εκτυλίχθηκαν λίγο πριν από τις 3 τα ξημερώματα στην οδό Βαρδουσίων στις Αχαρνές, με το κέντρο της Άμεσης Δράσης να δέχεται τηλεφώνημα για πυροβολισμούς στην περιοχή Αυλίζα.  

Μόλις οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν ένα λευκό όχημα, χωρίς επιβάτες, με δύο τρύπες από σφαίρες στην πίσω πόρτα και μία στο πίσω τζάμι, όπως φαίνεται στις εικόνες-ντοκουμέντο που εξασφάλισε για το STAR ο Γιάννης Σωτηρόπουλος.

Πυροβολισμοί Αχαρνές

Πυροβολισμοί Μενίδι  

Στο σημείο οι αστυνομικοί εντόπισαν 4 κάλυκες από 9άρι πιστόλι. Λίγη ώρα αργότερα η αστυνομία ενημερώθηκε από το ΚΑΤ ότι έχει προσέλθει ένας 26χρονος Ρομά πυροβολημένος με μια σφαίρα στα πλευρά.  

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, άγνωστοι που επέβαιναν σε ΙΧ αυτοκίνητο άνοιξαν πυρ εναντίον σταθμευμένου αυτοκινήτου στην οδό Βαρδουσίων και μια από τις βολίδες πέρασε στο εσωτερικό του οχήματος και τραυμάτισε τον νεαρό Ρομά. 

Ο νεαρός υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο ΚΑΤ.  

Στο «μικροσκόπιο» των αστυνομικών που ερευνούν την υπόθεση έχει μπει το υλικό από τις κάμερες, με στόχο να εντοπίσουν το όχημα διαφυγής των πιστολέρο και στη συνέχεια να εξακριβώσουν το κίνητρο της αιματηρής επίθεσης. 

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