Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Δευτέρας 5/10/2026 στο Star, ο Άγγελος ήταν ο παίικτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Αντίθετα» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά της είπε το Μ, το Ν και το Ρ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ε.

Λίγο πριν εκπνεύσει ο χρόνος και για να είμαστε ακριβείς στο «μηδέν» ο παίκτης έλυσε τον γρίφο κάνοντας τον παρουσιαστή να χοροπηδά από τη χαρά του ξεσηκώνοντας όλο το πλατό.

Εσύ μπορείς να βρεις τη λύση του γρίφου;

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