Τροχός της Τύχης: Η απίστευτη λύση του Άγγελου στο «μηδέν»!

Ξεσηκώθηκε το πλατό

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Δες τη λύση του γρίφου

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης στις 5/10/2026, ο Άγγελος έφτασε στον τελικό.
  • Η κατηγορία του γρίφου ήταν «Αντίθετα» με γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α.
  • Ο Άγγελος είπε τα γράμματα Μ, Ν, Ρ και το φωνήεν Ε.
  • Λίγο πριν τελειώσει ο χρόνος, ο Άγγελος έλυσε τον γρίφο στο «μηδέν».
  • Ο παρουσιαστής Πέτρος Πολυχρονίδης ενθουσιάστηκε και χόρεψε από τη χαρά του.

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Δευτέρας 5/10/2026 στο Star, ο Άγγελος ήταν ο παίικτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Τροχός της Τύχης: Η απίστευτη λύση του Άγγελου στο «μηδέν»!

Η κατηγορία ήταν «Αντίθετα» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά της είπε το Μ, το Ν και το Ρ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ε. 

Τροχός της Τύχης: Η απίστευτη λύση του Άγγελου στο «μηδέν»!

Λίγο πριν εκπνεύσει ο χρόνος και για να είμαστε ακριβείς στο «μηδέν» ο παίκτης έλυσε τον γρίφο κάνοντας τον παρουσιαστή να χοροπηδά από τη χαρά του ξεσηκώνοντας όλο το πλατό.

Εσύ μπορείς να βρεις τη λύση του γρίφου;

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ΓΡΙΦΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
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ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
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ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
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ΝΑΤΑΣΑ ΚΟΥΒΕΛΑ
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