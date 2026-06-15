«Να γυρνούσες πίσω»: Το νέο δυνατό ζεϊμπέκικο του Σταμάτη Γονίδη

Επιστρέφει με ένα τραγούδι γεμάτο συναίσθημα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Σταμάτης Γονίδης κυκλοφορεί το νέο του τραγούδι "Να γυρνούσες πίσω", γεμάτο συναίσθημα και νοσταλγία.
  • Η μουσική υπογραφή ανήκει στον Αντρέα Γιατράκο, ενώ οι στίχοι είναι του Βασίλη Δήμα.
  • Το τραγούδι εξερευνά θέματα ανεκπλήρωτου έρωτα και επιθυμίας επιστροφής αγαπημένου προσώπου.
  • Το music video έχει δημιουργηθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, προσφέροντας πρωτότυπο αισθητικό αποτέλεσμα.
  • Το single είναι διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από τη Sonar Music.

Ο Σταμάτης Γονίδης επιστρέφει δισκογραφικά με ένα νέο τραγούδι γεμάτο συναίσθημα και νοσταλγία, με τίτλο «Να γυρνούσες πίσω», εμπλουτίζοντας τη μακρά πορεία του στο λαϊκό τραγούδι με μία ακόμη ξεχωριστή μουσική πρόταση.

Το νέο single φέρει την υπογραφή του βραβευμένου με Grammy Αντρέα Γιατράκου στη μουσική και την παραγωγή, ενώ τους στίχους έχει γράψει ο Βασίλης Δήμας. Πρόκειται για ένα τραγούδι που μιλά για τον ανεκπλήρωτο έρωτα, την απώλεια και την επιθυμία της επιστροφής ενός αγαπημένου προσώπου, στοιχεία που αναδεικνύονται μέσα από τη χαρακτηριστική ερμηνεία του δημοφιλούς καλλιτέχνη.

«Να γυρνούσες πίσω»: Το νέο δυνατό ζεϊμπέκικο του Σταμάτη Γονίδη

Από τις πρώτες κιόλας ημέρες της κυκλοφορίας του, το «Να γυρνούσες πίσω» έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον του κοινού, αποσπώντας θετικά σχόλια τόσο για τη μελωδία όσο και για την ιδιαίτερη ενορχήστρωσή του. Η βαθιά και αναγνωρίσιμη φωνή του Σταμάτη Γονίδη δίνει ξεχωριστή δυναμική στο τραγούδι, μεταφέροντας με ένταση το συναίσθημα των στίχων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το music video του τραγουδιού, καθώς η οπτικοποίησή του πραγματοποιήθηκε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες που προσφέρουν ένα διαφορετικό και πρωτότυπο αισθητικό αποτέλεσμα.

Το «Να γυρνούσες πίσω» κυκλοφορεί από τη Sonar Music και είναι διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

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