Το μιούζικαλ «Wicked: For Good» στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

Με τους Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jeff Goldblum σε σκηνοθεσία Jon M Chu

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Το μιούζικαλ «Wicked: For Good» («Wicked: Μέρος Δεύτερο», 2025, διάρκειας 138’) με τους Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jeff Goldblum, Colman Domingo και σκηνοθεσία του Jon M. Chu θα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου (22:00) στη ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1.

Το μιούζικαλ «Wicked: For Good» στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

Καθώς το Οζ στρέφεται εναντίον της Ελφάμπα, εκείνη ζει κρυμμένη προσπαθώντας να αποκαλύψει τα ψέματα του Μάγου. Χωρισμένες από την εξουσία και το καθήκον, η ίδια και η Γκλίντα πρέπει να ενωθούν. Μην χάσετε τη συνέχεια την Κυριακή 20/9 (22:00).

Το μιούζικαλ «Wicked: For Good» στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

Απόλαυσε τη Sunday Premiere στο Novacinema1 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα  να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

Το μιούζικαλ «Wicked: For Good» στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

Το μιούζικαλ «Wicked: For Good» στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!
 

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