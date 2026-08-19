Σάντρα Μπούλοκ για Μπράιαν Ράνταλ: «Είχα αρχίσει να πενθώ 4 χρόνια πριν»

«Ο άνθρωπός μου έφυγε πολύ νωρίτερα από το σώμα του...», δήλωσε

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Πηγή: Φωτογραφίες AP Images
Παλαιότερες δηλώσεις της Σάντρα Μπούλοκ για τον σύντροφό της, Μπράιαν Ράνταλ, στο Red Table Talk

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σάντρα Μπούλοκ μίλησε δημόσια για την απώλεια του συντρόφου της, Μπράιαν Ράνταλ, τρία χρόνια μετά τον θάνατό του από ALS.
  • Ο Ράνταλ πέθανε τον Αύγουστο του 2023 σε ηλικία 57 ετών, και η Μπούλοκ είχε αρχίσει να πενθεί τέσσερα χρόνια πριν.
  • Η απόφαση να κρατηθεί μυστική η ασθένεια του Ράνταλ ήταν δική του επιθυμία, που την απομόνωσε προσωπικά.
  • Η φροντίδα του Ράνταλ κατά την πανδημία και η ανατροφή των παιδιών της δημιούργησαν δύσκολες συνθήκες για τη Μπούλοκ.
  • Η ηθοποιός μοιράστηκε τη συναισθηματική πίεση που βίωσε κατά τη διάρκεια της ασθένειας του συντρόφου της.

Η Σάντρα Μπούλοκ μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για την απώλεια του συντρόφου της, Μπράιαν Ράνταλ, τρία χρόνια μετά τον θάνατό του από ALS.

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Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός περιέγραψε πώς βίωσε τη μακρά πορεία της ασθένειας, γιατί επέλεξε να κρατήσει κρυφή την κατάσταση της υγείας του και πώς το πένθος είχε ξεκινήσει για την ίδια πολύ πριν από το τέλος.

Ο Μπράιαν Ράνταλ πέθανε τον Αύγουστο του 2023, σε ηλικία 57 ετών. Η Μπούλοκ αναφέρθηκε για πρώτη φορά ανοιχτά σε αυτή την προσωπική δοκιμασία κατά την εμφάνισή της στο podcast SmartLess.

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Η απόφαση να μείνει μυστική η ασθένεια

Η σταρ εξήγησε ότι η απόφαση να μη δημοσιοποιηθεί το πρόβλημα υγείας του Ράνταλ δεν ήταν δική της πρωτοβουλία, αλλά δική του επιθυμία. Όπως είπε: «Μου ζήτησε να μην το μοιραστώ. Ξέρω γιατί μου το ζήτησε».

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Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι αυτή η επιλογή είχε και προσωπικό κόστος για την ίδια, καθώς, όπως ανέφερε, η επιθυμία του Ράνταλ «την απομόνωσε σε όλη αυτή τη διαδικασία».

Σύμφωνα με όσα είπε, από τον στενό οικογενειακό της κύκλο μόνο η αδερφή της, Γκεζίνε Μπούλοκ-Πράντο, γνώριζε για την ασθένεια. Η ίδια πίστευε ότι μπορούσε να διαχειριστεί την κατάσταση χωρίς να ενημερώσει άλλους ανθρώπους γύρω της.

Η Σάντρα Μπούλοκ σε κινηματογραφική πρεμιέρα το 2015

Η Σάντρα Μπούλοκ σε κινηματογραφική πρεμιέρα το 2015 /Φωτογραφία AP Images/Richard Shotwell

Η περίοδος της πανδημίας και η πίεση στην καθημερινότητα

Η Μπούλοκ περιέγραψε ότι η φροντίδα του συντρόφου της, ενώ ταυτόχρονα μεγάλωνε τα δύο παιδιά της μέσα στην περίοδο της πανδημίας του κορωνοϊού, δημιούργησε μια εξαιρετικά δύσκολη συνθήκη. Όπως είπε, όλο αυτό εξελίχθηκε σε «έναν συνδυασμό τριών πραγμάτων που ήταν αρκετά σκοτεινός».

Αργότερα αποφάσισε να μιλήσει σε κοντινά της πρόσωπα για όσα περνούσε. Ανάμεσα στους φίλους που γνώριζαν ήταν η Τζένιφερ Άνιστον και η Αμάντα Άνκα, σύζυγος του συμπαρουσιαστή του SmartLess, Τζέισον Μπέιτμαν

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Η εξομολόγηση για το πένθος πριν από τον θάνατο

Η πιο προσωπική στιγμή της παρέμβασής της αφορούσε το πώς βίωσε σταδιακά την απώλεια του Μπράιαν Ράνταλ όσο εκείνος ήταν ακόμη στη ζωή. Η Σάντρα Μπούλοκ είπε: «Νομίζω ότι, στο σημείο όπου βρισκόταν στη διαδρομή του, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά, είχα αρχίσει να πενθώ τον Μπράιαν τέσσερα χρόνια πριν πεθάνει. Κάτι είχε αλλάξει. Ο άνθρωπός μου έφυγε πολύ νωρίτερα από το σώμα του. Δε νομίζω ότι το είχα πραγματικά διαχειριστεί αυτό μέχρι μετά τον θάνατό του, γιατί μέχρι τότε απλώς βρίσκεσαι πάνω σε έναν διάδρομο και συνεχίζεις».

Με αυτή τη δημόσια αναφορά, η ηθοποιός κατέγραψε για πρώτη φορά τη δική της εμπειρία από την πορεία της νόσου ALS, τη φθορά που έφερε στη ζωή του συντρόφου της και τη συναισθηματική πίεση που η ίδια κουβαλούσε σιωπηλά μέχρι τον θάνατό του.

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