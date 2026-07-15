Φτωχότερος είναι ο κόσμος του θεάτρου και της υποκριτικής μετά τον θάνατο της σπουδαίας ηθοποιού Μάρως Κοντού που εξέπνευσε σε ηλικία 93 ετών.

Η Αντιγόνη Κουλουκάκου η οποία είχε συνεργαστεί με την ηθοποιό στη σειρά “Η Γη της Ελιάς” την αποχαιρέτησε μέσα από την προσωπική σελίδα που διατηρεί στο Instagram γράφοντας πολύ συγκινητικά λόγια.

Η ηθοποιός που στη σειρά υποδύονταν τη συνέταιρο της κόρης της Μάρως Κοντού(σ.σ: της Άντζελας Γκερέκου), δημοσίευσε δύο φωτογραφίες και έγραψε κάτω από τη λεζάντα της μίας:



“Ο Νίκος σε περιμένει”, εννοώντας τον Νίκο Γαλανό που πέθανε στις19 Μαΐου 2025 .

Η Μάρω Κοντού έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών και είχε πρωταγωνιστήσει σε πολλές κινηματογραφικές ταινίες. Ανάμεσα σ' αυτές α Κίτρινα Γάντια (1960) , Αντιγόνη (1961) ,Αλίμονο στους Νέους (1961) ,Ο Φίλος μου ο Λευτεράκης (1962) ...,Η Γυνή να Φοβήται τον Άνδρα (1965) ..., Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη (1968) ..., Ο Στρίγγλος που Έγινε Αρνάκι (1968).



