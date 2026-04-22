Συγκλονίζει συμμαθητής του μικρού Μάριου: «Ακούω ακόμα πυροβολισμούς»

Αντιμέτωποι με τον εφιάλτη του άδικου χαμού του παιδιού τους ήρθαν και σήμερα (Τετάρτη 22/4) οι γονείς του μικρού Μάριου ο οποίος, πριν από εννιά χρόνια, έπεσε νεκρός από αδέσποτη σφαίρα, στο προαύλιο του σχολείου του στο Μενίδι. Αφου κατέθεσαν οι πρώτοι μάρτυρες, η δίκη διεκόπη για τις 5 Μάϊου. Το ρεπορτάζ είναι της δικαστικής συντάκτριας του Star, Τασούλας Παπανικολάου.

Δολοφονία 11χρονου Μάριου: Με καταθέσεις μαρτύρων συνεχίστηκε η δίκη

Η μητέρα και ο πατέρας του άτυχου Μάριου ήρθαν ξανά πρόσωπο με πρόσωπο με τους δύο Ρομά, που πριν από εννιά χρόνια, παίζοντας με τα όπλα για να διασκεδάσουν ... έπαιξαν άσχημα με τη ζωή του παιδιού τους. Το τραγελαφικό της σημερινής ακροαματικής διαδικασίας ήταν η μαρτυρία της συζύγου του ενός από τους δύο κατηγορούμενους...

«Είχε ένα δικαστήριο η κόρη μου και πήγε καλά και ξεκινήσαμε να γλεντάμε. Εμείς δεν ρίχνουμε πιστολιές. Δεν ρίξαμε με πιστόλι. Είχαμε και πένθος τότε γιατί είχα χάσει τους γονείς μου. Εμείς μάθαμε τι έχει γίνει όταν ήρθαν αστυνομικοί στο σπίτι μου», είπε χαρακτηριστικά.

Εισαγγελέας: Δεν ακούτε πυροβολισμούς;

Σύζυγος κατηγορούμενου: Όχι, δεν ακούμε

Εισαγγελέας: Αν πάτε στο γιατρό για το σύζυγο, να δείτε και τα αυτιά σας. Αυτό που ξέρουμε όλοι δεν είναι καλό να το κρύβετε. Όπλο δεν έχετε δει;

Σύζυγος κατηγορούμενου: Όπλο όχι. Καραμπίνα έχω δει.

Δολοφονία 11χρονου Μάριου: «Μας κοροϊδεύουν, λέγοντας πως δεν πέφτουν σφαίρες στο Μενίδι»

Ο Μιχαήλ Άγγελος, συμμαθητής του Μάριου λέει χαρακτηριστικά: «Νομίζω παίζουμε την κολοκυθιά, εγώ πάντως ακούω πολύ συχνά πυροβολισμούς, ίσως δεν ακούω καλά; Η κατάσταση είναι αφόρητη…»

Δίπλα στους τραγικούς γονείς, που είδαν το αγοράκι τους να αργοσβήνει χτυπημένο από αδέσποτη σφαίρα στη γιορτή του σχολείου του, στέκονται άνθρωποι που ζουν στο Μενίδι. Οικογένειες των οποίων τα παιδιά κάθονταν στα διπλανά θρανία με τον μικρό Μάριο.

Η Μαρία, φίλη της οικογένειας του Μάριου λέει στην κάμερα: «Το παιδί μου ήταν δίπλα στο παιδί της κυρίας Διονυσίας που έγινε το συμβάν εκείνη την ημέρα. Πλέον έχουμε αγανακτήσει εμείς που δεν είναι το δικό μας το παιδί, σκεφτείτε αυτοί οι γονείς τι τραβάνε για τόσα χρόνια».

Δολοφονία 11χρονου Μάριου: Διεκόπη για τις 5 Μαΐου η δίκη - Διατάχθηκε η βίαιη προσαγωγή μαρτύρων που δεν εμφανίστηκαν

Στη δικαστική αίθουσα ήταν παρόντες και σήμερα οι γονείς και οι συμμαθητές του άτυχου Μάριου, όχι όμως και μάρτυρες που έπρεπε να καταθέσουν.

Τέλος, ο κ. Μαντάς, δικηγόρος της οικογένειας του Μάριου είπε «Κατόπιν αυτού, το δικαστήριο αποφάσισε να διατάξει τη βίαιη προσαγωγή των μαρτύρων αυτών και να συνεχίσει την ακροαματική διαδικασία στις 5 Μαΐου».



