VW Vehicle-to-Grid: Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο αποκτά νέο ρόλο στο σπίτι

Η Volkswagen, σε συνεργασία με την Elli, το παρακλάδι ενέργειας και κινητικότητας του Ομίλου Volkswagen, ετοιμάζει στη Γερμανία μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση Vehicle-to-Grid (V2G) για ιδιώτες πελάτες. Από το τέταρτο τρίμηνο του 2026, οι πελάτες της μάρκας θα μπορούν όχι μόνο να φορτίζουν το ηλεκτρικό τους αυτοκίνητο, αλλά επιπλέον να το αξιοποιούν ως μέρος του ενεργειακού συστήματος, μειώνοντας το κόστος φόρτισης και αποκτώντας, σε επόμενο στάδιο, πρόσθετο οικονομικό όφελος.

Με απλά λόγια, η μπαταρία του αυτοκινήτου δεν θα χρησιμοποιείται μόνο για την κίνηση του οχήματος, αλλά θα μπορεί επίσης να αποθηκεύει ενέργεια και, όταν χρειάζεται, να την επιστρέφει στο δίκτυο. Έτσι, το ηλεκτρικό αυτοκίνητο αποκτά έναν δεύτερο ρόλο: πέρα από μέσο μετακίνησης, λειτουργεί και ως ευέλικτη μονάδα αποθήκευσης ενέργειας.



Η δυνατότητα προεγγραφής για τη νέα υπηρεσία θα ανοίξει τον Ιούνιο του 2026 για τη Γερμανική αγορά, ενώ στη συνέχεια προβλέπεται επέκταση και σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές. Η υπηρεσία θα προσφέρεται ως ολοκληρωμένο πακέτο, που θα περιλαμβάνει ηλεκτρικό όχημα, ψηφιακή εφαρμογή, δυναμικό τιμολόγιο ρεύματος, έξυπνο μετρητή, αμφίδρομο φορτιστή DC και εγκατάσταση.

Στην πράξη, το νέο V2G επιτρέπει στους πελάτες να διαχειρίζονται πιο ενεργά το κόστος της μετακίνησής τους. Σε πρώτη φάση, θα αποζημιώνονται για τη διάθεση της μπαταρίας του οχήματός τους στην αγορά ενέργειας, ανάλογα με τον βαθμό ευελιξίας που επιλέγουν στον τρόπο φόρτισης. Οι εκτιμήσεις της αγοράς δείχνουν ότι, σε βέλτιστο σενάριο, το ετήσιο όφελος μπορεί να φτάσει έως τα 900 ευρώ.

Η Volkswagen υπογραμμίζει ότι το Vehicle-to-Grid δεν αφορά μόνο τον οδηγό, αλλά και την ευρύτερη ενεργειακή μετάβαση. Η πλεονάζουσα ενέργεια, ιδιαίτερα από ανανεώσιμες πηγές, θα μπορεί να αποθηκεύεται στις μπαταρίες των οχημάτων και να επιστρέφει στο δίκτυο όταν υπάρχει ανάγκη. Σύμφωνα με σχετικές μελέτες, αυτό θα μπορούσε έως το 2040 να μειώσει σημαντικά το συνολικό κόστος λειτουργίας των ενεργειακών δικτύων στην Ευρώπη έως και 22 δισ. Ευρώ.



Τη βάση για τη γενίκευση της τεχνολογίας δίνει η πλατφόρμα MEB της Volkswagen, με περίπου ένα εκατομμύριο οχήματα στην Ευρώπη να είναι ήδη τεχνικά προετοιμασμένα για αμφίδρομη φόρτιση. Με το επερχόμενο λογισμικό ID. στην έκδοση 6, η λειτουργία αυτή θα επεκταθεί και σε επιπλέον εκδόσεις μπαταριών, ώστε να γίνει διαθέσιμη σε ακόμη περισσότερους πελάτες και σε μελλοντικά μοντέλα ευρείας παραγωγής. Καθοριστικό ρόλο για την ευρεία εφαρμογή της υπηρεσίας παίζει και η εγκατάσταση του έξυπνου μετρητή. Οι πελάτες αναμένεται να τον παραλαμβάνουν μέσα σε οκτώ έως δέκα εβδομάδες και, μετά την παραμετροποίησή του, να μπορούν να αξιοποιούν το τιμολόγιο V2G ενώ η Volkswagen διασφαλίζει, μέσω ανθεκτικών μπαταριών υψηλής τάσης και συστημάτων προστασίας, ότι η αμφίδρομη φόρτιση δεν επηρεάζει σημαντικά τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.



