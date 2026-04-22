Τροχός της Τύχης: Η Λίνα έφτασε μια ανάσα από τη λύση στον τελικό

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τετάρτης 22/4/2026 στο Star, η Λίνα ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Στο σπίτι» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα, ενώ η παίκτρια από την πλευρά της είπε: Ρ, Κ, Ν, και για Φωνήεν το Ο.

Η Λίνα κατάφερε να βρει σχεδόν τη δεύτερη λέξη, αλλά δυστυχώς για εκείνη έλυσε τον γρίφο μετά τη λήξη του χρόνου.

Θες να προσπαθήσεις κι εσύ;

