Υπέρ της άρσης ασυλίας των 13 βουλευτών ΝΔ ψήφισε η Βουλή

Υπερψηφίστηκε από τη Βουλή η άρση ασυλίας των 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι αιτήσεις άρσεις ασυλίας αφορούσαν τους βουλευτές της ΝΔ: Κατερίνα Παπακώστα, Κώστα Αχ. Καραμανλή, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Νότη Μηταράκη, Κώστα Τσιάρα, Κώστα Σκρέκα, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Μάξιμο Σενετάκη, Λάκη Βασιλειάδη, Χρήστο Μπουκώρο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου.

Οι 11 πρώτες αιτήσεις ασυλίας αφορούν τους βουλευτές της ΝΔ που συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία που απέστειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ εκ των οποίων για τους εννέα ζητείται η άρση ασυλίας προκειμένου να ελεγχθούν για το τυχόν αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε βάρος των συμφερόντων της ΕΕ σε βαθμό πλημμελήματος, ενώ για δύο (Κατερίνα Παπακώστα και Κώστα Αχ. Καραμανλή) σε βαθμό κακουργήματος. Τα αιτήματα άρσης ασυλίας των βουλευτών της ΝΔ Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου αφορούν τη δικογραφία που εστάλη από τη Δικαιοσύνη για τη διερεύνηση ενδείξεων για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος, σε βαθμό πλημμελήματος.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για την άρση ασυλίας

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε βουλευτή χωριστά ήταν:

Κ. Παπακώστα: Ψήφισαν 288, υπέρ 287, κατά1

Κ. Καραμανλή: Ψήφισαν 288, υπέρ 286, κατά 2

Γ. Κεφαλογιάννης: Ψήφισαν 288, υπέρ 286, κατά 2

Ν. Μηταράκης: Ψήφισαν 288, υπέρ 286, κατά 2

Κ. Τσιάρας: Ψήφισαν 287, υπέρ 285, κατά 2

Κ. Σκρέκας: Ψήφισαν 288, υπέρ 286, κατά 2

Δ. Βαρτζόπουλος: Ψήφισαν 288, υπέρ 286, κατά 2

Μ. Σενετάκης: Ψήφισαν 288, υπέρ 286, κατά 2

Λ. Βασιλειάδης: Ψήφισαν 288, υπέρ 286, κατά 2

Χρ. Μπουκώρος: Ψήφισαν 288, υπέρ 286, κατά 2

Θ. Λεονταρίδης: Ψήφισαν 288, υπέρ 286, κατά 2

Χ. Αθανασίου: Ψήφισαν 288, υπέρ 285, κατά 2, «παρών» 1

Τ. Χατζηβασιλείου: Ψήφισαν 288, υπέρ 286, κατά 2.

Οι αρνητικές ψήφοι και οι απόντες βουλευτές

Οι δύο αρνητικές ψήφοι και στις 13 περιπτώσεις ήταν της Κατερίνας Παπακώστα, η οποία ψήφισε υπέρ της άρσης ασυλίας μόνο για τον εαυτό της και του ανεξάρτητου βουλευτή Κωνσταντίνου Φλώρου.



Από την ψηφοφορία απουσίαζαν οι βουλευτές της ΝΔ Στέλιος Πέτσας, Μίλτος Χρυσομάλλης, Νότης Μηταράκης και οι ανεξάρτητοι βουλευτές Αντώνης Σαμαράς, Γιώργος Ασπιώτης, Παύλος Σαράκης Μάριος Σαλμάς και Παναγιώτης Παρασκευαΐδης.

