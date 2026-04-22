Υπέρ της άρσης ασυλίας των 13 βουλευτών ΝΔ ψήφισε η Βουλή

Ολοκληρώθηκε η συζήτηση και η ψηφοφορία στη Βουλή

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.04.26 , 18:28 Χρηστίδου: «Έχω τον καλύτερο σοφέρ σήμερα»
22.04.26 , 18:25 Ανακαινίζω 2026: Έως 95% επιδότηση για ανακαινίσεις
22.04.26 , 18:25 BMW Σειρά 7: Πολυτέλεια με τεχνολογίες από τη Neue Klasse
22.04.26 , 17:41 Μητσοτάκης σε Ράμα: Να λύσουμε τα εκκρεμή ζητήματα
22.04.26 , 17:39 Κρήτη: Εντοπίστηκε νεκρή η 43χρονη Ελευθερία - Φέρει τραύμα από όπλο
22.04.26 , 17:38 Xατζίδου: «Με έπιασαν κότσο, πάει η προσπάθειά μου»
22.04.26 , 17:23 Κρήτη: Θρίλερ με την εξαφάνιση της Ελευθερίας - Τα νέα ευρήματα
22.04.26 , 16:57 Ποια διάσημη Ελληνίδα συναντήθηκε με πιγκουίνους;
22.04.26 , 16:45 Μάρα Ζαχαρέα: Με την κόρη της στο νοσοκομείο για τον Γιώργο Μυλωνάκη
22.04.26 , 16:44 Υπέρ της άρσης ασυλίας των 13 βουλευτών ΝΔ ψήφισε η Βουλή
22.04.26 , 16:19 Πολυχρόνης Συγγελίδης: Νέα στρατηγική κίνηση
22.04.26 , 16:16 Μεγάλη φωτιά σε επιχείρηση στην Καλαμάτα
22.04.26 , 15:58 Μειώστε το κοιλιακό λίπος με απλές και αποτελεσματικές συμβουλές
22.04.26 , 15:53 Εκλογές ΠΕΔΜΕΔΕ 2026 - Τρίτη 28 και Τετάρτη 29 Απριλίου
22.04.26 , 15:45 Ένας διαφορετικός αγώνας δρόμου στα βουνά της Στερεάς Ελλάδας, με ...δώρα
Σκορδά - Λιάγκας: Οι φωτογραφίες από τα 15α γενέθλια του γιου τους, Γιάννη
Σοφία Μαριόλα: To εξώδικο στα ΜΜΕ κι οι αιχμές για τον Στράτο Τζώρτζογλου
Κρήτη: Εντοπίστηκε νεκρή η 43χρονη Ελευθερία - Φέρει τραύμα από όπλο
MasterChef: Ποιος είχε το καλύτερο γλυκό στο Τεστ Δημιουργικότητας
Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Κοντινοί προορισμοί σαν να βρίσκεσαι σε νησί
Νίκος Χατζηνικολάου - Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τον δημοσιογράφο
Κομνηνού: «Είναι μεγάλο κομμάτι της ζωής μου. Μου έχει δώσει πληρότητα»
Κεφαλονιά: «Συνευρεθήκαμε ερωτικά οι τέσσερις, με τον 66χρονο βιντεοκλήση»
Εκδρομή το τριήμερο της Πρωτομαγιάς: Ανακαλύψτε τις ομορφιές της Ελλάδας
Στέφανος Ληναίος - Έλλη Φωτίου: Ο έρωτάς τους κράτησε σχεδόν 7 δεκαετίες!
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: φωτογραφία Ευρωκίνηση/Γ. Κονταρίνης
Την άρση ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ ψήφισε η Βουλή (βίντεο ΕΡΤ)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Βουλή υπερψήφισε την άρση ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
  • Οι αιτήσεις αφορούν κυρίως κατηγορίες ηθικής αυτουργίας σε βάρος των συμφερόντων της ΕΕ.
  • Δύο βουλευτές αντιμετωπίζουν κατηγορία κακουργήματος, ενώ οι υπόλοιποι πλημμελήματος.
  • Η ψηφοφορία είχε 288 συμμετοχές, με ελάχιστες αρνητικές ψήφους.
  • Απόντες βουλευτές περιλαμβάνουν τον Στέλιο Πέτσα και άλλους ανεξάρτητους.

Υπερψηφίστηκε από τη Βουλή η άρση ασυλίας των 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ομόφωνη απόφαση για άρση ασυλίας των 11 βουλευτών της ΝΔ

Οι αιτήσεις άρσεις ασυλίας αφορούσαν τους βουλευτές της ΝΔ: Κατερίνα Παπακώστα, Κώστα Αχ. Καραμανλή, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Νότη Μηταράκη, Κώστα Τσιάρα, Κώστα Σκρέκα, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Μάξιμο Σενετάκη, Λάκη Βασιλειάδη, Χρήστο Μπουκώρο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου.


ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα δικογραφία στη Βουλή για Τ. Χατζηβασιλείου - Χ. Αθανασίου

Οι 11 πρώτες αιτήσεις ασυλίας αφορούν τους βουλευτές της ΝΔ που συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία που απέστειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ εκ των οποίων για τους εννέα ζητείται η άρση ασυλίας προκειμένου να ελεγχθούν για το τυχόν αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε βάρος των συμφερόντων της ΕΕ σε βαθμό πλημμελήματος, ενώ για δύο (Κατερίνα Παπακώστα και Κώστα Αχ. Καραμανλή) σε βαθμό κακουργήματος. Τα αιτήματα άρσης ασυλίας των βουλευτών της ΝΔ Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου αφορούν τη δικογραφία που εστάλη από τη Δικαιοσύνη για τη διερεύνηση ενδείξεων για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος, σε βαθμό πλημμελήματος.

Στην Ελλάδα την Τετάρτη η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λ. Κοβέσι

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για την άρση ασυλίας   

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε βουλευτή χωριστά ήταν:  

 

  • Κ. Παπακώστα: Ψήφισαν 288, υπέρ 287, κατά1
  • Κ. Καραμανλή:  Ψήφισαν 288, υπέρ 286, κατά 2
  • Γ. Κεφαλογιάννης: Ψήφισαν 288, υπέρ 286, κατά 2
  • Ν. Μηταράκης: Ψήφισαν 288, υπέρ 286, κατά 2
  • Κ. Τσιάρας:  Ψήφισαν 287, υπέρ 285, κατά 2
  • Κ. Σκρέκας: Ψήφισαν  288, υπέρ 286, κατά 2
  • Δ. Βαρτζόπουλος: Ψήφισαν 288, υπέρ 286, κατά 2 
  • Μ. Σενετάκης: Ψήφισαν 288, υπέρ 286, κατά 2 
  • Λ. Βασιλειάδης: Ψήφισαν 288, υπέρ 286, κατά 2
  • Χρ. Μπουκώρος: Ψήφισαν 288, υπέρ 286, κατά 2
  • Θ. Λεονταρίδης: Ψήφισαν 288, υπέρ 286, κατά 2
  • Χ. Αθανασίου: Ψήφισαν 288, υπέρ 285, κατά 2, «παρών» 1
  • Τ. Χατζηβασιλείου: Ψήφισαν 288, υπέρ 286, κατά 2. 

Οι αρνητικές ψήφοι και οι  απόντες βουλευτές 

Οι δύο αρνητικές ψήφοι και στις 13 περιπτώσεις ήταν  της Κατερίνας Παπακώστα, η οποία ψήφισε υπέρ της άρσης ασυλίας μόνο για τον εαυτό της και του ανεξάρτητου βουλευτή Κωνσταντίνου Φλώρου.
 
Από την ψηφοφορία απουσίαζαν οι βουλευτές της ΝΔ  Στέλιος Πέτσας, Μίλτος Χρυσομάλλης, Νότης Μηταράκης και οι ανεξάρτητοι βουλευτές Αντώνης Σαμαράς, Γιώργος Ασπιώτης, Παύλος Σαράκης  Μάριος Σαλμάς και  Παναγιώτης Παρασκευαΐδης.  
 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΡΣΗ ΑΣΥΛΙΑΣ
 |
ΟΠΕΚΕΠΕ
 |
ΒΟΥΛΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top