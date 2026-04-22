Μεγάλη φωτιά σε επιχείρηση στην Καλαμάτα

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης 22 Απριλίου σε επιχείρηση οικοδομικών υλικών και πλαστικών, στη Νέα Είσοδο Καλαμάτας.
Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έχουν σπεύσει στο σημείο της φωτιάς, ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο ρεύμα εισόδου προς την Καλαμάτα, σύμφωνα με το tharrosnews.gr.
Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, η πυρκαγιά εξαπλώθηκε γρήγορα, λόγω των εύφλεκτων υλικών που υπήρχαν στην αποθήκη. Από την καύση εκλύονται πυκνοί, μαύροι καπνοί, γεγονός που καθιστά επικίνδυνη την εισπνοή τους για τους κατοίκους των γύρω περιοχών.
Για την κατάσβεση επιχειρούν 8 οχήματα της Πυροσβεστικής με 18 πυροσβέστες, ενώ συνδράμουν ειδικό όχημα με την ομάδα ΟΑΚ, καθώς και υδροφόρες του Δήμου Καλαμάτας.
Οι προσπάθειες των δυνάμεων συνεχίζονται, με στόχο να τεθεί η φωτιά υπό έλεγχο το συντομότερο δυνατό.
