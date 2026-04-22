Ένας διαφορετικός αγώνας δρόμου στα βουνά της Στερεάς Ελλάδας, με ...δώρα

Μια μοναδική εμπειρία, στο χωριό Υψηλάντης, στις πλαγιές του Ελικώνα

Ipsilantis Trail στις πλαγιές του Ελικώνα
Έναν αγώνα δρόμου μέσα στο δάσος, μια διαδρομή στη φύση για έμπειρους αλλά και αρχάριους δρομείς διοργανώνει για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά ο Φυσιολατρικός Σύλλογος «Η ΤΙΛΦΟΥΣΑ». Με την ονομασία Ipsilantis Trail, οι λάτρεις του βουνού μπορούν να πάρουν μέρος σε τρεις κύριες διαδρομές, των 5 χιλιομέτρων, των 11 χιλιομέτρων και των 21 χιλιομέτρων.

Παράλληλα, οι μικροί σε ηλικία δρομείς θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στον δικό τους αγώνα που θα ξεκινήσει στις 09:40 από την πλατεία του χωριού.

To Ipsilantis Trail έρχεται για 5η χρονιά στα βουνά της Στερεάς Ελλάδας

Όμως όσοι συμμετέχουν δεν θα φύγουν με άδεια χέρια καθώς οι διοργανωτές, μια παρέα κατοίκων από το χωριό Υψηλάντης που βρίσκεται στις πλαγιές του Ελικώνα και είχαν  την αρχική ιδέα για τον αγώνα δρόμου, θα πάρουν και δώρα φεύγοντας. Συγκεκριμένα,

Όλοι οι συμμετέχοντες που θα λάβουν μέρος στην διαδρομή των 21 χλμ θα πάρουν δώρο έναν φακό κεφαλής
● Οι 3 πρώτοι κάθε γενικής κατηγορίας κερδίζουν έναν επιπλέον φακό κεφαλής
Όλοι οι συμμετέχοντες που θα λάβουν μέρος στις διαδρομές των 11 χλμ και των 5 χλμ θα πάρουν δώρο ένα ζευγάρι κάλτσες.

Μαγευτικές διαδρομές, μέσα στο δάσος, περιλαμβάνει ο αγώνας Ipsilantis Trail

Ο αγώνας γίνεται υπό την αιγίδα του ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και Συνδιοργανωτές είναι ο Δήμος Αλιάρτου - Θεσπιέων, ο Σύλλογος Δρομέων Aliartistas, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ΟΠΑΣΤΕ, η Δ.Κ. Υψηλάντη, η αθλητική ένωση Κωπαΐδας, mtb Αλιάρτου, ο αθλητικός Κολυμβητικός Όμιλος Λιβαδειάς, η Ελληνική Ένωση Έρευνας & Διάσωσης, ο Πολιτιστικός Οικολογικός Σύλλογος Υψηλάντη και το Δασαρχείο Λιβαδειάς.

Οι εγγραφές έχουν αρχίσει και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την διεύθυνση www.aliartistas.gr
 
 

