Εκλογές ΠΕΔΜΕΔΕ 2026 - Τρίτη 28 και Τετάρτη 29 Απριλίου

Στις 28 και 29 Απριλίου 2026, θα πραγματοποιηθούν στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΤΜΕΔΕ η Γενική Συνέλευση της ΠΕΔΜΕΔΕ και οι εκλογές για την ανάδειξη της νέας διοίκησης για την τριετία 2026–2029, παράλληλα με τις εκλογικές διαδικασίες στα Περιφερειακά Τμήματα της Ένωσης, τόσο για την κεντρική όσο και για τις τοπικές διοικήσεις. Στον ίδιο τόπο και μόνο στην Αθήνα θα διεξαχθούν και οι εκλογές για την ανάδειξη της διοίκησης του Τμήματος Εταιρειών της Ένωσης για την επόμενη τριετία.

Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί, και για την τρέχουσα τριετία, με ενιαίο ψηφοδέλτιο και τη συμμετοχή μίας παράταξης, της «ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ», αποτυπώνοντας τη βούληση για ενότητα και συντονισμένη αντιμετώπιση των προκλήσεων του κλάδου, με στόχο τη διατήρηση ισχυρής και αξιόπιστης παρουσίας στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Κατά την προηγούμενη θητεία, η ΠΕΔΜΕΔΕ κατέγραψε ουσιαστικά και μετρήσιμα αποτελέσματα, επιβεβαιώνοντας τον καθοριστικό της ρόλο ως θεσμικού εκπροσώπου των εργοληπτών δημοσίων έργων. Με στοχευμένες παρεμβάσεις συνέβαλε στη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου, στην αντιμετώπιση χρόνιων δυσλειτουργιών της αγοράς και στην προώθηση καίριων αιτημάτων του κλάδου προς την Πολιτεία, ενώ παράλληλα ενίσχυσε τη θεσμική της παρουσία ως αξιόπιστος συνομιλητής της Πολιτείας. Ταυτόχρονα, ενδυνάμωσε τη διεθνή της παρουσία, συμμετέχοντας ενεργά σε ευρωπαϊκά όργανα όπως η FIEC, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση πολιτικών για τον κατασκευαστικό τομέα και ενισχύοντας την εξωστρέφεια και τις αναπτυξιακές προοπτικές του κλάδου.

Για την επόμενη τριετία βασική προτεραιότητα είναι η περαιτέρω βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων, η σύνταξη σύγχρονων άρθρων

τιμολογίων με πραγματικές τιμές για την κατασκευή των έργων, η αντιμετώπιση χρόνιων στρεβλώσεων που επιβαρύνουν τη λειτουργία των εργοληπτικών επιχειρήσεων, η διασφάλιση δίκαιων όρων ανταγωνισμού και η ενίσχυση της συμμετοχής του κλάδου στα θεσμικά όργανα και στις ευρωπαϊκές εξελίξεις που επηρεάζουν την κατασκευαστική δραστηριότητα.

Ο Πρόεδρος, κ. Κωνσταντίνος Γκολιόπουλος, καλεί όλα τα μέλη να δώσουν δυναμικό «παρών» και να συμμετάσχουν ενεργά στις εκλογές της Ένωσης και του Τμήματος Εταιρειών, επισημαίνοντας ότι, πέραν της Αθήνας, παρέχεται η δυνατότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος και στις έδρες των Περιφερειακών Τμημάτων, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα.