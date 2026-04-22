ΜasterChef: Όλα έτοιμα για τη δοκιμασία του chef - κριτή Σωτήρη Κοντιζά

Ομαδική Δοκιμασία απόψε, Τετάρτη 22 Απριλίου, και όλα είναι έτοιμα και στη θέση τους για την πιο αγαπημένη δοκιμασία του chef - κριτή Σωτήρη Κοντιζά, την κλασική, πλέον, Δημοπρασία του MasterChef 10! Οι επιλογές των δύο μπριγάδων θα αποδειχθούν ιδιαιτέρως καθοριστικές για την εξέλιξη της δοκιμασίας.

Η Κόκκινη μπριγάδα «κυνηγά» την τρίτη συνεχόμενη νίκη της για αυτή την εβδομάδα, ενώ η Μπλε, μετά από δύο διαδοχικές ήττες στο Mystery Box και στο Τεστ Δημιουργικότητας, μετρά ήδη τέσσερις υποψήφιους προς αποχώρηση, τον Μιχάλη Κεχαγιόγλου, τον Χάρη Τζαν, τον Βασίλη Αλεξόπουλο και την Κωνσταντίνα Μάστρου.

Εκτός από τα πέντε ιδιαίτερα βασικά υλικά, που θα πρέπει να πρωταγωνιστήσουν στα πιάτα των μπριγάδων, το αβοκάντο, τα παντζάρια, το παστινάκι, τη γλυκοπατάτα και τη ντομάτα, στην κουζίνα του MasterChef 10 βρίσκονται και 11 καμπάνες. Κάθε καμπάνα κρύβει κάτι πολύ σημαντικό για την αποψινή δοκιμασία, όπως επιπλέον υλικά, εργαλεία, εξοπλισμό, αλλά και πλεονεκτήματα.

Για να αποκτήσουν όσα κρύβουν οι καμπάνες, οι δύο μπριγάδες θα πρέπει να πλειοδοτούν λεπτά από τον συνολικό χρόνο μαγειρικής τους. Ελάχιστος χρόνος αρχικής πλειοδοσίας είναι τα πέντε λεπτά και για κάθε επιπλέον πλειοδοσία θα πρέπει να δίνουν τουλάχιστον ένα λεπτό.Αν σε κάποιο στάδιο δεν πλειοδοτήσει καμία μπριγάδα, ό,τι κρύβεται κάτω από την καμπάνα, αποσύρεται και δεν θα είναι διαθέσιμο για καμία μπριγάδα! Στο τέλος τής δημοπρασίας, κάθε μπριγάδα θα μαγειρέψει με τον χρόνο που της έχει απομείνει. Ποια από τις δύο μπριγάδες θα καταφέρει να πάρει τις σωστές αποφάσεις, που θα την οδηγήσουν στην πολυπόθητη νίκη;

Δείτε εδώ το αποκλειστικό απόσπασμα από το αποψινό – Τετάρτη 22.4.26- επεισόδιο MasterChef 10, που προβλήθηκε στην εκπομπή Breakfast@Star:

To MasterChef, το δυναμικό brand, που μας εκπλήσσει και μας συναρπάζει με τις συγκλονιστικές και αμέτρητες γαστρονομικές συγκινήσεις, ο μεγαλύτερος τηλεοπτικός διαγωνισμός μαγειρικής στον κόσμο, που προβάλλεται με επιτυχία σε περισσότερες από 40 χώρες, επέστρεψε στο Star με τον 10ο πιο εορταστικό, πιο ανατρεπτικό και πιο ανταγωνιστικό επετειακό κύκλο, για να αναδείξει τον επόμενο ή την επόμενη MasterChef της Ελλάδας!

Το MasterChef κλείνει 10 χρόνια και έρχεται για να τα αλλάξει όλα.

Τίποτα δεν θα είναι αναμενόμενο.Η επετειακή χρονιά έφερε ξανά στις οθόνες μας τις αγαπημένες και ανατρεπτικές audition, που επέστρεψαν δυναμικά, με κάθε πιάτο να αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία και το παιχνίδι να ξεκινά ξανά από την αρχή!

Η περιπετειώδης αναζήτηση του MasterChef 10 για τολμηρές μαγειρικές, πρωτότυπες ιδέες, πιάτα υψηλής αισθητικής και νοστιμιάς υπόσχεται μια σεζόν που θα μείνει αξέχαστη.

Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα και μεγάλες φιλοδοξίες, μπαίνουν στην πιο απαιτητική κουζίνα της τηλεόρασης, διεκδικώντας μια θέση στον απόλυτο μαγειρικό διαγωνισμό.

Οι τρεις κορυφαίοι chef κριτές επιστρέφουν δριμύτεροι στις θέσεις τους για να αναζητήσουν εκείνον ή εκείνη που αντέξει έως το τέλος και θα κατακτήσει τον τίτλο, το τρόπαιo και το μεγάλο έπαθλο των συνολικά 100.000 ευρώ!

Οι δύο μπριγάδες, Μπλε και Κόκκινη, επανέρχονται και θα σχηματιστούν από την πρώτη στιγμή, χωρίς, όμως, να γνωρίζουν η μία την ύπαρξη τής άλλης! Μία κουζίνα, όμως, δύο κόσμοι.

Τα μέλη των δύο μπριγάδων θα μένουν, αρχικά, σε δύο ξεχωριστά σπίτια, θα συναντιούνται μόνο στις ομαδικές δοκιμασίες και θα συγκρούονται καθ΄όλη τη διάρκεια τού διαγωνισμού! Θα έρθει η στιγμή που θα βρεθούν κάτω από την ίδια στέγη παραμένοντας, όμως, δύο ξεχωριστές μπριγάδες, παραμένοντας αμείλικτοι αντίπαλοι. Μπλε και Κόκκινοι!

Όταν ο διαγωνισμός φτάσει στην τελική 10άδα και κάθε μπριγάδα θα αριθμεί από 5 μέλη, Μπλε και Κόκκινοι θα συγκρουστούν, για μία τελευταία φορά, για την απόλυτη, την τελική επικράτηση στη «Μητέρα των Μαχών»!

Γιατί μόνο μία μπριγάδα μπορεί να επικρατήσει στο τέλος! Και μόνο τα 5 μέλη της νικήτριας μπριγάδας, θα έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν τον τίτλο του επόμενου MasterChef της χώρας!

Και τότε, οι πέντε σύμμαχοι της νικήτριας ομάδας θα γίνουν αντίπαλοι. ‘Ένας, μόνο, θα είναι ο απόλυτος νικητής, που θα ξεπεράσει τους αντιπάλους του, αλλά και τον εαυτό του και θα ανταπεξέλθει στις εξαιρετικά εφευρετικές μαγειρικές δοκιμασίες, κατακτώντας τον τίτλο του 10ου MasterChef, το τρόπαιο και το έπαθλο συνολικά των 100.000€, 70.000€ ως χρηματικό έπαθλο και επιπλέον 30.000€ σε εξοπλισμό για επαγγελματική κουζίνα!

Ο 2ος φιναλίστ του τελικού θα εισπράξει το ποσό των 30.000€!

Ειδικά έπαθλα θα δίνονται κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, με τις δοκιμασίες του Mystery Box, του Τεστ Δημιουργικότητας, αλλά και τα καθιερωμένα Awards, να μοιράζουν φέτος, περισσότερα από 30.000€ στους νικητές!

Συνολικά πάνω από 160.000€ μόνο σε έπαθλα!

Δυο μπριγάδες, δύο σπίτια, ένας πόλεμος στην κουζίνα,

που θα αναδείξει έναν νικητή!

Ποια μπριγάδα θα επικρατήσει στη «Μητέρα των Μαχών»;

Από ποια μπριγάδα, Μπλε ή Κόκκινη, θα προκύψει

ο μεγάλος νικητής του MasterChef 10;

Η επετειακή σεζόν του MasterChef είναι στο Star με τη «Μητέρα των Μαχών», για να συναρπάσει το τηλεοπτικό κοινό!

MasterChef 10

Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00

