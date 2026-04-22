Εαρινό Ράλλυ ΦΙΛΠΑ 2026 με τα πιο όμορφα αυτοκίνητα

Το Εαρινό Ράλλυ ΦΙΛΠΑ 2026 που πραγματοποιήθηκε στις Σπέτσες από Παρασκευή 17 έως Κυριακή 19 Απριλίου 2026 τήρησε ευλαβικά την υψηλή παράδοση του όντας για μία ακόμα φορά, μία κοσμαγάπητη εκδήλωση που ικανοποίησε κατά γενική ομολογία στο έπακρο, όλους όσοι είχαν την ευκαιρία να το βιώσουν εκ του σύνεγγυς.

Καταρχάς τα εβδομήντα επτά (77) πληρώματα συνολικά που έλαβαν τελικώς μέρος στις δύο κατηγορίες (Classic Regularity και Touring) και απόλαυσαν επί τρείς μέρες στο μέγιστο βαθμό, την άψογη σχεδίαση, τη δράση μα και την ιδιαίτερη αύρα που το συνοδεύουν, από την εκκίνηση μέχρι και το τερματισμό του.

Εξίσου απολαυστικό όμως αποδείχθηκε και το για το κοινό στις Σπέτσες, ασχέτως ηλικίας, που είχε την ευκαιρία να θαυμάσει από κοντά μερικά από τα πιο σημαντικά κεφάλαια της ιστορίας της αυτοκίνησης από καταβολής της. Αναφερόμαστε ασφαλώς στην πανέμορφη Porsche 356Β του 1959, το παλαιότερο μοντέλο μεταξύ των δεκαπέντε συνολικά, εξίσου εκθαμβωτικών μοντέλων της φίρμας του Τσουφενχάουζεν που κόσμησαν με τη πληθωρική όσο και διαχρονικά απαράμιλλη καθαρόαιμη σπορ αισθητική τους, τη φετινή εκδήλωση συμμετέχοντας στο Porsche Cup, που θεσμοθέτησε η ΦΙΛΠΑ προς τιμήν της Γερμανικής εταιρείας!

Η εκκίνηση και για τις δύο κατηγορίες δόθηκε το πρωί της Παρασκευής από το λιμάνι της Παλαιάς Επιδαύρου με τελικό προορισμό το Πόρτο Χέλι όπου έλαβε χώρα και ο τερματισμός. Η διαδρομή συνολικού μήκους 129 χλμ. διέρχονταν από ειδυλλιακές παραλιακές τοποθεσίες οι οποίες ειδικά αυτή τη εποχή και φυσικά υπό τις εξαιρετικές καιρικές συνθήκες που επικράτησαν, αποζημίωσαν πλήρως και με το καλύτερο τρόπο όλους τους συμμετέχοντες.

Πρωτίστως τα είκοσι πέντε (25) πληρώματα της αμιγώς περιηγητικού χαρακτήρα κατηγορίας Touring, που απλά αφέθηκαν στην χαρά της οδήγησης περιδιαβαίνοντας μερικές από τις πιο όμορφες διαδρομές της ανοιξιάτικης πλέον αργολικής γης. Ωστόσο οι πολύ καλές καιρικές συνθήκες αποδείχθηκαν θείο δώρο και για τα πενήντα δύο (52) πληρώματα της κατηγορίας Classic Regularity, καθώς ρίχθηκαν απερίσπαστα στη μάχη του ανταγωνισμού με στόχο την επίτευξη ιδανικού χρόνου