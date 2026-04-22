BMW Σειρά 7: Πολυτέλεια με τεχνολογίες από τη Neue Klasse

Η νέα BMW Σειρά 7 αποτελεί την πιο εκτεταμένη ανανέωση μοντέλου που έχει πραγματοποιήσει ποτέ το BMW Group. Περνώντας πλέον στην έβδομη γενιά της, η νέα BMW Σειρά 7 σηματοδοτεί ακόμη ένα μεγάλο άλμα προς τα εμπρός. Ως ναυαρχίδα του BMW Group και εμβληματικό μοντέλο της μάρκας, η BMW Σειρά 7 Sedan είναι η πρώτη που εισάγει τεχνολογίες της Neue Klasse σε υπάρχοντα μοντέλα.

Η μονολιθική σχεδίαση αμαξώματος, η νέα μάσκα BMW Iconic Glow και οι μινιμαλιστικοί κρυστάλλινοι προβολείς προσδίδουν στο μοντέλο εντυπωσιακή παρουσία και άμεση αναγνωρισιμότητα. Το προφίλ εντυπωσιάζει με λιτές επιφάνειες, μια χαρακτηριστική γραμμή και εκλεπτυσμένες λεπτομέρειες, ενώ το πίσω μέρος διαμορφώνεται από νέας σχεδίασης φωτιστικά σώματα και καθαρές, φόρμες.

Τρεις εκδόσεις BMW M Performance προσφέρουν σαφή σπορ διαφοροποίηση, ενώ τα πακέτα M Sport και M Sport Pro ενισχύουν ακόμη περισσότερο τον δυναμικό χαρακτήρα. Η BMW Individual προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επιλογών εξατομίκευσης, συμπεριλαμβανομένης της βαφής BMW Individual Dual-Finish – μιας παγκόσμιας πρωτιάς που συνδυάζει τεχνολογική ακρίβεια και εξαιρετική δεξιοτεχνία. Την εικόνα ολοκληρώνει μια επιλεγμένη γκάμα εργοστασιακών ζαντών, από 20 έως και 22 ίντσες, με τη νέα διάσταση των 22 ιντσών να προστίθεται για πρώτη φορά.

Το εσωτερικό της νέας BMW Σειράς 7 εντυπωσιάζει με έναν επιτυχημένο συνδυασμό πολυτελών υλικών, σύγχρονου σχεδιασμού και προηγμένης τεχνολογίας.

Τις εντυπώσεις κερδίζουν το νέο BMW Panoramic iDrive με BMW Passenger Screen (το οποίο κάνει το ντεμπούτο του), η αναβαθμισμένη BMW Theatre Screen, που προσφέρει κινηματογραφική εμπειρία ή δυνατότητα εργασίας εν κινήσει για τους πίσω επιβάτες, καθώς και ένα καθηλωτικό σύστημα φωτισμού με φωτεινή λωρίδα ambient light και νέα φωτιστικά στοιχεία. Στα βασικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται το BMW Panoramic iDrive με BMW Operating System X και οδηγοκεντρικό σχεδιασμό, ο έξυπνος φωνητικός έλεγχος με εξελιγμένο BMW Intelligent Personal Assistant, που ενσωματώνει τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης Amazon Alexa+[1], καθώς και μια προηγμένη αρχιτεκτονική λογισμικού και ηλεκτρονικών συστημάτων, που εξασφαλίζει δυνατότητες μελλοντικής εξέλιξης.

Νέες λειτουργίες, όπως το αναβαθμισμένο σύστημα πλοήγησης BMW Maps, η απρόσκοπτη ενσωμάτωση smartphone, το ψηφιακό περιεχόμενο M του BMW Digital Premium και το BMW Digital Key Plus, σε συνδυασμό με τις προαιρετικές αναβαθμίσεις BMW ConnectedDrive και τις τακτικές ασύρματες ενημερώσεις λογισμικού, προσδίδουν στη BMW Σειρά 7 Sedan εξαιρετική ευελιξία και διασφαλίζουν ότι παραμένει διαρκώς ενημερωμένη.



Εκτός από τους αποδοτικούς κινητήρες εσωτερικής καύσης με τεχνολογία ήπιας υβριδικής λειτουργίας 48V και τα ισχυρά plug-in υβριδικά μοντέλα, η γκάμα περιλαμβάνει και προηγμένες αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις. Η χρήση καινοτόμων κυλινδρικών κυψελών – που αποτελούν μέρος της έκτης γενιάς του BMW eDrive – προσφέρει στα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα σημαντικά αυξημένη ηλεκτρική αυτονομία, η οποία πλέον ξεπερνά τα 700 χιλιόμετρα (WLTP).Παράλληλα η φόρτιση μπορεί να γίνεται σε ακόμα πιο ισχυρούς ταχυφορτιστές (έως 250 kW), κάτι που σημαίνει μικρότερους χρόνους αναμονής -σε 10 λεπτά παίρνει ενέργεια για να καλύψει 235 χιλιόμετρα, ενώ από το 10 στο 80% χρειάζονται στην καλύτερη περίπτωση 28 λεπτά– στοιχείο που αποτελεί κρίσιμο παράγοντα ειδικά για μια μεγάλη, πολυτελή λιμουζίνα που έχει σχεδιαστεί (και) για ταξίδια.

Η i7 xDrive50 αποδίδει 335 kW (455 ίππους) και 660 Nm, Η έκδοση i7 xDrive60 αποδίδει 400 kW (544 ίππους) και 745 Nm ροπής. , εΗ κορυφαία BMW i7 M70 xDrive αποδίδει 500 kW (680 ίππους) και ροπή 1.100 Nm,και σε μόλις 3,8 δεύτερα πιάνει τα 0-100 χλμ./ώρα (3,5 με rollout).



Στις; θερμικές εκδόσεις έχοπυμε την 740 xDrive μευπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητ΄΄ηρα 3.000 κυβικών και ήπια υβριδική υποβοήθηση με απόδοση 400 ίππους. Ηl 740d xDrive έχει 3λιτρο diesel που αποδίδει 313 ίππους..Στις plug-in υβριδικές εκδόσεις συναντυάμε την 750e xDrive με 489 ίππους. Η κορυφαία M760e xDrive διαθέτει 612 ίππους, και καλύπτει το 0–100 χλμ./ώρα σε 4,2 δευτερόλεπτα (3,9 με rollout) έχονταςε ηλεκτρική αυτονομία έως 80 χιλιόμετρα. Κοινό στοιχείο των PHEV αποτελεί ηλεκτροκινητήρας των 145 kW (197 ίππων), Η φόρτισηπεριορίζεται στα 11 kW,

Η νέα BMW Σειρά 7 Sedan αξιοποιεί προηγμένες τεχνολογίες και ενισχύει τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης (AI), θέτοντας νέα πρότυπα άνεσης και ασφάλειας στην ημι-αυτόνομη οδήγηση και στους ελιγμούς στάθμευσης. Τα καινοτόμα συστήματα υποβοήθησης οδηγού Επιπέδου 2 (SAE) και οι λειτουργίες ενεργητικής ασφάλειας προσφέρουν ουσιαστική προστιθέμενη αξία, ενώ το BMW Symbiotic Drive βελτιστοποιεί την αλληλεπίδραση μεταξύ οδηγού και οχήματος. Το Motorway Assistant επιτρέπει οδήγηση χωρίς χρήση χεριών σε ταχύτητες έως και 130 km/h σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ενώ το City Assistant υποστηρίζει πλέον διαδρομές Address-to-Address με καθοδήγηση σε αστικό περιβάλλον.

Το προαιρετικό Adaptive Chassis Control με Integral Active Steering, καθώς και το Adaptive Chassis Control Professional με Integral Active Steering και έλεγχο κλίσης αμαξώματος, ανεβάζουν υψηλότερα τα επίπεδα άνεσης και ευελιξίας.Η BMW Σειρά 7 Protection συνδυάζει εξαιρετικά υψηλά επίπεδα ασφάλειας, προστασίας και πολυτέλειας. Προσφέρει στους επιβάτες προστασία από επιθέσεις με πυροβόλα όπλα ή εκρηκτικά και διαθέτει πιστοποίηση VR9, με προαιρετική ταξινόμηση VPAM 10, την υψηλότερη διαθέσιμη κατηγορία προστασίας.Στη βάση αυτών των δυνατοτήτων βρίσκεται το καινοτόμο BMW Protection Core, με πολυεπίπεδη θωράκιση από χάλυβα, ειδικά κράματα, σύνθετα υλικά και αλεξίσφαιρο γυαλί. Η ανάρτηση και τα φρένα έχουν ρυθμιστεί ειδικά, ώστε να διατηρείται ο χαρακτηριστικός δυναμισμός της BMW. Ένα νέο ειδικό θωρακισμένο όχημα BMW Σειρά 7 Protection, βασισμένο στη νέα BMW Σειρά 7, βρίσκεται στα τελικά στάδια εξέλιξης.

Όλες οι εκδόσεις μοντέλων και συστημάτων κίνησης της νέας BMW Σειράς 7 Sedan θα κατασκευάζονται σε μία ενιαία γραμμή παραγωγής στο εργοστάσιο του BMW Group στο Dingolfing. Η νέα BMW Σειρά 7 Sedan θα κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα της στις 22 Απριλίου 2026. Η έναρξη παραγωγής και το λανσάρισμα στις αγορές παγκοσμίως θα ακολουθήσουν λίγους μήνες αργότερα, από τον Ιούλιο του 2026.