Προβληματισμός για τα νέα μέτρα της κυβέρνησης στους μικρομεσαίους

Επιφυλάξεις από τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών

22.04.26 , 19:01 Προβληματισμός για τα νέα μέτρα της κυβέρνησης στους μικρομεσαίους
Τα νέα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης (βίντεο Star)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η κυβέρνηση ανακοίνωσε νέα μέτρα οικονομικής ενίσχυσης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προκαλώντας προβληματισμό στους παραγωγικούς φορείς.
  • Τα μέτρα θεωρούνται θετικά, αλλά υπάρχουν σημαντικά κενά στη στήριξη των μικρομεσαίων.
  • Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών εκφράζει επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητα των μέτρων.
  • Η ρύθμιση οφειλών σε έως 72 δόσεις θεωρείται ανεπαρκής για την αγορά.
  • Η αγορά συνεχίζει να πιέζεται από αυξημένο λειτουργικό κόστος και μειωμένη κατανάλωση.

Με προβληματισμό υποδέχθηκαν οι παραγωγικοί φορείς τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τη νέα δέσμη μέτρων οικονομικής ενίσχυσης, που παρουσίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Παρότι τα μέτρα κρίνονται σε γενικές γραμμές θετικά ως προς την κατεύθυνσή τους, εκπρόσωποι της αγοράς επισημαίνουν ότι παραμένουν σημαντικά κενά, κυρίως σε ό,τι αφορά τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, σε ανακοίνωσή του, υπογραμμίζει ότι «κάθε μέτρο που στηρίζει τους πολίτες είναι ευπρόσδεκτο και καλοδεχούμενο», ωστόσο εκφράζει σαφείς επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητα των προβλέψεων που αφορούν τις επιχειρήσεις. Ειδικότερα, αναφέρει ότι η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών σε έως 72 δόσεις για χρέη που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα το 2023 δεν επαρκεί για να δώσει ουσιαστική ανάσα στην αγορά, η οποία συνεχίζει να αντιμετωπίζει πιέσεις από το αυξημένο λειτουργικό κόστος και τη μειωμένη κατανάλωση.

