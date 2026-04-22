Μητσοτάκης σε Ράμα: Να λύσουμε τα εκκρεμή ζητήματα

Η συγγνώμη του Αλβανού πρωθυπουργού γιατί δεν ήταν επίσημα ντυμένος!

Συνάντηση Μητσοτάκη - Ράμα στο Μέγαρο Μαξίμου (βίντεο Star)
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Έντι Ράμα στο Μέγαρο Μαξίμου για να συζητήσουν εκκρεμή ζητήματα στις διμερείς σχέσεις.
  • Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη επίλυσης των ζητημάτων και την εδραίωση φιλίας μεταξύ των δύο λαών.
  • Ράμα δήλωσε πρόθυμος να ολοκληρώσει τις συμφωνίες και να μην υπάρχουν εκκρεμότητες.
  • Οι δύο πρωθυπουργοί αναγνώρισαν την πρόοδο στις σχέσεις και την υποστήριξη της Αλβανίας στην πορεία προς την ΕΕ.
  • Ράμα ζήτησε συγγνώμη για την ενδυμασία του κατά τη συνάντηση.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα  το Μέγαρο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας, Έντι Ράμα.

Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για μία σημαντική ευκαιρία να επιλυθούν εκκρεμή ζητήματα και να εδραιωθεί η αληθινή φιλία μεταξύ των δύο λαών, ενώ ο Αλβανός πρωθυπουργός υπογράμμισε από τη δική του πλευρά ότι είναι διατεθειμένος να ολοκληρωθούν όσα έχουν συμφωνηθεί από κοινού και δεν υπάρχουν εκκρεμή ζητήματα.

Η συγγνώμη του Ράμα γιατί δεν ήταν… επίσημα ντυμένος!   

Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο πρωθυπουργός και ο Αλβανός ομόλογός του είχαν τον ακόλουθο διάλογο:

Η υποδοχή του Ε. Ράμα από τον Κ. Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου (φωτογραφία Ευρωκίνηση/ Μ. Καραγιάννης)    

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Είναι πάντα χαρά μου να σε καλωσορίζω στην Αθήνα αγαπητέ Έντι, με αφορμή τη συμμετοχή σου στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Είναι πάντα καλό να μας δίνεται η δυνατότητα να κάνουμε μία αποτίμηση της σημαντικής προόδου που έχουμε σημειώσει στις διμερείς μας σχέσεις και τη συνεχή υποστήριξή μας στη δύσκολη πορεία που έχετε χαράξει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πιστεύω, όμως, ότι έχουμε ακόμα μια σημαντική ευκαιρία να επιλύσουμε και τα εκκρεμή ζητήματα που αφορούν τις διμερείς μας σχέσεις και να εδραιώσουμε την αληθινή φιλία μεταξύ των δύο λαών μας.

Επομένως, είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να σε καλωσορίσω για άλλη μια φορά στην Αθήνα, και ξέρω ότι σου αρέσει πολύ να έρχεσαι εδώ».

Έντι Ράμα: «Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και, να σας πω την αλήθεια, νιώθω ανακουφισμένος που ό,τι πρέπει να μείνει στο παρελθόν έχει μείνει στο παρελθόν, γιατί αυτό μου δίνει σε μεγαλύτερο βαθμό τη δυνατότητα να έρχομαι πιο συχνά στην όμορφη χώρα σας, την οποία λατρεύω.

Θέλω, εν τω μεταξύ, να σας ευχαριστήσω ειλικρινά για την υποστήριξη. Την εκτιμούμε πολύ. Και, ναι, είμαστε ιδιαίτερα πρόθυμοι να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε αυτό που συμφωνήσαμε από κοινού, ένα τολμηρό έγγραφο στρατηγικής εταιρικής σχέσης όπου αντιμετωπίζονται όλα τα ζητήματα και δεν υπάρχει πλέον κανένα εκκρεμές θέμα μεταξύ μας, ενώ θέλουμε να ενταχθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να κάνουμε αυτήν την περιοχή πολύ πιο σημαντική και σε αυτό το επίπεδο.

Και πάλι, σας ευχαριστώ πολύ, κ. πρωθυπουργέ. Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ, και ζητώ συγγνώμη που δεν είμαι ντυμένος τόσο επίσημα όσο εσείς, επειδή δεν περίμενα τέτοια υποδοχή. Ελπίζω, λοιπόν, ότι τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης δεν θα το εκλάβουν διαφορετικά, παρά μόνο ως έλλειψη καλής ενημέρωσης από το πρωτόκολλό μου».

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Aναγνωρίζουμε ότι είσαι πάντα πολύ εφευρετικός όσον αφορά τον τρόπο που ντύνεσαι, και μας αρέσει αυτό».
 

