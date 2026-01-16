Σάλος για το παραλήρημα Ράμα με προσβολές κατά των Ελλήνων

Σε ένα πρωτοφανές υβριστικό παραλήρημα εναντίον των Ελλήνων επιδόθηκε ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα. Κατά τη διάρκεια συνεδρίου στο Άμπου Ντάμπι, προσέβαλε τη χώρα μας και αμφισβήτησε ακόμη και την ελληνική ιστορία, με αφορμή –όπως φάνηκε– την προφορά του ονόματός του από τον Ελληνοαμερικανό δημοσιογράφο Τζον Ντεφτέριο, ο οποίος συντόνιζε τη συζήτηση.

Παραλήρημα από τον Έντι Ράμα

Ο διάλογος που έγινε ήταν:

Έντι Ράμα – πρωθυπουργός Αλβανίας: «Είσαι Έλληνας, σωστά;»

Τζον Ντεφτέριος – δημοσιογράφος: «Είμαι Έλληνας, ναι».

Έντι Ράμα: «Είμαστε γείτονες, σας ξέρω πολύ καλά. Πάντοτε υποτιμάτε τους ανθρώπους».

Ο Έντι Ράμα συνέχισε με ανιστόρητες και προκλητικές δηλώσεις, λέγοντας: «Νομίζετε ότι έχετε το μονοπώλιο της φιλοσοφίας και ότι είστε κληρονόμοι του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Όμως δεν είστε».

Οι προσβολές του Ράμα κατά των Ελλήνων

Νέα πρόκληση με αφορμή τις επενδύσεις

Όταν η συζήτηση στράφηκε στις επενδύσεις, ο Αλβανός πρωθυπουργός βρήκε αφορμή για νέα επίθεση κατά της Ελλάδας:

«Μετράς σαν Έλληνας. Όταν μιλάτε για τα δικά σας χρήματα, βάζετε τρία επιπλέον μηδενικά. Όταν μιλάτε για τα χρήματα των άλλων, αφαιρείτε τρία μηδενικά. Αυτό είναι που κάνετε. Γι’ αυτό η ΕΕ σας αγαπάει τόσο πολύ».

Αντίδραση της κυβέρνησης

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε: «Καλούμε τον κ. Ράμα να είναι πολύ προσεκτικός. Προσβάλλει έναν λαό και την ιστορία του. Η ιστορία δεν ξαναγράφεται ούτε αμφισβητείται».

Αναδίπλωση Ράμα μετά τις αντιδράσεις

Μετά τις έντονες αντιδράσεις, ο Έντι Ράμα επιχείρησε να αναδιπλωθεί, αναρτώντας μήνυμα στα κοινωνικά δίκτυα με μια καρδιά και σημαίες.

Αναδίπλωση Ράμα μετά τον σάλο

Υποστήριξε ότι έκανε χιούμορ, ωστόσο επιχείρησε να αποδώσει τις αντιδράσεις σε «εθνικιστικό πάθος», κατηγορώντας τα μέσα ενημέρωσης και Έλληνες πολιτικούς για τον τρόπο παρουσίασης των δηλώσεών του.

