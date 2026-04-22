Xατζίδου: «Με έπιασαν κότσο, πάει η προσπάθειά μου»

Eδώ και τέσσερις μέρες η Ελένη Χατζίδου προσπαθεί να κόψει την καφεΐνη αλλά της είναι ιδιαίτερα δύσκολο επειδή είναι λάτρης του καφέ.

Η παρουσιάστρια της εκπομπής Breakfast@Star η οποία είναι λάτρης της γυμναστικής και της υγιεινής διατροφής έψαχνε να βρει ένα ρόφημα γευστικό το οποίο όμως να είναι υγιεινό και χωρίς καφεΐνη.

Ξύπνησε λοιπόν το πρωί και της πρότειναν από το μαγαζί που παίρνει συνήθως τον καφέ της τσάι μάτσα με γάλα όμως στη συνέχεια απογοητεύτηκε καθώς όπως είπε χιουμοριστικά “την έπιασαν κότσο” καθώς το συγκεκριμένο ρόφημα έχει καφεΐνη, λιγότερη βέβαια από τον καφέ, αλλά έχει!

Έτσι η προσπάθεια της παρουσιάστριας του Star “ναυάγησε” και τώρα πρέπει να βρει άλλο ρόφημα να αντικαταστήσει τον καφέ. Η Ελένη Χατζίδου προσέχει πολύ τη διατροφή της και επιλέγει να μαγειρεύει η ίδια τα γεύματά της.

Επειδή είναι λάτρης των γλυκών φροντίζει αντί για ζάχαρη να βάζει χουρμάδες ή γλυκαντικές ουσίες.

Ποιος μπορεί άλλωστε να ξεχάσει την πραλίνα που είχε φτιάξει για τη μοναχοκόρη της Μελίττα η οποία δεν είχε ίχνος ζάχαρης.

Πραλίνα χωρίς ζάχαρη

Υλικά της συνταγής

200 γρ. χουρμάδες

200 γρ. ψημένα, ανάλατα φουντούκια

2 κουταλιές της σούπας κακάο

250 ml γάλα ελαφρύ

Μπορείτε να προσθέσετε και λίγο μέλι

Εκτέλεση της συνταγής

Βάζετε τους χουρμάδες σε βραστό νερό για 10 λεπτά.

Θρυμματίστε τα φουντούκια σε ένα μπλέντερ και έπειτα προσθέστε το κακάο, το γάλα και τους χουρμάδες.

Μπορείτε να προσθέσετε και λίγο μέλι, για να γίνει πιο γλυκό.

Ανακατεύετε πολύ καλά όλο το μείγμα στο μπλέντερ και η σπιτική πραλίνα είναι έτοιμη να την απολαύσετε!

Μάλιστα και μέσα από την εκπομπή Breakfast@Star την οποία παρουσιάζει μαζί με τον σύζυγό της Ετεοκλή Παύλου η παρουσιάστρια είχε δώσει άλλη μία υγιεινή συνταγή για brownies τα οποία στην εν λόγω συνταγή έχουν ελάχιστες θερμίδες: μόλις 40 το κομμάτι.

Brownies με ελάχιστες θερμίδες

Υλικά της Συνταγής

· 1.5 κούπας γιαούρτι με 0% λιπαρά

· 1/2 κούπας γάλα αμυγδάλου

· 1 κούπα κακάο

· 1 κούπα βρώμη

· 1.5 κούπα καστανή ζάχαρη

· 2 αβγα

· 2 κουταλιες του γλυκού baking powder

· λίγο αλάτι

Εκτέλεση της Συνταγής

1. Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180 βαθμούς.

2. Προσθέτουμε όλα τα υλικά σε ένα μίξερ και χτυπάμε μέχρι το μείγμα να έχει απαλή υφή (για ένα περίπου λεπτό).

3. Λαδώνουμε ένα τετράγωνο ταψί και τοποθετούμε μέσα το μείγμα.

4. Το αφήνουμε να ψηθεί για περίπου 15 λεπτά και στη συνέχεια περιμένουμε να κρυώσει τελείως για να το κόψουμε σε 9 ίσα κομμάτια.



