Xατζίδου: «Με έπιασαν κότσο, πάει η προσπάθειά μου»

Mε τι αντικατέστησε τον καφέ αλλά τελικά είχε καφεΐνη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.04.26 , 18:28 Χρηστίδου: «Έχω τον καλύτερο σοφέρ σήμερα»
22.04.26 , 18:25 Ανακαινίζω 2026: Έως 95% επιδότηση για ανακαινίσεις
22.04.26 , 18:25 BMW Σειρά 7: Πολυτέλεια με τεχνολογίες από τη Neue Klasse
22.04.26 , 17:41 Μητσοτάκης σε Ράμα: Να λύσουμε τα εκκρεμή ζητήματα
22.04.26 , 17:39 Κρήτη: Εντοπίστηκε νεκρή η 43χρονη Ελευθερία - Φέρει τραύμα από όπλο
22.04.26 , 17:38 Xατζίδου: «Με έπιασαν κότσο, πάει η προσπάθειά μου»
22.04.26 , 17:23 Κρήτη: Θρίλερ με την εξαφάνιση της Ελευθερίας - Τα νέα ευρήματα
22.04.26 , 16:57 Ποια διάσημη Ελληνίδα συναντήθηκε με πιγκουίνους;
22.04.26 , 16:45 Μάρα Ζαχαρέα: Με την κόρη της στο νοσοκομείο για τον Γιώργο Μυλωνάκη
22.04.26 , 16:44 Υπέρ της άρσης ασυλίας των 13 βουλευτών ΝΔ ψήφισε η Βουλή
22.04.26 , 16:19 Πολυχρόνης Συγγελίδης: Νέα στρατηγική κίνηση
22.04.26 , 16:16 Μεγάλη φωτιά σε επιχείρηση στην Καλαμάτα
22.04.26 , 15:58 Μειώστε το κοιλιακό λίπος με απλές και αποτελεσματικές συμβουλές
22.04.26 , 15:53 Εκλογές ΠΕΔΜΕΔΕ 2026 - Τρίτη 28 και Τετάρτη 29 Απριλίου
22.04.26 , 15:45 Ένας διαφορετικός αγώνας δρόμου στα βουνά της Στερεάς Ελλάδας, με ...δώρα
Σκορδά - Λιάγκας: Οι φωτογραφίες από τα 15α γενέθλια του γιου τους, Γιάννη
Σοφία Μαριόλα: To εξώδικο στα ΜΜΕ κι οι αιχμές για τον Στράτο Τζώρτζογλου
Κρήτη: Εντοπίστηκε νεκρή η 43χρονη Ελευθερία - Φέρει τραύμα από όπλο
MasterChef: Ποιος είχε το καλύτερο γλυκό στο Τεστ Δημιουργικότητας
Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Κοντινοί προορισμοί σαν να βρίσκεσαι σε νησί
Νίκος Χατζηνικολάου - Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τον δημοσιογράφο
Κομνηνού: «Είναι μεγάλο κομμάτι της ζωής μου. Μου έχει δώσει πληρότητα»
Κεφαλονιά: «Συνευρεθήκαμε ερωτικά οι τέσσερις, με τον 66χρονο βιντεοκλήση»
Εκδρομή το τριήμερο της Πρωτομαγιάς: Ανακαλύψτε τις ομορφιές της Ελλάδας
Στέφανος Ληναίος - Έλλη Φωτίου: Ο έρωτάς τους κράτησε σχεδόν 7 δεκαετίες!
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελένη Χατζίδου προσπαθεί να κόψει την καφεΐνη, αλλά δυσκολεύεται λόγω της αγάπης της για τον καφέ.
  • Δοκίμασε τσάι μάτσα με γάλα, αλλά διαπίστωσε ότι περιέχει καφεΐνη, οπότε η προσπάθειά της απέτυχε.
  • Η Χατζίδου προσέχει τη διατροφή της και μαγειρεύει η ίδια, χρησιμοποιώντας χουρμάδες αντί για ζάχαρη.
  • Ετοίμασε μια πραλίνα χωρίς ζάχαρη για την κόρη της, Μελίττα, με υλικά όπως χουρμάδες και φουντούκια.
  • Η συνταγή περιλαμβάνει 200 γρ. χουρμάδες, 200 γρ. φουντούκια, 2 κουταλιές κακάο και 250 ml γάλα.

Eδώ και τέσσερις μέρες η Ελένη Χατζίδου προσπαθεί να κόψει την καφεΐνη αλλά της είναι ιδιαίτερα δύσκολο επειδή είναι λάτρης του καφέ.

Χατζίδου: Το αστείο περιστατικό με το αρνί και το παράπονο

Η παρουσιάστρια της εκπομπής Breakfast@Star η οποία είναι λάτρης της γυμναστικής και της υγιεινής διατροφής έψαχνε να βρει ένα ρόφημα γευστικό το οποίο όμως να είναι υγιεινό και χωρίς καφεΐνη. 

Ελένη Χατζίδου: Επέστρεψε στο Breakfast - Όσα είπε για το πρόβλημα υγείας

Ξύπνησε λοιπόν το πρωί και της πρότειναν από το μαγαζί που παίρνει συνήθως τον καφέ της τσάι μάτσα με γάλα όμως στη συνέχεια απογοητεύτηκε καθώς όπως είπε χιουμοριστικά “την έπιασαν κότσο” καθώς το συγκεκριμένο ρόφημα έχει καφεΐνη, λιγότερη βέβαια από τον καφέ, αλλά έχει!

Xατζίδου: «Με έπιασαν κότσο, πάει η προσπάθειά μου»

Έτσι η προσπάθεια της παρουσιάστριας του Star “ναυάγησε” και τώρα πρέπει να βρει άλλο ρόφημα να αντικαταστήσει τον καφέ. Η Ελένη Χατζίδου προσέχει πολύ τη διατροφή της και επιλέγει να μαγειρεύει η ίδια τα γεύματά της.

Επειδή είναι λάτρης των γλυκών φροντίζει αντί για ζάχαρη να βάζει χουρμάδες ή γλυκαντικές ουσίες.

Ποιος μπορεί άλλωστε να ξεχάσει την πραλίνα που είχε φτιάξει για τη μοναχοκόρη της Μελίττα η οποία δεν είχε ίχνος ζάχαρης.

 

 

Πραλίνα χωρίς ζάχαρη

Υλικά της συνταγής

200 γρ. χουρμάδες
200 γρ. ψημένα, ανάλατα φουντούκια
2 κουταλιές της σούπας κακάο
250 ml γάλα ελαφρύ
Μπορείτε να προσθέσετε και λίγο μέλι

Εκτέλεση της συνταγής

Βάζετε τους χουρμάδες σε βραστό νερό για 10 λεπτά.
Θρυμματίστε τα φουντούκια σε ένα μπλέντερ και έπειτα προσθέστε το κακάο, το γάλα και τους χουρμάδες. 
Μπορείτε να προσθέσετε και λίγο μέλι, για να γίνει πιο γλυκό.
Ανακατεύετε πολύ καλά όλο το μείγμα στο μπλέντερ και η σπιτική πραλίνα είναι έτοιμη να την απολαύσετε!

Μάλιστα και μέσα από την εκπομπή Breakfast@Star την οποία παρουσιάζει μαζί με τον σύζυγό της Ετεοκλή Παύλου η παρουσιάστρια είχε δώσει άλλη μία υγιεινή συνταγή για brownies τα οποία στην εν λόγω συνταγή έχουν ελάχιστες θερμίδες: μόλις 40 το κομμάτι.

Xατζίδου: «Με έπιασαν κότσο, πάει η προσπάθειά μου»

Brownies με ελάχιστες θερμίδες

Xατζίδου: «Με έπιασαν κότσο, πάει η προσπάθειά μου»

Υλικά της Συνταγής

· 1.5 κούπας γιαούρτι με 0% λιπαρά
· 1/2 κούπας γάλα αμυγδάλου
· 1 κούπα κακάο
· 1 κούπα βρώμη
· 1.5 κούπα καστανή ζάχαρη
· 2 αβγα
· 2 κουταλιες του γλυκού baking powder
· λίγο αλάτι

Xατζίδου: «Με έπιασαν κότσο, πάει η προσπάθειά μου»

Εκτέλεση της Συνταγής 

1. Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180 βαθμούς.
2. Προσθέτουμε όλα τα υλικά σε ένα μίξερ και χτυπάμε μέχρι το μείγμα να έχει απαλή υφή (για ένα περίπου λεπτό).
3. Λαδώνουμε ένα τετράγωνο ταψί και τοποθετούμε μέσα το μείγμα.
4. Το αφήνουμε να ψηθεί για περίπου 15 λεπτά και στη συνέχεια περιμένουμε να κρυώσει τελείως για να το κόψουμε σε 9 ίσα κομμάτια.


 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΙΔΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top