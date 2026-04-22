Χρηστίδου: «Έχω τον καλύτερο σοφέρ σήμερα»

Ακούστε ένα μέρος από τη συνέντευξη που είχε δώσει στο Breakfast@Star η Σίσσυ Χρηστίδου

Τον καλό καιρό εκμεταλλεύτηκε η Σίσσυ Χρηστίδου και έκανε μία βόλτα με το αυτοκίνητο ως συνοδηγός, αφού όπως είπε σήμερα “είχε τον καλύτερο σοφέρ”.

Αυτός δεν ήταν άλλος από τον αδερφό της, Γιάννη, ο οποίος δραστηριοποιείται στον χώρο της εστίασης στη Θεσσαλονίκη. Τα δύο αδέρφια που διατηρούν πολύ στενή σχέση και ο ένας αποτελεί στήριγμα για τον άλλον, έκαναν βόλτα ευδιάθετοι και μετά η Σίσσυ του πρότεινε να εκμεταλλευτούν την όμορφη μέρα και να πάνε για καφέ.

Η Σίσσυ Χρηστίδου με τον αδερφό της, Γιάννης Χρηστίδης/ φωτογραφία από NDP

Γιάννης και Σίσσυ βγαίνουν συχνά μαζί έξω και η παρουσιάστρια μάλιστα έχει μεγάλη αδυναμία στα παιδιά του αδερφού της, στη 14χρονη Ραφαέλα και μικρότερο αδερφό της τον Θοδωρή.

Μάλιστα πριν έναν χρόνο που η ανιψιά της πήρε το χρυσό μετάλλιο στην κολύμβηση η Σίσσυ ήταν εκεί για να την καμαρώσει! Πολλές φορές μάλιστα πάνε για ψώνια και βόλτες όλοι μαζί, η Σίσσυ με τα δύο της παιδιά της, Φίλιππο Ραφαήλ και Μιχαήλ Άγγελο και ο αδερφός της Γιάννης με τη σύζυγό του Ελίνα και τα δύο τους παιδιά Ραφαέλα και Θοδωρή.

Η ίδια η Σίσσυ μάλιστα είχε αποκαλύψει πριν λίγους μήνες στην εκπομπή της ένα περιστατικό που συνέβει όταν είχαν βγει για ψώνια όλοι μαζί.Εκείνη και η ανιψιά της είχαν βάλει τέρμα τη μουσική στο αυτοκίνητο και ένας περαστικός τους κοίταγε καλά-καλά.



