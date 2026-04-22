Συναγερμός στο Υπουργείο Ναυτιλίας για τα ελληνικά πλοία στον Κόλπο

Σε 24ωρη επιφυλακή ο Θάλαμος Επιχειρήσεων

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
VIDEOS

Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Θάλαμος Επιχειρήσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας είναι σε 24ωρη επιφυλακή λόγω αυξημένων εντάσεων στον Περσικό Κόλπο.
  • Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν πυροβόλησαν εναντίον τριών πλοίων, συμπεριλαμβανομένου του ελληνόκτητου «Epaminondas», που υπέστη σοβαρές ζημιές.
  • Στον Περσικό Κόλπο πλέουν 11 πλοία με ελληνική σημαία και 14 συνολικά στην ευρύτερη περιοχή, με τουλάχιστον 90 Έλληνες ναυτικούς.
  • Το Υπουργείο διατηρεί επικοινωνία με ναυτιλιακές εταιρείες και αποστέλλει οδηγίες για την ασφάλεια των πλοίων και πληρωμάτων.
  • Περισσότερα από 350 πλοία ελληνικών συμφερόντων παρακολουθούνται σε πιο ανοιχτές θαλάσσιες περιοχές.

Σε 24ωρη επιφυλακή βρίσκεται ο Θάλαμος Επιχειρήσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας, παρακολουθώντας στενά την κατάσταση στον Περσικό Κόλπο και την ευρύτερη περιοχή, όπου πλέουν ελληνικά πλοία εν μέσω αυξημένων εντάσεων.

Συνεχίζεται η αγωνία για τους Έλληνες ναυτικούς στον Περσικό Κόλπο

Όπως έγινε γνωστό προηγουμένως, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν εξαπέλυσαν το πρωί πυρά εναντίον τριών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ. Ανάμεσα τους ήταν και το ελληνόκτητο πλοίο «Epaminondas». Στο πλοίο προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές αλλά ευτυχώς τα μέλη του πληρώματος, όλοι αλλοδαποί, είναι καλά στην υγεία τους. 

Ομάν: «Χτυπήθηκε» πλοίο ελληνικών συμφερόντων

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή την ώρα βρίσκονται εντός του Περσικού Κόλπου 11 πλοία με ελληνική σημαία και ακόμη ένα στα όρια της περιοχής, ενώ συνολικά 14 πλοία με ελληνική σημαία κινούνται στην ευρύτερη ζώνη. Εκτιμάται ότι τουλάχιστον 90 Έλληνες ναυτικοί βρίσκονται πάνω σε αυτά τα πλοία.

Η κατάσταση για τα ελληνικά πλοία στην ευρύτερη περιοχή του Ιράν

Την ίδια στιγμή, περισσότερα από 350 πλοία ελληνικών συμφερόντων –χωρίς ελληνική σημαία– πλέουν σε πιο ανοιχτές θαλάσσιες περιοχές, παραμένοντας επίσης υπό παρακολούθηση.

Η στιγμή του ρεσάλτου των ΗΠΑ σε ιρανικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ

Το Υπουργείο Ναυτιλίας βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις ναυτιλιακές εταιρείες, ενώ ο Θάλαμος Επιχειρήσεων λειτουργεί σε 24ωρη βάση, παρακολουθώντας την πορεία των πλοίων και τις εξελίξεις στην περιοχή. Παράλληλα, αποστέλλονται καθημερινά οδηγίες προς τους πλοιάρχους, με συστάσεις για αποφυγή συγκεκριμένων επικίνδυνων σημείων, με στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας πληρωμάτων και πλοίων.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΕΡΣΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ
 |
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΟΙΑ
 |
ΘΑΛΑΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
 |
ΙΡΑΝ
 |
ΠΟΛΕΜΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top