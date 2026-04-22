Συναγερμός στο Υπουργείο Ναυτιλίας για τα ελληνικά πλοία στον Κόλπο

Σε 24ωρη επιφυλακή βρίσκεται ο Θάλαμος Επιχειρήσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας, παρακολουθώντας στενά την κατάσταση στον Περσικό Κόλπο και την ευρύτερη περιοχή, όπου πλέουν ελληνικά πλοία εν μέσω αυξημένων εντάσεων.

Όπως έγινε γνωστό προηγουμένως, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν εξαπέλυσαν το πρωί πυρά εναντίον τριών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ. Ανάμεσα τους ήταν και το ελληνόκτητο πλοίο «Epaminondas». Στο πλοίο προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές αλλά ευτυχώς τα μέλη του πληρώματος, όλοι αλλοδαποί, είναι καλά στην υγεία τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή την ώρα βρίσκονται εντός του Περσικού Κόλπου 11 πλοία με ελληνική σημαία και ακόμη ένα στα όρια της περιοχής, ενώ συνολικά 14 πλοία με ελληνική σημαία κινούνται στην ευρύτερη ζώνη. Εκτιμάται ότι τουλάχιστον 90 Έλληνες ναυτικοί βρίσκονται πάνω σε αυτά τα πλοία.

Η κατάσταση για τα ελληνικά πλοία στην ευρύτερη περιοχή του Ιράν

Την ίδια στιγμή, περισσότερα από 350 πλοία ελληνικών συμφερόντων –χωρίς ελληνική σημαία– πλέουν σε πιο ανοιχτές θαλάσσιες περιοχές, παραμένοντας επίσης υπό παρακολούθηση.

Το Υπουργείο Ναυτιλίας βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις ναυτιλιακές εταιρείες, ενώ ο Θάλαμος Επιχειρήσεων λειτουργεί σε 24ωρη βάση, παρακολουθώντας την πορεία των πλοίων και τις εξελίξεις στην περιοχή. Παράλληλα, αποστέλλονται καθημερινά οδηγίες προς τους πλοιάρχους, με συστάσεις για αποφυγή συγκεκριμένων επικίνδυνων σημείων, με στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας πληρωμάτων και πλοίων.

