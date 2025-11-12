Αναστασιάδης: Συγκινεί με όσα είπε για τον ερχομό του δεύτερου γιου του

Ο Δήμος Αναστασιάδης και η Τζένη Θεωνά διανύουν μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής τους, καθώς πριν από περίπου 1,5 μήνα υποδέχτηκαν στον κόσμο το δεύτερο παιδί τους.

Ο γνωστός τραγουδιστής βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης 21 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Buongiorno» και μίλησε στη Φαίη Σκορδά με ειλικρίνεια και τρυφερότητα για το νέο μέλος της οικογένειάς του.

«Είναι το ίδιο συγκινητικό, το ίδιο υπέροχο, το ίδιο μαγικό. Είναι ένα θαύμα», είπε ο Δήμος Αναστασιάδης, περιγράφοντας τη στιγμή που κράτησε το μωρό του στην αγκαλιά.

Παρά το γεγονός ότι είναι η δεύτερη φορά που βιώνει τη χαρά της πατρότητας, ο ίδιος αποκάλυψε πως τα συναισθήματα είναι εξίσου έντονα:

«Λες, είναι το δεύτερο, έχω την εμπειρία, δε θα κλάψω, δε θα συγκινηθώ και γίνεται ακριβώς το ίδιο πράγμα… Είναι σαν να το ζεις για πρώτη φορά».

Ο τραγουδιστής μίλησε επίσης για το πώς έχει αντιδράσει ο μεγάλος του γιος, Αρίωνας, στον ερχομό του αδελφού του. «Ο Αρίωνας επειδή είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο παιδί και νιώθω ότι είναι πολύ ευφυής, το διαχειρίζεται πάρα πολύ καλά. Τον έχει υποδεχτεί τον μικρό πάρα πολύ όμορφα. Τον αγαπάει υπερβολικά, τον παίρνει αγκαλιά, τον φροντίζει», είπε με συγκίνηση.

Ο τραγουδιστής αποκάλυψε ακόμη μια τρυφερή στιγμή μεταξύ πατέρα και γιου: «Το πρώτο πράγμα που έκανα όταν πήγαμε το μωρό στο σπίτι, ήταν να πάω στον Αρίωνα και να κοιμηθώ μαζί του και να του πω “δε θα πάθεις κάτι”. Και μου λέει, “μπαμπά ηρέμησε, εσύ παθαίνεις, όχι εγώ”. Κατάλαβε ότι πήγα γι’ αυτό. Είναι πολύ ώριμο παιδάκι. Τον αγαπάμε πολύ».

Η οικογένεια του Δήμου Αναστασιάδη και της Τζένης Θεωνά φαίνεται να ζει ένα όνειρο γεμάτο αγάπη, γαλήνη και συγκίνηση, με τους δυο τους να απολαμβάνουν τη νέα αυτή φάση της ζωής τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά πάντα με την ίδια τρυφερότητα που τους χαρακτηρίζει.

Η ηθοποιός και ο τραγουδιστής είναι μαζί εδώ και 10 χρόνια, έχοντας δημιουργήσει μια σταθερή και αγαπημένη οικογένεια. Το ζευγάρι έχει έναν γιο, τον Αρίωνα, ο οποίος είναι έξι ετών και πριν 1,5 μήνα απέκτησε τον δεύτερο γιο του!

Ο τραγουδιστής έχει μιλήσει με ειλικρίνεια και για τη δυναμική της σχέσης τους, η οποία πέρασε φάσεις και επανεκκινήσεις. Σε συνέντευξή του στη Φαίη Σκορδά πριν από πέντε μήνες, είχε εξομολογηθεί: «Μετά από δέκα χρόνια, θέλεις ένα restart. Είμαστε σε φάση που ακόμα δεν έχουμε γνωριστεί με την Τζένη. Νομίζω θα περάσει ακόμα αρκετός καιρός μέχρι να γνωρίσουμε ο ένας τον άλλον. Προσπαθούμε ακόμα ο ένας να ανακαλύψει τον άλλον. Είναι κάτι πιο βαθύ. Είναι μια σχέση, η οποία ξεκίνησε με πολλή ένταση, έρωτα και αγάπη και δεν θέλω να τελειώσει».