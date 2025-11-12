Αναστασιάδης: Συγκινεί με όσα είπε για τον ερχομό του δεύτερου γιου του

Ο τραγουδιστής μίλησε για το νέο μέλος της οικογένειας του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.11.25 , 17:48 Η Μικρή Ολλανδέζα για τη διάγνωση με αυτισμό: «Ήταν τόσο απελευθερωτικό»
12.11.25 , 17:36 Δένδιας: Το νέο στεγαστικό  πρόγραμμα του Υπουργείου Άμυνας
12.11.25 , 17:14 Τα τέσσερα ζώδια θα επηρεάσει η Σύνοδος Ερμή- Άρη
12.11.25 , 17:14 Κορωπί: Στην εντατική 22χρονος - Κατάπιε αμάσητο μπέργκερ για ένα challenge
12.11.25 , 17:13 Δημήτρης Λάλος: «Η σχέση με τη Μαριλίτα δε συνδέεται με αυτή της σειράς»
12.11.25 , 16:46 Ποιο τρόφιμο ενισχύει το ανοσοποιητικό μας σύστημα;
12.11.25 , 16:07 Ζαχαρέα - Κουβαράς: Η απολαυστική συζήτηση με την… «Αλίκη Βουγιουκλάκη»
12.11.25 , 16:02 Φοινικούντα: Μυστήριο με το πέτρινο σπίτι - Τι αποκαλύπτει νέα μαρτυρία
12.11.25 , 15:47 Αναστασιάδης: Συγκινεί με όσα είπε για τον ερχομό του δεύτερου γιου του
12.11.25 , 15:42 Νικολέτα Κοτσαηλίδου: Το ύψος, το μπάσκετ, ο έρωτας και η απιστία
12.11.25 , 15:41 Φάρμα: Η ένταση κορυφώνεται λίγο πριν τη Μονομαχία Αποχώρησης
12.11.25 , 15:27 Aντώνης Ρέμος και Χρήστος Μάστορας στο ΝΟΧ Athens
12.11.25 , 15:20 Θρήνος για τον 3χρονο Ανδρέα: «Έπεσε ο θείος πάνω στο παιδί»
12.11.25 , 15:05 Κωνσταντίνα Ευριπίδου για Φίλιππο Μιχόπουλο: «Είναι άνθρωπος με Α κεφαλαίο»
12.11.25 , 14:58 Πέγκυ Ζήνα: «Δεν έχω καμία σχέση με τη μόδα»
Διαζύγιο μετά από 15 χρόνια γάμου για πασίγνωστη Ελληνίδα τραγουδίστρια
Παναγιώτης Κουτσουμπής: «Ανυπομονούμε για το μωρό» - Τι λέει ο αδελφός του
Φοινικούντα: Μυστήριο με το πέτρινο σπίτι - Τι αποκαλύπτει νέα μαρτυρία
Θρήνος για τον 3χρονο Ανδρέα: «Έπεσε ο θείος πάνω στο παιδί»
Καινούργιου: «Έκανα ορμονοθεραπείες. Δεν είχα μπει στην εξωσωματική ακόμα»
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η ηλικία, το βιογραφικό και οι επιχειρήσεις
Κορωπί: Στην εντατική 22χρονος - Κατάπιε αμάσητο μπέργκερ για ένα challenge
Τα τέσσερα ζώδια θα επηρεάσει η Σύνοδος Ερμή- Άρη
Ανδρέας Μικρούτσικος: «Δεν έχουμε λεφτά ούτε για να φάμε - Ζω στο σκοτάδι!»
Καληφώνη - Μάστορας: Στόλισαν χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι τους
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Δήμος Αναστασιάδης και η Τζένη Θεωνά διανύουν μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής τους, καθώς πριν από περίπου 1,5 μήνα υποδέχτηκαν στον κόσμο το δεύτερο παιδί τους. 

Τζένη Θεωνά: Οι πρώτες φωτογραφίες με τον νεογέννητο γιο της

Ο γνωστός τραγουδιστής βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης 21 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Buongiorno» και μίλησε στη Φαίη Σκορδά με ειλικρίνεια και τρυφερότητα για το νέο μέλος της οικογένειάς του.

«Είναι το ίδιο συγκινητικό, το ίδιο υπέροχο, το ίδιο μαγικό. Είναι ένα θαύμα», είπε ο Δήμος Αναστασιάδης, περιγράφοντας τη στιγμή που κράτησε το μωρό του στην αγκαλιά.

Παρά το γεγονός ότι είναι η δεύτερη φορά που βιώνει τη χαρά της πατρότητας, ο ίδιος αποκάλυψε πως τα συναισθήματα είναι εξίσου έντονα:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jenny Theona (@jennytheona)

«Λες, είναι το δεύτερο, έχω την εμπειρία, δε θα κλάψω, δε θα συγκινηθώ και γίνεται ακριβώς το ίδιο πράγμα… Είναι σαν να το ζεις για πρώτη φορά».

Ο τραγουδιστής μίλησε επίσης για το πώς έχει αντιδράσει ο μεγάλος του γιος, Αρίωνας, στον ερχομό του αδελφού του. «Ο Αρίωνας επειδή είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο παιδί και νιώθω ότι είναι πολύ ευφυής, το διαχειρίζεται πάρα πολύ καλά. Τον έχει υποδεχτεί τον μικρό πάρα πολύ όμορφα. Τον αγαπάει υπερβολικά, τον παίρνει αγκαλιά, τον φροντίζει», είπε με συγκίνηση.

Ο τραγουδιστής αποκάλυψε ακόμη μια τρυφερή στιγμή μεταξύ πατέρα και γιου: «Το πρώτο πράγμα που έκανα όταν πήγαμε το μωρό στο σπίτι, ήταν να πάω στον Αρίωνα και να κοιμηθώ μαζί του και να του πω “δε θα πάθεις κάτι”. Και μου λέει, “μπαμπά ηρέμησε, εσύ παθαίνεις, όχι εγώ”. Κατάλαβε ότι πήγα γι’ αυτό. Είναι πολύ ώριμο παιδάκι. Τον αγαπάμε πολύ».

Η οικογένεια του Δήμου Αναστασιάδη και της Τζένης Θεωνά φαίνεται να ζει ένα όνειρο γεμάτο αγάπη, γαλήνη και συγκίνηση, με τους δυο τους να απολαμβάνουν τη νέα αυτή φάση της ζωής τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά πάντα με την ίδια τρυφερότητα που τους χαρακτηρίζει.

Η ηθοποιός και ο τραγουδιστής είναι μαζί εδώ και 10 χρόνια, έχοντας δημιουργήσει μια σταθερή και αγαπημένη οικογένεια. Το ζευγάρι έχει έναν γιο, τον Αρίωνα, ο οποίος είναι έξι ετών και πριν 1,5 μήνα απέκτησε τον δεύτερο γιο του! 

Ο τραγουδιστής έχει μιλήσει με ειλικρίνεια και για τη δυναμική της σχέσης τους, η οποία πέρασε φάσεις και επανεκκινήσεις. Σε συνέντευξή του στη Φαίη Σκορδά πριν από πέντε μήνες, είχε εξομολογηθεί: «Μετά από δέκα χρόνια, θέλεις ένα restart. Είμαστε σε φάση που ακόμα δεν έχουμε γνωριστεί με την Τζένη. Νομίζω θα περάσει ακόμα αρκετός καιρός μέχρι να γνωρίσουμε ο ένας τον άλλον. Προσπαθούμε ακόμα ο ένας να ανακαλύψει τον άλλον. Είναι κάτι πιο βαθύ. Είναι μια σχέση, η οποία ξεκίνησε με πολλή ένταση, έρωτα και αγάπη και δεν θέλω να τελειώσει».

 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
 |
ΤΖΕΝΗ ΘΕΩΝΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top