Οικονομάκου - Τσερέλα: Η εκκλησία του γάμου τους και το pre-wedding πάρτι

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο εκλεκτός της καρδιάς της Μπρούνο Τσερέλα, προετοιμάζουν πυρετωδώς τον γάμο τους, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στις 27 Ιουνίου, σε ένα γραφικό εκκλησάκι στο πανέμορφο νησί της Πάρου.

Στο χαρμόσυνο αυτό γεγονός, το οποίο προσμένει το ερωτευμένο ζευγάρι με μεγάλο ενθουσιασμό, αναμένεται να παρευρεθούν λαμπεροί καλεσμένοι από τον καλλιτεχνικό χώρο.

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα βρίσκονται σε σχέση 2 χρόνια και το μυστήριο, σύμφωνα με το τηλεοπτικό ρεπορτάζ του Πρωινού, θα λάβει χώρα εντός ενός πασίγνωστου ξενοδοχειακού συγκροτήματος στην περιοχή της Παροικιάς.

Μάλιστα, όπως ανέφερε η δημοσιογράφος, Φωτεινή Πετρογιάννη, πριν από το γάμο του ζευγαριού, δηλαδή, στις 26 Ιουνίου, έχει προγραμματιστεί ένα λαμπερό pre-wedding 8ωρο πάρτι, το οποίο θα διαρκέσει από τις 15.00 έως τις 23.00 σε γνωστό beach bar. Ενώ, ανήμερα του γάμου, στις 27 Ιουνίου, η διαδικασία θα χωριστεί σε τρία μέρη και οι προσκεκλημένοι θα λάβουν δώρο ένα premium αναμνηστικό κερί.



Όπως είχε εξομολογηθεί σε συνέντευξή της στο περιοδικό HELLO!, η ηθοποιός και επιχειρηματίας, η οποία είχε αποκαλύψει την πρόταση γάμου του Μπρούνο Τσερέλα μέσα από τα social media: «Δεν ήμουν ποτέ το κορίτσι που ονειρευόταν νυφικά ή γάμους, κάτι που είναι μάλλον οξύμωρο αν σκεφτεί κανείς ότι παντρεύομαι για δεύτερη φορά. Το αντιμετωπίζω, λοιπόν, με πιο χαλαρή διάθεση. Ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο επέλεξα τη Celia Kritharioti, γιατί μου αρέσει η αισθητική της και την εμπιστεύομαι απόλυτα, όσον αφορά στο ότι μπορεί να δημιουργήσει κάτι που να μου ταιριάζει και να με αντιπροσωπεύει, χωρίς να χρειάζεται να μπω σε μια λογική που δεν ήταν ποτέ δική μου. Ίσως να είμαι η πιο εύκολη νύφη που είχε ποτέ!».

Τι ήταν αυτό που έκανε την Αθηνά Οικονομάκου να πει το «ναι» στον Μπρούνο Τσερέλα; Όπως αποκάλυψε στην ίδια συνέντευξη: «Ήταν κάτι που ήρθε πολύ φυσικά, χωρίς δεύτερη σκέψη. Όταν υπάρχει ουσιαστική σύνδεση, κάποια πράγματα απλώς προκύπτουν. Αυτό που ξεχωρίζω σε εκείνον είναι η ποιότητα του χαρακτήρα του. Είναι μια καθαρότητα που σπάνια συναντάς, είναι αυθεντικός και βαθιά ισορροπημένος. Εναρμονίζονται απόλυτα οι αρχές μας και ο τρόπος με τον οποίο έχουμε επιλέξει να ζούμε. Είναι ένας άνθρωπος που ξέρει να απολαμβάνει τη ζωή στο έπακρο και να δίνει αξία σε αυτό που έχει πραγματική σημασία. Ένας άνθρωπος που εκπέμπει φως από τη ψυχή του, κι αυτό το φως λούζει και όσους είναι γύρω του».

Τέλος, εκείνο που τη γοήτευσε στο σύντροφό της: «Από την πρώτη στιγμή, η συνέπεια των λόγων και των πράξεών του. Σπάνιο προτέρημα στις μέρες μας το να είσαι συνεπής, να κουβαλάς την ευθύνη των λόγων και των πράξεών σου».