Αθηνά Οικονομάκου: Ο προορισμός που επέλεξε με τον Τσερέλα για το Πάσχα!

Σε περίπου δυο μήνες παντρεύεται τον άντρα της ζωής της, τον Μπρούνο Τσερέλα. Παρά τις προετοιμασίες του γάμου, η Αθηνά Οικονομάκου κατάφερε να κάνει ένα διάλειμμα και να... δραπετεύσει στο εξωτερικό με αφορμή τις διακοπές του Πάσχα.

Η γνωστή ηθοποιός και επιχειρηματίας έδωσε μερικά hints στα insta story της, ώστε οι διαδικτυακοί της φίλοι να… μαντέψουν τον προορισμό που επέλεξε να περάσει το φετινό Πάσχα με τον σύντροφό της.

«Δεν είναι Ελλάδα, είναι δίπλα σε διάσημο νησί, Island energy χωρίς πολύ κόσμο, κοντά στην Καραΐβική χωρίς να φύγεις από την Ευρώπη», έγραψε σε μία από τις αναρτήσεις της.

Ψάχνοντας λίγο παραπάνω, η ηθοποιός κι ο σύντροφός της βρίσκεται στο ισπανικό νησί… Φορμεντέρα, μόλις έξι χιλιόμετρα νότια της Ίμπιζας!

«Να είμαστε γεροί ρε παιδιά, να περνάμε όμορφα, να ταξιδεύουμε!! Εύχομαι υγεία, αγάπη και γαλήνη στις καρδιές μας», έγραψε η Αθηνά Οικονομάκου σε story της που ακολούθησε.