Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Πέμπτης 04/06/2026 στο Star, ο Γεράσιμος ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Στο Σπίτι» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα, ενώ ο παίκτης από την πλευρά το είπε: Ρ, Μ, Κ, και για Φωνήεν το Ο.

Δυστυχώς, για τον παίκτη με μια μικρή βοήθεια έλυσε τον γρίφο μετά τη λήξη του χρόνου.

Θες να δοκιμάσεις κι εσύ;

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