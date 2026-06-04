Τροχός της Τύχης: Έλυσε τον τελικό γρίφο μετά τη λήξη του χρόνου

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Δες τη λύση του γρίφου

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης στις 04/06/2026, ο Γεράσιμος έφτασε στον τελικό.
  • Η κατηγορία του γρίφου ήταν «Στο Σπίτι» με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α.
  • Ο Γεράσιμος είπε τα γράμματα Ρ, Μ, Κ και το φωνήεν Ο.
  • Ο γρίφος λύθηκε μετά τη λήξη του χρόνου με μικρή βοήθεια.
  • Ο παρουσιαστής ήταν ο Πέτρος Πολυχρονίδης και η Νατάσα Κουβελά ανακοίνωσε την κατηγορία.

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Πέμπτης 04/06/2026 στο Star, ο Γεράσιμος ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Τροχός της Τύχης: Έλυσε τον τελικό γρίφο μετά τη λήξη του χρόνου

Η κατηγορία ήταν «Στο Σπίτι» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα, ενώ ο παίκτης από την πλευρά το είπε: Ρ, Μ, Κ, και για Φωνήεν το Ο.

Τροχός της Τύχης: Έλυσε τον τελικό γρίφο μετά τη λήξη του χρόνου

Δυστυχώς, για τον παίκτη με μια μικρή βοήθεια έλυσε τον γρίφο μετά τη λήξη του χρόνου.

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Διαβάστε περισσότερα:
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
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ΝΑΤΑΣΑ ΚΟΥΒΕΛΑ
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