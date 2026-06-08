Τροχός της Τύχης: Βρήκε το «Ανθρώπινο σώμα» σε δευτερόλεπτα - Εσύ;

Ο πίνακας βοήθησε πολύ τον Νίκο - Το σχόλιο του Πέτρου Πολυχρονίδη

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Δείτε τον τελικό γρίφο του Τροχού της Τύχης

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης στις 8/6/2026, ο Νίκος έφτασε στον τελικό.
  • Η κατηγορία του γρίφου ήταν «Ανθρώπινο σώμα» με σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α.
  • Ο Νίκος έδωσε τα γράμματα Μ, Ν, Ρ και το φωνήεν Ο.
  • Λύθηκε ο γρίφος σε λίγα δευτερόλεπτα, ενθουσιάζοντας τον παρουσιαστή Πέτρο Πολυχρονίδη.
  • Καλεί τους θεατές να δοκιμάσουν την τύχη τους.

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Δευτέρας 8/6/2026 στο Star, ο Νίκος ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Τροχός της Τύχης: Βρήκε το «Ανθρώπινο σώμα» σε δευτερόλεπτα - Εσύ;

Η κατηγορία ήταν «Ανθρώπινο σώμα», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Μ, το Ν, και το Ρ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.     

Τροχός της Τύχης: Ο Αντώνης έλυσε πολύ εύκολα τον γρίφο - Εσύ τι θα κάνεις;

Τροχός της Τύχης: Βρήκε το «Ανθρώπινο σώμα» σε δευτερόλεπτα - Εσύ;

Ο γρίφος σχεδόν εμφανίστηκε στον πίνακα με τον Νίκο να τον λύνει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ενθουσιάζοντας τον Πέτρο Πολυχρονίδη!

Τροχός της Τύχης: Έλυσε τον τελικό γρίφο μετά τη λήξη του χρόνου

Θα είσαι πιο γρήγορη/ος από τον Νίκο; Κάνε τη δική σου προσπάθεια αμέσως τώρα!

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