Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Δευτέρας 8/6/2026 στο Star, ο Νίκος ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Ανθρώπινο σώμα», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Μ, το Ν, και το Ρ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.

Ο γρίφος σχεδόν εμφανίστηκε στον πίνακα με τον Νίκο να τον λύνει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ενθουσιάζοντας τον Πέτρο Πολυχρονίδη!

Θα είσαι πιο γρήγορη/ος από τον Νίκο; Κάνε τη δική σου προσπάθεια αμέσως τώρα!

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