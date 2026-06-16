Τροχός της Τύχης: Ο δύσκολος γρίφος του τελικού που λύγισε τη Χάρις

Θα έβρισκες τον γρίφο που δυσκόλεψε τη Χάρις;

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Δες τη λύση του γρίφου

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Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τρίτης 16/6/2026 στο Star, η Χάρις ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Τροχός της Τύχης: Ο δύσκολος γρίφος του τελικού που λύγισε τη Χάρις

Η κατηγορία ήταν «Πριν και Μετά» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Ρ, το Κ, το Γ και το Μ ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ε.

Τροχός της Τύχης: Ο δύσκολος γρίφος του τελικού που λύγισε τη Χάρις

Μπορεί να εμφανίστηκαν τρία από τα πέντε γράμματα που επέλεξε η παίκτρια, αλλά ο γρίφος ήταν ζόρικος και έτσι δεν κατάφερε να τον λύσει.

Θες να προσπαθήσεις κι εσύ;

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης

 

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