Τροχός της Τύχης: Η Χριστίνα άγγιξε τη λύση του γρίφου - Εσύ τι θα κάνεις;

Βρες τις λέξεις που έχουν σχέση με τη μόδα!

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.06.26 , 20:19 Πειραιάς: Επίθεση 77χρονου με... τρίαινα για μια θέση πάρκινγκ!
18.06.26 , 20:08 Σωτήρης Τσόγκας: Το «αντίο» των συναδέλφων του και των σπουδαστών του Πρόβα
18.06.26 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Η Χριστίνα άγγιξε τη λύση του γρίφου - Εσύ τι θα κάνεις;
18.06.26 , 19:37 Πότε πληρώνεται το έκτακτο επίδομα παιδιού
18.06.26 , 19:31 Πατήρ Αντώνιος: Σε δίκη για την οικονομική διαχείριση της «Κιβωτού»
18.06.26 , 19:11 Καμπανάκι Στουρνάρα για τις συντάξεις: Δεν επαρκούν για το μέλλον
18.06.26 , 18:55 Σωτήρης Τσόγκας: Πότε και πού θα γίνει η κηδεία του ηθοποιού
18.06.26 , 18:49 ΗΠΑ - Ιράν: Υπογράφηκε η συμφωνία αλλά παραμένουν εύθραστες οι ισορροπίες
18.06.26 , 18:40 Χαλκιδική: 83χρονη βρέθηκε νεκρή και γυμνή στο σπίτι της - Τι εξετάζεται
18.06.26 , 18:28 Cash or Trash: Βινύλια για εκμάθηση αγγλικών στον ύπνο
18.06.26 , 18:25 Chery Park: Μια γιορτή για το αυτοκίνητο και την οικογένεια
18.06.26 , 18:03 Στην 50η θέση η ελληνική οικονομία στην ανταγωνιστικότητα
18.06.26 , 17:38 «Βροχή» πετρελαίου στη Μόσχα: Kαπάκι δεξαμενής εκτοξεύτηκε μετά από έκρηξη
18.06.26 , 17:31 Περήφανη μαμά η Χατζίδου! Η κόρη της πήρε μετάλλιο!
18.06.26 , 17:29 Καραμανλής: Είμαστε γνήσιοι Μακεδόνες – Να μη χάσουμε την ταυτότητά μας
Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Η σπάνια εμφάνιση με τη σύζυγό του Μαρία Σκοπελίτου
Χριστόφορος Παπακαλιάτης για Maestro: «Ηταν όλη μου η ζωή, 5 χρόνια τώρα»
Άση Μπήλιου: O Xείρωνας επιστρέφει στον Ταύρο μετά από πολλά χρόνια
MasterChef Φίλιπ: «Η γυναίκα μου είναι η ζωή μου» - «Λύγισε» με τον γιο του
MAD VMA 2026: Η Έλενα Παπαρίζου ευδιάθετη παρουσίασε το νέο της τραγούδι
MasterChef: Ποιος θα είναι ο αντίπαλος του Τάσου στον μεγάλο τελικό;
Ενεργοποίησε τον μεταβολισμό σου, με αυτό το πρωινό workout
Βικτώρια Δέλλα: Η νέα ανάρτηση μετά τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα
Καινούργιου: Το γλυκό στιγμιότυπο από το babysitting του νονού της Ξένιας
Βασίλης Κικίλιας: Το 1ο Μουντιάλ με τον γιο του & η ανάρτηση που ξεχώρισε
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δείτε τον τελικό γρίφο του Τροχού της Τύχης

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Πέμπτης 18/6/2026 στο Star, η Χριστίνα ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο. 

Τροχός της Τύχης: Ο Παρασκευάς δεν μπόρεσε να βρει τα συνώνυμα - Εσύ;

Τροχός της Τύχης: Η Χριστίνα άγγιξε τη λύση του γρίφου - Εσύ τι θα κάνεις;

Η κατηγορία ήταν «Μόδα» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Ν, το Μ και το Κ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ι. 

Τροχός της Τύχης: Η Χριστίνα άγγιξε τη λύση του γρίφου - Εσύ τι θα κάνεις;

Η Χριστίνα άγγιξε τη λύση του τελικού γρίφου, αλλά η δεύτερη λέξη δεν της έκανε το χατίρι.

Τροχός της Τύχης: Ο δύσκολος γρίφος του τελικού που λύγισε τη Χάρις

Εσύ τι σχέση έχεις με τη μόδα; Μπορείς να βρεις και τις δύο λέξεις;

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
 |
ΓΡΙΦΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
 |
ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
 |
ΝΑΤΑΣΑ ΚΟΥΒΕΛΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top