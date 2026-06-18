Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Πέμπτης 18/6/2026 στο Star, η Χριστίνα ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Μόδα» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Ν, το Μ και το Κ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ι.

Η Χριστίνα άγγιξε τη λύση του τελικού γρίφου, αλλά η δεύτερη λέξη δεν της έκανε το χατίρι.

Εσύ τι σχέση έχεις με τη μόδα; Μπορείς να βρεις και τις δύο λέξεις;

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