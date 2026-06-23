Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τρίτης 23/6/2025 στο Star, ο Ανδρέας ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.
Η κατηγορία ήταν «Ίδια κατάληξη», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Ρ, το Ν και το Μ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ι.
Τροχός της Τύχης: «Διέλυσε» τον τελικό γρίφο και έσπασε τα κοντέρ!
Ο Ανδρέας δεν τα πήγε άσχημα στον πίνακα, ωστόσο δεν κατάφερε να λύσει τον γρίφο.
Τροχός της Τύχης: Δοκίμασε να βρεις τα αντίθετα, όπως έκανε η Ξένια
Δοκίμασε την τύχη σου, κι ίσως εσύ τα πας καλύτερα!
Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της ΤύχηςΔιαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.