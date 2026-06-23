Τροχός της Τύχης: Δύσκολη η «Ίδια κατάληξη» για τον Ανδρέα - Για εσένα;

Ικανοποιητικός ο πίνακας, αλλά δεν πήγε το μυαλό του παίκτη

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Δείτε τον τελικό γρίφο του Τροχού της Τύχης

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης στις 23/6/2025, ο Ανδρέας έφτασε στον τελικό.
  • Η κατηγορία του γρίφου ήταν «Ίδια κατάληξη» με σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α.
  • Ο Ανδρέας προσπάθησε με τα γράμματα Ρ, Ν, Μ και το φωνήεν Ι.
  • Παρά τις προσπάθειές του, δεν κατάφερε να λύσει τον γρίφο.
  • Το επεισόδιο προβάλλεται στο Star.

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τρίτης 23/6/2025 στο Star, ο Ανδρέας ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.  

Τροχός της Τύχης: Δύσκολη η «Ίδια κατάληξη» για τον Ανδρέα - Για εσένα;

Η κατηγορία ήταν «Ίδια κατάληξη», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Ρ, το Ν και το Μ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ι.      

Τροχός της Τύχης: «Διέλυσε» τον τελικό γρίφο και έσπασε τα κοντέρ!

Τροχός της Τύχης: Δύσκολη η «Ίδια κατάληξη» για τον Ανδρέα - Για εσένα;

Ο Ανδρέας δεν τα πήγε άσχημα στον πίνακα, ωστόσο δεν κατάφερε να λύσει τον γρίφο.    

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