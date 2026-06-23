Δείτε τον τελικό γρίφο του Τροχού της Τύχης

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τρίτης 23/6/2025 στο Star, ο Ανδρέας ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Ίδια κατάληξη», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Ρ, το Ν και το Μ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ι.

Ο Ανδρέας δεν τα πήγε άσχημα στον πίνακα, ωστόσο δεν κατάφερε να λύσει τον γρίφο.

Δοκίμασε την τύχη σου, κι ίσως εσύ τα πας καλύτερα!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης