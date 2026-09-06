H Antigoni έρχεται στο Φεστιβάλ του Δήμου Γλυφάδας στις 17 Σεπτεμβρίου!

Σίγουρα θα μας ξεσηκώσει!

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H Antigoni έρχεται στο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΛΥΦΑΔΑΣ στις 17 Σεπτεμβρίου!
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Η Antigoni υποδέχεται τη νέα σεζόν με μία συναυλία γεμάτη ενέργεια, χορό και αγαπημένες επιτυχίες, την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, στην Γ' Μαρινα στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Γλυφάδας.

Μετά την τεράστια επιτυχία του «Jalla», με το οποίο εκπροσώπησε την Κύπρο στον 70ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, η Antigoni έχει καταφέρει να κερδίσει την αγάπη του κοινού και να καθιερωθεί ως μία από τις πιο πολυσυζητημένες νέες pop καλλιτέχνιδες.

Τα «Jalla» Remixes (Arabic και House), καθώς και η ελληνική εκδοχή του τραγουδιού με την Αναστασία, διατήρησαν το «Jalla» στις κορυφαίες θέσεις των streaming platforms, ενώ το «Oud» αγαπήθηκε από το κοινό ήδη από τις πρώτες ημέρες της κυκλοφορίας του.

Το φετινό καλοκαίρι ήρθε μαζί με τη συνεργασία που όλοι περίμεναν με τον Sal da Vinci, με το «Για Πάντα Ναι / Per Sempre Sì» να εξελίσσεται σε ένα από τα απόλυτα summer hits της χρονιάς.

Το πρωτότυπο τραγούδι, με τον μοναδικό συνδυασμό ελληνικού και ιταλικού στίχου, ξεχώρισε και αγαπήθηκε από την πρώτη στιγμή.

Στις 17 Σεπτεμβρίου, η Antigoni ανεβαίνει στη σκηνή της Γ' Μαρίνας Γλυφάδας για μια ξεχωριστή συναυλία γεμάτη ρυθμό, εκπλήξεις, όλες τις μεγάλες της επιτυχίες και πολλά αγαπημενα της τραγούδια.

Μια βραδιά που υπόσχεται να ξεσηκώσει το κοινό και να χαρίσει μοναδικές στιγμές σε μικρούς και μεγάλους.

https://glyfada.gr/events/synavlia-antigoni/

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ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
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