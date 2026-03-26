H τραγική ιστορία της 25χρονης Νοέλια που κάνει ευθανασία στην Ισπανία

Την Πέμπτη 26 Μαρτίου στη Βαρκελώνη, η ζωή της 25χρονης Νοέλια Καστίγιο Ράμος θα ολοκληρωθεί μέσω ευθανασίας.

Η ιστορία της άνοιξε έντονη συζήτηση γύρω από τον νόμο περί ευθανασίας στην Ισπανία, αναδεικνύοντας παράλληλα τα βαθιά προσωπικά και κοινωνικά ζητήματα που σχετίζονται με το δικαίωμα στον θάνατο.

Η ζωή της Νοέλια σημαδεύτηκε από μια δύσκολη παιδική ηλικία. Μεγάλωσε σε ένα δυσλειτουργικό οικογενειακό περιβάλλον, με γονείς που αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα και εξαρτήσεις. Πέρασε μεγάλο μέρος των παιδικών της χρόνων σε ιδρύματα ανηλίκων, βρίσκοντας παρηγοριά μόνο τα καλοκαίρια στο σπίτι της γιαγιάς της.

Η εφηβεία της συνοδεύτηκε από δυσκολίες και τραυματικές εμπειρίες. Η οικογένεια έχασε το σπίτι της, ενώ η ίδια βρέθηκε υπό ψυχιατρική παρακολούθηση από τα 13 της χρόνια, με διαγνώσεις όπως ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή και οριακή διαταραχή προσωπικότητας. Η κατάστασή της επιδεινώθηκε μετά από ομαδικό βιασμό που υπέστη, ο οποίος τη βύθισε σε απομόνωση και απόγνωση.

Το σημείο καμπής ήρθε στις 4 Οκτωβρίου 2022, όταν σε μια απόπειρα να δώσει τέλος στον πόνο της, πήδηξε από τον πέμπτο όροφο. Επιβίωσε, αλλά υπέστη σοβαρό τραυματισμό στον νωτιαίο μυελό, με αποτέλεσμα πλήρη παράλυση από τη μέση και κάτω. Αντιμετώπιζε έντονους πόνους, σοβαρές επιπλοκές και πλήρη εξάρτηση από άλλους στην καθημερινότητά της.

«Θέλω να τελειώσω τη ζωή μου με αξιοπρέπεια... Τους έχω πει πώς θέλω να είναι. Θέλω να πεθάνω όμορφη. Πάντα πίστευα ότι θέλω να πεθάνω όμορφη. Θα φορέσω το πιο όμορφο φόρεμά μου και θα βαφτώ. Θα είναι κάτι απλό», δήλωσε η ίδια σε συνέντευξη που παραχώρησε.

Ο νομικός αγώνας της Νοέλια για την ευθανασία

Με βάση τον ισπανικό νόμο για την ευθανασία (2021), απαιτείται επαναλαμβανόμενο και συνειδητό αίτημα, καθώς και αξιολόγηση από αρμόδια επιτροπή.

Στις 10 Απριλίου 2024, η Νοέλια υπέβαλε επίσημα αίτημα ευθανασίας στην Καταλονία.

Ωστόσο, ο πατέρας της αντέδρασε έντονα, προσφεύγοντας στη δικαιοσύνη με τη στήριξη οργανώσεων, υποστηρίζοντας ότι η κόρη του δεν ήταν σε θέση να λάβει μια τέτοια απόφαση. Η υπόθεση πέρασε από διαδοχικά δικαστικά στάδια, καθυστερώντας τη διαδικασία για πάνω από δύο χρόνια.

Τελικά, τόσο τα ισπανικά δικαστήρια όσο και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων απέρριψαν τις προσφυγές, αναγνωρίζοντας το δικαίωμά της στην αυτοδιάθεση και ανοίγοντας τον δρόμο για την ευθανασία.

Η υπόθεση προκάλεσε έντονο ρήγμα στην οικογένειά της. Όπως αποκάλυψε η ίδια σε συνέντευξή της, κανένα μέλος της οικογένειάς της δε συμφωνούσε με την απόφασή της. Ο πατέρας της φέρεται να διέκοψε κάθε επικοινωνία μαζί της, ενώ η μητέρα της, αν και διαφωνούσε, στάθηκε στο πλευρό της μέχρι το τέλος.

Η Νοέλια παρέμεινε σταθερή στην απόφασή της, δηλώνοντας πως επιθυμεί απλώς να σταματήσει να υποφέρει και να φύγει ήρεμα.

Η υπόθεσή της έφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση στην Ισπανία γύρω από την ευθανασία. Από τη μία πλευρά, υποστηρικτές τη θεωρούν δικαίωμα αξιοπρέπειας και αυτονομίας. Από την άλλη, επικριτές εκφράζουν έντονες ηθικές και κοινωνικές ανησυχίες.