H τραγική ιστορία της 25χρονης Νοέλια που κάνει ευθανασία στην Ισπανία

Τα δύσκολα παιδικά χρόνια, οι κακοποιήσεις και η απόπειρα αυτοκτονίας

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η 25χρονη Νοέλια Καστίγιο Ράμος θα ολοκληρώσει τη ζωή της μέσω ευθανασίας στη Βαρκελώνη στις 26 Μαρτίου.
  • Η ιστορία της αναδεικνύει τα κοινωνικά ζητήματα γύρω από τον νόμο περί ευθανασίας στην Ισπανία, που επιτρέπει την αυτοδιάθεση.
  • Η Νοέλια υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς και ψυχολογικά προβλήματα από την παιδική της ηλικία, συμπεριλαμβανομένου ομαδικού βιασμού.
  • Ο πατέρας της αντέτεινε νομικά την απόφασή της, αλλά τα δικαστήρια αναγνώρισαν το δικαίωμά της στην ευθανασία.
  • Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιπαραθέσεις στην κοινωνία σχετικά με την ηθική της ευθανασίας.

Την Πέμπτη 26 Μαρτίου στη Βαρκελώνη, η ζωή της 25χρονης Νοέλια Καστίγιο Ράμος θα ολοκληρωθεί μέσω ευθανασίας.  

Η ιστορία της άνοιξε έντονη συζήτηση γύρω από τον νόμο περί ευθανασίας στην Ισπανία, αναδεικνύοντας παράλληλα τα βαθιά προσωπικά και κοινωνικά ζητήματα που σχετίζονται με το δικαίωμα στον θάνατο. 

Μαζί στη ζωή, μαζί και στον θάνατο: Ζευγάρι Βρετανών θα κάνει ευθανασία

Η ζωή της Νοέλια σημαδεύτηκε από μια δύσκολη παιδική ηλικία. Μεγάλωσε σε ένα δυσλειτουργικό οικογενειακό περιβάλλον, με γονείς που αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα και εξαρτήσεις. Πέρασε μεγάλο μέρος των παιδικών της χρόνων σε ιδρύματα ανηλίκων, βρίσκοντας παρηγοριά μόνο τα καλοκαίρια στο σπίτι της γιαγιάς της. 

Ολλανδία: 28χρονη επέλεξε την ευθανασία λόγω βαριάς κατάθλιψης

Η εφηβεία της συνοδεύτηκε από δυσκολίες και τραυματικές εμπειρίες. Η οικογένεια έχασε το σπίτι της, ενώ η ίδια βρέθηκε υπό ψυχιατρική παρακολούθηση από τα 13 της χρόνια, με διαγνώσεις όπως ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή και οριακή διαταραχή προσωπικότητας. Η κατάστασή της επιδεινώθηκε μετά από ομαδικό βιασμό που υπέστη, ο οποίος τη βύθισε σε απομόνωση και απόγνωση. 

Ολλανδία: 28χρονη που έπασχε από χρόνια κόπωση έκανε ευθανασία σπίτι της

Το σημείο καμπής ήρθε στις 4 Οκτωβρίου 2022, όταν σε μια απόπειρα να δώσει τέλος στον πόνο της, πήδηξε από τον πέμπτο όροφο. Επιβίωσε, αλλά υπέστη σοβαρό τραυματισμό στον νωτιαίο μυελό, με αποτέλεσμα πλήρη παράλυση από τη μέση και κάτω. Αντιμετώπιζε έντονους πόνους, σοβαρές επιπλοκές και πλήρη εξάρτηση από άλλους στην καθημερινότητά της. 

«Θέλω να τελειώσω τη ζωή μου με αξιοπρέπεια... Τους έχω πει πώς θέλω να είναι. Θέλω να πεθάνω όμορφη. Πάντα πίστευα ότι θέλω να πεθάνω όμορφη. Θα φορέσω το πιο όμορφο φόρεμά μου και θα βαφτώ. Θα είναι κάτι απλό», δήλωσε η ίδια σε συνέντευξη που παραχώρησε.  

Ο νομικός αγώνας της Νοέλια για την ευθανασία 

Με βάση τον ισπανικό νόμο για την ευθανασία (2021), απαιτείται επαναλαμβανόμενο και συνειδητό αίτημα, καθώς και αξιολόγηση από αρμόδια επιτροπή.  

Στις 10 Απριλίου 2024, η Νοέλια υπέβαλε επίσημα αίτημα ευθανασίας στην Καταλονία. 

Ωστόσο, ο πατέρας της αντέδρασε έντονα, προσφεύγοντας στη δικαιοσύνη με τη στήριξη οργανώσεων, υποστηρίζοντας ότι η κόρη του δεν ήταν σε θέση να λάβει μια τέτοια απόφαση. Η υπόθεση πέρασε από διαδοχικά δικαστικά στάδια, καθυστερώντας τη διαδικασία για πάνω από δύο χρόνια. 

Τελικά, τόσο τα ισπανικά δικαστήρια όσο και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων απέρριψαν τις προσφυγές, αναγνωρίζοντας το δικαίωμά της στην αυτοδιάθεση και ανοίγοντας τον δρόμο για την ευθανασία. 

 

 

 

Η υπόθεση προκάλεσε έντονο ρήγμα στην οικογένειά της. Όπως αποκάλυψε η ίδια σε συνέντευξή της, κανένα μέλος της οικογένειάς της δε συμφωνούσε με την απόφασή της. Ο πατέρας της φέρεται να διέκοψε κάθε επικοινωνία μαζί της, ενώ η μητέρα της, αν και διαφωνούσε, στάθηκε στο πλευρό της μέχρι το τέλος. 

Η Νοέλια παρέμεινε σταθερή στην απόφασή της, δηλώνοντας πως επιθυμεί απλώς να σταματήσει να υποφέρει και να φύγει ήρεμα. 

Η υπόθεσή της έφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση στην Ισπανία γύρω από την ευθανασία. Από τη μία πλευρά, υποστηρικτές τη θεωρούν δικαίωμα αξιοπρέπειας και αυτονομίας. Από την άλλη, επικριτές εκφράζουν έντονες ηθικές και κοινωνικές ανησυχίες. 

