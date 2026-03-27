Ευθανασία: Τι ισχύει νομικά στην Ελλάδα σήμερα

Η πρόσφατη υπόθεση της 25χρονης Νοέλια στην Ισπανία, που υποβλήθηκε χθες σε ευθανασία και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, έφερε ξανά στο προσκήνιο το εν λόγω θέμα. Η νεαρή γυναίκα έμεινε τετραπληγική το 2022 όταν πήδηξε από τον πέμπτο όροφο για να βάλει τέλος στη ζωή της. Από τότε υπέφερε από δυνατούς πόνους. Η ίδια είχε αναφέρει ότι οδηγήθηκε στην απόπειρα αυτοκτονίας μετά από ομαδικό βιασμό. Βρισκόταν σε μακρά δικαστική διαμάχη με την οικογένειά της, η οποία διαφωνούσε με την απόφασή της. Το γεγονός αυτό προκάλεσε μεγάλες κοινωνικές και πολιτικές αντιδράσεις και άνοιξε ξανά τη συζήτηση για το δικαίωμα στον θάνατο.

Ευθανασία στην Ελλάδα: Τι ισχύει και ποιο είναι το νομικό πλαίσιο

Η ευθανασία είναι ένα πολύπλοκο και ευαίσθητο θέμα, που αφορά τον τερματισμό της ζωής ενός ανθρώπου. Παρόλο που σε κάποιες χώρες, όπως η Ισπανία, επιτρέπεται υπό αυστηρές προϋποθέσεις, στην Ελλάδα ισχύουν διαφορετικοί κανόνες.

Σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, η ευθανασία δεν είναι νόμιμη. Ο Ποινικός Κώδικας την αντιμετωπίζει ως μορφή ανθρωποκτονίας. Συγκεκριμένα, το άρθρο 300 αναφέρει ότι ακόμη και αν κάποιος προκαλέσει τον θάνατο ενός ασθενούς μετά από επίμονη επιθυμία του και από οίκτο, τιμωρείται με φυλάκιση. Αυτό σημαίνει ότι, παρόλο που μπορεί να υπάρχει κατανόηση ή συμπόνια, η πράξη παραμένει παράνομη.

Επιπλέον, η ιατρικά υποβοηθούμενη αυτοκτονία, δηλαδή όταν κάποιος βοηθά έναν ασθενή να βάλει τέλος στη ζωή του, επίσης απαγορεύεται και τιμωρείται αυστηρά. Οι γιατροί και οποιοσδήποτε άλλος δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε τέτοιες ενέργειες.

Παθητική ευθανασία: Τι είναι; - Επιτρέπεται στη χώρα μας;

Υπάρχει όμως μια σημαντική διάκριση που πρέπει να κατανοηθεί. Στη λεγόμενη «παθητική ευθανασία» δεν ισχύουν τα ίδια όπως με την ενεργητική. Στην περίπτωση αυτή, ο ασθενής έχει το δικαίωμα να αρνηθεί θεραπεία ή να ζητήσει τη διακοπή μηχανικής υποστήριξης που παρατείνει τη ζωή του. Δηλαδή, μπορεί να επιλέξει να μην συνεχίσει μια θεραπεία που δεν του προσφέρει ουσιαστική βελτίωση.

Το Σύνταγμα της Ελλάδας προστατεύει την ανθρώπινη ζωή ως βασικό δικαίωμα και υποχρεώνει το κράτος να την διαφυλάσσει. Για τον λόγο αυτό, η ενεργητική ευθανασία δεν έχει νομιμοποιηθεί. Παράλληλα όμως, αναγνωρίζεται και το δικαίωμα του ανθρώπου να αποφασίζει για τον εαυτό του, κάτι που δημιουργεί έντονες συζητήσεις και διαφορετικές απόψεις.

Συνολικά, στην Ελλάδα η ευθανασία παραμένει παράνομη, ακόμη και σε περιπτώσεις σοβαρής ασθένειας. Η υπόθεση της Ισπανίας δείχνει πόσο δύσκολο και διχαστικό είναι αυτό το θέμα, καθώς συνδυάζει νομικές, ηθικές και ανθρώπινες διαστάσεις.