Πέθανε με ευθανασία η 25χρονη Νοέλια - Σφοδρές αντιδράσεις στην Ισπανία

Είχε μείνει παραπληγική μετά από απόπειρα αυτοκτονίας λόγω ομαδικού βιασμού

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.03.26 , 09:01 Πέθανε με ευθανασία η 25χρονη Νοέλια - Σφοδρές αντιδράσεις στην Ισπανία
Περισσότερα

VIDEOS

Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
«Μου έχουν απομείνει 4 ημέρες»: Η τελευταία συνέντευξη της 25χρονης Νοέλια Καστίγιο πριν την ευθανασία / ΜΕGA
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η 25χρονη Νοέλια Καστίγιο υπέστη ευθανασία στην Ισπανία μετά από διετή δικαστική μάχη με τον πατέρα της.
  • Η Νοέλια, τετραπληγική από το 2022, δήλωσε ότι ήθελε να σταματήσει να υποφέρει.
  • Η ευθανασία της προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις και αναζωπύρωσε τη δημόσια συζήτηση για το θέμα στην Ισπανία.
  • Η δικαστική διαδικασία κατέληξε με την αποδοχή του αιτήματός της, παρά τις προσφυγές του πατέρα της.
  • Η Ισπανία αποποινικοποίησε την ευθανασία το 2021, υπό αυστηρές προϋποθέσεις.

Συγκλονίζει την Ισπανία η τραγική ιστορία της Νοέλια Καστίγιο, που υποβλήθηκε χθες σε ευθανασία, έπειτα από διετή δικαστική μάχη με τον πατέρα της, ο οποίος διαφωνούσε με την απόφασή της. Η υπόθεση αναζωπύρωσε τη δημόσια συζήτηση για το θέμα της ευθανασίας και έχει προκαλέσεις αντιδράσεις.

H τραγική ιστορία της 25χρονης Νοέλια που κάνει ευθανασία στην Ισπανία
 

Η 25χρονη Νοέλια πέθανε χθες το βράδυ σε ένα νοσοκομείο του Σαντ Πέρε δε Ρίμπες, 40 χιλιόμετρα από τη Βαρκελώνη. Τις προηγούμενες ώρες, δικαστήρια απέρριψαν τις τελευταίες προσφυγές του πατέρα της. 

Φίλη της προσπάθησε να τη συναντήσει και να την αποτρέψει 

Μια παιδική φίλη της Νοέλια, η Κάρλα Ροντρίγκεζ, εμφανίστηκε στο εξειδικευμένο κέντρο μια ώρα πριν να γίνει η μοιραία ένεση και παρακαλούσε την ασφάλεια να της επιτρέψει να τη δει την Νοέλια σε μια τελευταία προσπάθεια να της αλλάξει γνώμη.

«Ήθελα να προσπαθήσω να την πείσω να αλλάξει γνώμη», φώναζε η Ροντρίγκεζ.

Η ασφάλεια, όμως, δεν της επέτρεψε να μπει στο κέντρο για να αποχαιρετήσει την Νοέλια και να προσπαθήσει να την αποτρέψει.

Η τελευταία συνέντευξη - «Θέλω να πάψω να υποφέρω»

«Θέλω να φύγω εν ειρήνη τώρα, να πάψω να υποφέρω» είχε δηλώσει η ίδια στην τελευταία συνέντευξή της, που μεταδόθηκε την Τετάρτη από το τηλεοπτικό κανάλι Antena 3. Η Νοέλια περιέγραψε μια ζωή γεμάτη οδύνη, και μια παιδική ηλικία υπό την κηδεμονία των κοινωνικών υπηρεσιών.

«Δεν αντέχω άλλο. Δεν αντέχω άλλο αυτήν την οικογένεια, δεν αντέχω άλλο τους πόνους», είπε, υποστηρίζοντας ότι «η ευτυχία ενός πατέρα, μιας μητέρας ή μιας αδελφής δεν μπορεί να μετρά περισσότερο από την ευτυχία μιας κόρης». 

«Δεν αντέχω όσα με βασανίζουν από όσα έχω περάσει. Δεν θέλω να είμαι παράδειγμα για κανέναν, είναι απλώς η ζωή μου, και αυτό είναι όλο» είπε, επίσης, για την απόφασή της να βάλει τέλος στη ζωή της.

Το αίτημά της να της γίνει ευθανασία εγκρίθηκε έπειτα από μακρά δικαστική μάχη με τον πατέρα της, που διαφωνούσε κατηγορηματικά.

Η Νοέλια έμεινε τετραπληγική το 2022, όταν πήδηξε από τον πέμπτο όροφο ενός κτιρίου προσπαθώντας να βάλει τέλος στη ζωή της. Από τότε υπέφερε από ανυπόφορους πόνους. Η ίδια είχε αναφέρει ότι οδηγήθηκε στην απόπειρα αυτοκτονίας μετά από ομαδικό βιασμό.

«Δεν είμαστε αντιμέτωποι με μια περίπτωση ευθανασίας, αλλά με μια περίπτωση υποβοηθούμενης αυτοκτονίας», υποστήριξε ο δικηγόρος της υπερσυντηρητικής ένωσης «Χριστιανοί Δικηγόροι», Χοσέ Μαρία Φερντάντες, που εκπροσωπούσε τον πατέρα της 25χρονης. 

Η Νοέλια είχε ξεκινήσει τις νομικές ενέργειες για να κάνει ευθανασία από τον Απρίλιο του 2024. «Κανείς στην οικογένειά μου δεν είναι υπέρ», είπε στη συνέντευξή της, λέγοντας ότι «θέλει να φύγει ειρηνικά» και όχι να γίνει «παράδειγμα» για οποιονδήποτε. 

Η Επιτροπή Διασφάλισης και Εκτίμησης της Καταλονίας έκρινε ότι το αίτημα της Νοέλια ήταν σύμφωνο με τον νόμο που ορίζει ότι κάθε άνθρωπος που έχει σώας τα φρένας και υποφέρει από «σοβαρή και ανίατη ασθένεια» ή από «χρόνια πάθηση που τον καθιστά ανάπηρο» μπορεί να ζητήσει βοήθεια για να πεθάνει, εφόσον πληροί ορισμένες προϋποθέσεις. 

Λίγες ημέρες πριν από την ευθανασία της Νοέλια, που είχε προγραμματιστεί για τον Αύγουστο του 2024, η δικαιοσύνη αποδέχτηκε την πρώτη προσφυγή του πατέρα της, ο οποίος ισχυριζόταν ότι η ψυχική κατάσταση της κόρης του «επηρέαζε τη δυνατότητά της να λαμβάνει ελεύθερες και συνειδητές αποφάσεις». 

Τον Μάρτιο του 2025, σε μια δίκη κεκλεισμένων των θυρών, η Νοέλια επανέλαβε την επιθυμία της να πεθάνει και φέτος τον Φεβρουάριο το Ανώτατο Δικαστήριο της Μαδρίτης απέρριψε άλλη μια προσφυγή του πατέρα. 

Αντιδράσεις μετά την ευθανασία της 25χρονης

Μέχρι και λίγες ώρες πριν από την ευθανασία, υποβάλλονταν προσφυγές σε δικαστήρια, ακόμη και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου, το οποίο ωστόσο απέφυγε να αποφανθεί επί της ουσίας. 

«Το να παρακάμπτουμε τον νόμο για να κάνουμε κάτι όπως αυτό που κάνουν οι Χριστιανοί Δικηγόροι, δηλαδή να βρούμε ένα παραθυράκι για να ανατρέψουμε τον νόμο, μας εξοργίζει και μας ανησυχεί», είπε η Κριστίνα Βαλές, η πρόεδρος της ένωσης «Δικαίωμα στον θάνατο με αξιοπρέπεια». Η Ένωση αυτή πρότεινε την τροποποίηση του νόμου ώστε να μην διαιωνίζονται αυτού του τύπου οι προσφυγές και να μην επιτρέπεται να παρεμβαίνουν τρίτες πλευρές σε μια διαδικασία που έχει ήδη εγκριθεί. 

«Η πραγματικά ανθρωπιστική απάντηση στην οδύνη δεν είναι να προκαλέσουμε τον θάνατο αλλά να προσφέρουμε εγγύτητα, κατάλληλη φροντίδα και πλήρη στήριξη» κατήγγειλε από την πλευρά της η Σύνοδος των Επισκόπων (CEE) της Ισπανίας.

Η Ισπανία, χώρα Καθολική και με συντηρητικά ήθη, είναι μια από τις ελάχιστες στην Ευρώπη που αποποινικοποίησαν την ευθανασία, το 2021, όμως υπό πολύ αυστηρές προϋποθέσεις. 

Μέχρι τα τέλη του 2024 είχαν υποβληθεί σε ευθανασία 1.123 άνθρωποι, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του υπουργείου Υγείας.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top