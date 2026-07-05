Ένα σοβαρό επεισόδιο βίας φέρεται να συνέβη στο νοσοκομείο της Λήμνου, όταν άνδρας 87 ετών, επιτέθηκε σε δύο γιατρούς και μία νοσηλεύτρια. Ένα από τα θύματά του μιλώντας στο Star, αποκαλύπτει πως ο ηλικιωμένος φώναζε: «Θα σας πεθάνω εγώ και όχι εσείς...».

«Έκανε μία λαβή από τα μαλλιά και τον αυχένα μου. Έπεσα μπρούμυτα στο έδαφος και συνέχισε να με χτυπάει στον αυχένα και σε όλο το σώμα».

Όπως καταγγέλλει η νεαρή αγροτική γιατρός, ο 87χρονος ασθενής, είχε πάει στο νοσοκομείο με πόνο στην κοιλιά. Έκανε εξετάσεις και οι γιατροί του εξήγησαν ότι έπρεπε να νοσηλευτεί.

Εκείνος όμως, υπέγραψε και έφυγε με δική του ευθύνη. Την επόμενη μέρα επέστρεψε και μετέτρεψε το νοσοκομείο σε «ρινγκ». Αρχικά επιτέθηκε σε μία νοσηλεύτρια.

«Δε θα με πεθάνετε εσείς, θα σας πεθάνω εγώ»

«Ήρθε με πολύ απειλητική διάθεση. Το πιο χαρακτηριστικό ήταν ότι είπε "Δε θα με πεθάνετε εσείς, θα σας πεθάνω εγώ"», περιγράφει η γιατρός μιλώντας για το βίαιο περιστατικό.

Εκτός από την αγροτική γιατρό, ο ηλικιωμένος χτύπησε μία ακόμη συνάδελφό της μπροστά στα μάτια των έντρομων ασθενών που περίμεναν να εξεταστούν.

«Το πρόβλημα θεωρώ ότι είναι βαθύτερο. Επειδή έχουμε πολύ μεγάλη έλλειψη γιατρών στα νοσοκομεία, κάποιοι χάνουν την ψυχραιμία τους» αναφέρει ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Λήμνου, Δημήτρης Μανδράνης.

«Στη Λήμνο υπάρχει μόνο ένας φύλακας απόγευμα - νύχτα και τις αργίες, ο οποίος κάνει και τη δουλειά του τηλεφωνητή», σημειώνει από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος.

Ο 87χρονος συνελήφθη, αφέθηκε ελεύθερος λόγω ηλικίας και ορίστηκε δικάσιμος.|