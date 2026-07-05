Θρίλερ στο Παγκράτι: Νεκρός άνδρας σε διαμέρισμα τυλιγμένος με σεντόνι

Προσήχθη ο αδερφός του - Η σορός ήταν σε προχωρημένη σήψη

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σορός άνδρα σε προχωρημένη σήψη βρέθηκε σε διαμέρισμα στο Παγκράτι, στις 5 Ιουλίου.
  • Η αστυνομία ενημερώθηκε από πολίτες για έντονη δυσοσμία από το διαμέρισμα δύο αδερφών.
  • Η σορός ήταν τυλιγμένη σε σεντόνια και προσαγωγή έγινε του 63χρονου αδερφού.
  • Δεν έχει διαπιστωθεί αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, αναμένονται ιατροδικαστικά αποτελέσματα.
  • Τα αδέρφια φέρονται να αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα.

Τη σορό ενός άνδρα σε προχωρημένη σήψη εντόπισαν, το απόγευμα της Κυριακής 5 Ιουλίου, αστυνομικοί σε διαμέρισμα στο Παγκράτι.

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Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, πολίτες τηλεφώνησαν στο κέντρο Άμεσης Δράσης και διαμαρτυρήθηκαν για έντονη δυσοσμία που προερχόταν από διαμέρισμα πολυκατοικίας, που βρίσκεται επί της οδού Αστυδάμαντος, στο οποίο κατοικούσαν δύο αδέρφια.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και κατά τον έλεγχο που έκαναν στο διαμέρισμα εντόπισαν τη σορό ενός άνδρα τυλιγμένη σε σεντόνια. Προσήχθη ο 63χρονος αδερφός του που εξετάζεται.

Ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, καθώς θα πρέπει να ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική εξέταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, τα δύο αδέρφια φέρεται να αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα.

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