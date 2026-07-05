Τη σορό ενός άνδρα σε προχωρημένη σήψη εντόπισαν, το απόγευμα της Κυριακής 5 Ιουλίου, αστυνομικοί σε διαμέρισμα στο Παγκράτι.
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Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, πολίτες τηλεφώνησαν στο κέντρο Άμεσης Δράσης και διαμαρτυρήθηκαν για έντονη δυσοσμία που προερχόταν από διαμέρισμα πολυκατοικίας, που βρίσκεται επί της οδού Αστυδάμαντος, στο οποίο κατοικούσαν δύο αδέρφια.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και κατά τον έλεγχο που έκαναν στο διαμέρισμα εντόπισαν τη σορό ενός άνδρα τυλιγμένη σε σεντόνια. Προσήχθη ο 63χρονος αδερφός του που εξετάζεται.
Ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, καθώς θα πρέπει να ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική εξέταση.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, τα δύο αδέρφια φέρεται να αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.