Κέλλυ Κελεκίδου: «Λαοθάλασσα» 10.000 θεατών στη συναυλία της στην Κορυτσά

Πότε... χτύπησε κόκκινο το κέφι;

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε το βίντεο που πόσταρε η Κέλλυ Κελεκίδου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κέλλυ Κελεκίδου πραγματοποίησε συναυλία στην Κορυτσά, με περισσότερους από 10.000 θεατές.
  • Η βραδιά χαρακτηρίστηκε από ενθουσιασμό και συμμετοχή του κοινού, που τραγούδησε και χόρεψε ασταμάτητα.
  • Η καλλιτέχνιδα ανακοίνωσε ότι ετοιμάζει δισκογραφική επιστροφή με νέα μουσική έκπληξη.
  • Η περιοδεία της έχει μεγάλη επιτυχία, με sold out εμφανίσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό.
  • Η Κέλλυ Κελεκίδου βιώνει μια από τις καλύτερες περιόδους της καριέρας της.

Μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη, τόσο στην ίδια, όσο και στο κοινό της Κορυτσάς στην Αλβανία, χάρισε η Κέλλυ Κελεκίδου, σε μια συναυλία που ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Περισσότεροι από 10.000 θαυμαστές κατέκλυσαν τον χώρο, την περασμένη εβδομάδα, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή «λαοθάλασσα», που τραγουδούσε και χόρευε ασταμάτητα.

Η αγαπημένη καλλιτέχνιδα, ανέβηκε στη σκηνή και από την πρώτη στιγμή ξεσήκωσε το κοινό με τις μεγάλες επιτυχίες της, σε ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια, συναίσθημα και αληθινή διασκέδαση. Ο κόσμος συμμετείχε ενεργά, μετατρέποντας τη συναυλία σε μια μεγάλη γιορτή. 

Η βραδιά κορυφώθηκε στο Γλύκα Γλύκα, όπου επικράτησε το αδιαχώρητο και το κέφι χτύπησε κόκκινο, με την ίδια να εξομολογείται, πώς σύντομα, επιστρέφει δισκογραφικά, με μια μεγάλη μουσική έκπληξη για την εν λόγω επιτυχία της!

Η Κέλλυ Κελεκίδου, καθόλη τη διάρκεια της live εμφάνισής της συνέχισε να εντυπωσιάζει, με το κοινό να μην σταματά να τραγουδά και να χορεύει μαζί της μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. 

Η Κέλλυ Κελεκίδου, βιώνει μια από τις ωραιότερες καλλιτεχνικές της περιόδους, ετοιμάζοντας πολλά νέα μουσικά πράγματα, εκ των οποίων, και το remake του Γλύκα Γλύκα, ενώ στα πλαίσια του live tour της, που έχει ήδη ξεκινήσει με τεράστια επιτυχία, σε Ελλάδα και εξωτερικό, προκαλεί sold out, με τον κόσμο να την «κατακλύζει» με κέφι και αγάπη!

Δείτε το βίντεο που ανάρτησε η τραγουδίστρια στα social media, περιγράφοντας τη συγκίνησή της, για αυτή την ξεχωριστή βραδιά στην Αλβανία. 

@kellykelekidouofficial Το ζητήσατε..και έρχεται ξανά !#γλυκαγλυκα #kellykelekidou #albania ♬ πρωτότυπος ήχος - Kellykelekidou
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΕΛΛΥ ΚΕΛΕΚΙΔΟΥ
 |
ΚΟΡΥΤΣΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top